https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/meteorolojiden-istanbul-dahil-17-ile-sari-kodlu-uyari-asil-tehlike-simdi-basliyor-1110478836.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 ile sarı kodlu uyarı: 'Asıl tehlike şimdi başlıyor'

Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 ile sarı kodlu uyarı: 'Asıl tehlike şimdi başlıyor'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Marmara ve Karadeniz'de... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T07:07+0300

2026-11-20T07:07+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağış ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, 17 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verilirken, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış ve kısa süreli fırtına bekleniyor.Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, Marmara'nın doğusu, Ege'nin büyük bölümü, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Samsun ve Batı Karadeniz kıyıları ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği bildirildi.Meteoroloji 17 il için sarı kodlu uyarı verdiMeteoroloji'nin yayımladığı uyarı listesinde Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce yer aldı.Uyarı verilen illerin bir bölümünde kuvvetli rüzgar ve fırtına, diğerlerinde ise gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.Sarı kod, hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturabileceği anlamına geliyor. Vatandaşların meteorolojik gelişmeleri takip etmesi ve özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.İstanbul'da kuvvetli sağanak: Saat verildiİstanbul'da hava sıcaklığının 21 derece olması beklenirken, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstermesi öngörülüyor.Meteoroloji, yağışların özellikle öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olabileceğini bildirdi. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor.Marmara genelinde güney yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman 40-70 kilometre/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor.Fırtına uyarısı: Rüzgar 70 kilometreye ulaşacakMeteoroloji'nin tahminlerine göre, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgar güney yönlerden kuvvetli esecek.Rüzgar hızının yer yer saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşması ve kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.Denizlerde ise Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına, Doğu Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor. Marmara ve Batı Karadeniz'de dalga yüksekliğinin yer yer 3,5 metreye ulaşabileceği bildirildi.Kuvvetli yağış beklenen bölgeler açıklandıMeteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı bölgeler arasında Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Samsun ve Hatay'ın kıyı kesimleri bulunuyor.Batı Karadeniz'de yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenirken, Kastamonu'da akşam, Samsun'da ise gece saatlerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor.Hatay'ın kıyı kesimlerinde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge tahminlerMarmara: Bölgenin doğusu, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda sağanak bekleniyor. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bursa'da sıcaklık 27, İstanbul'da 21 derece.Ege: Denizli dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir'de yağışların öğle, Manisa'da akşam, Muğla'da ise gece saatlerinde başlaması tahmin ediliyor. İzmir'de sıcaklık 24 derece.Akdeniz: Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Isparta çevrelerinde sağanak bekleniyor. Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Antalya 24, Adana 23, Hatay 22 derece.İç Anadolu: Kuzey kesimlerde gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Ankara 18, Eskişehir 21, Konya 22 derece.Batı Karadeniz: Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kıyı kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Zonguldak 23, Düzce 25, Kastamonu 19 derece.Orta ve Doğu Karadeniz: Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağış bekleniyor. Samsun'da gece saatlerinde kuvvetli sağanak görülebilir. İç kesimlerde rüzgarın hızı 40-60 kilometreye ulaşabilecek.Doğu Anadolu: Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sis görülebilir. Erzurum 11, Kars 12, Van 14 derece.Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Diyarbakır 15, Mardin 13, Siirt 16 ve Şanlıurfa 21 derece.Meteoroloji'den sel ve fırtına uyarısıMeteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.Özellikle ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması önem taşıyor.Hava sıcaklıklarının ise kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/belediye-meclisi-calisma-yonetmeligi-degisti-baskan-ve-baskanvekili-secim-kurallari-yenilendi-1110478289.html

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