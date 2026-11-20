https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/belediye-meclisi-calisma-yonetmeligi-degisti-baskan-ve-baskanvekili-secim-kurallari-yenilendi-1110478289.html

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği Değişti: Başkan ve başkanvekili seçim kuralları yenilendi

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği Değişti: Başkan ve başkanvekili seçim kuralları yenilendi

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T02:37+0300

2026-11-20T02:37+0300

2026-11-20T02:38+0300

türki̇ye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

meclis

başkan

resmi gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, belediye başkanlığı veya belediye başkanvekilliği makamının herhangi bir sebeple boşalması halinde uygulanacak seçim prosedürleri yeniden belirlendi.Düzenlemeye göre seçim takvimi ve oylama süreci şu kurallara göre işleyecek:Seçim kararı ve adaylık süreciBirleşik oy pusulası ve şeffaf sandık dönemiGeçersiz oylar ve seçimin yenilenmesiYayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin hükümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yürütülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/bodrum-belediyesi-duyurdu-dogal-sit-alanindaki-ruhsatsiz-yapilar-yikildi-1110475646.html

türki̇ye

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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, meclis, başkan, resmi gazete