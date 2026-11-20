Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği Değişti: Başkan ve başkanvekili seçim kuralları yenilendi
02:37 20.11.2026 (güncellendi: 02:38 20.11.2026)
© Adem KutucuÜsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti
© Adem Kutucu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile belediye başkanı ve başkanvekili seçimlerinde birleşik oy pusulası, şeffaf sandık ve kapalı kabin uygulamaları getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, belediye başkanlığı veya belediye başkanvekilliği makamının herhangi bir sebeple boşalması halinde uygulanacak seçim prosedürleri yeniden belirlendi.
Düzenlemeye göre seçim takvimi ve oylama süreci şu kurallara göre işleyecek:
Seçim kararı ve adaylık süreci
Belediye başkanlığının veya başkanvekilliğinin boşalması durumunda, ilgili vali tarafından 10 gün içinde seçim yapılması kararlaştırılacak.
Aday olmak isteyen meclis üyeleri ile aday göstermek isteyen siyasi parti grupları, başvurularını oylama toplantısının ilk birleşiminin ilk oturumunda meclis başkanlık divanına iletecek.
İlk oturum tamamlandıktan sonra yeni adaylık başvurusu kabul edilmeyecek. Ancak adaylıktan çekilme işlemi her oylama oturumu öncesinde gerçekleştirilebilecek. Aday listesi oylamadan önce meclise okunarak tutanak altına alınacak.
Birleşik oy pusulası ve şeffaf sandık dönemi
Gizli oylama esasına göre yapılacak seçimde, adayların ad ve soyadlarının alfabetik sırayla yer aldığı birleşik oy pusulası kullanılacak. Meclis üyeleri, seçmek istedikleri adayın alanına tercih mührü basacak. Oy pusulaları başkanlık divanı tarafından bastırılacak ve seçim öncesinde pusulaların arka yüzü mühürlenecek. Üyeler, pusulayı katlayıp üzerine herhangi bir tanıtıcı işaret koymadan zarfa yerleştirerek şeffaf oy sandığına atacak.
Başkanlık divanı, oylamanın serbest ve gizli yapılabilmesi amacıyla salonda en az iki kapalı oy verme kabini hazır bulunduracak. Şeffaf oy sandığı ise meclis üyelerinin tamamının görebileceği bir noktaya yerleştirilecek.
Geçersiz oylar ve seçimin yenilenmesi
Üzerinde başkanlık mührü yer almayan, tanıtıcı işaret taşıyan veya birden fazla adaya tercih mührü basılan oy pusulaları geçersiz kabul edilecek. Kağıdın üretiminden ya da basımından kaynaklanan leke, kırışıklık veya baskı hataları ise tanıtıcı işaret sayılmayacak ve bu pusulalar geçerli olacak.
Sandıktan oy kullanan üye sayısından daha fazla mühürlü zarf çıkması halinde, zarflar açılmadan ilgili turun oylaması iptal edilerek yenilenecek. Mühürsüz zarflar ise açılmadan imha edilmek üzere ayrılacak.
Tüm turlara ait pusula ve zarflar, kesin sonuçların ilanının ardından başkanlık divanı üyelerince imzalanıp mühürlenen bir zarf içinde saklanacak. Bu belgeler dava açma süresi dolana kadar, dava açılması halinde ise yargı kararı kesinleşene dek korunacak.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin hükümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yürütülecek.