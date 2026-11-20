https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhen-senden-istanbula-uyari-1700den-once-kopruleri-gecin-1110485112.html

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhen Şen'den İstanbul'a uyarı: '17.00'den önce köprüleri geçin'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhen Şen'den İstanbul'a uyarı: '17.00'den önce köprüleri geçin'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da lodosun bugün etkisini kaybetmesi, ardından kuvvetli sağanağın etkili olması bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T12:14+0300

2026-11-20T12:14+0300

2026-11-20T12:14+0300

türki̇ye

hava durumu

orhan şen

i̇stanbul

boğaz

anadolu yakası

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

akom

meteoroloji

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İstanbul'da hava durumu için peş peşe uyarılar geldi. Kentte etkili olan lodosun bugün akşam saatlerine kadar kısa süreli hamlelerle saatte 85 kilometreye ulaşabileceği, gün içinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise özellikle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçecekler için saat vererek uyarıda bulundu. Şen, kuvvetli yağışın saat 17.00'den sonra Boğaz ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağını belirtti.Orhan Şen: Saat 17.00'den önce köprüleri geçinSosyal medya hesabından İstanbul'daki hava koşullarına ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:"Bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçecekler saat 17:00'den önce köprüleri geçin. Kuvvetli yağış bu saatlerden sonra Boğaz ve Anadolu Yakası'nda etkili olacak. İstanbul'da lodos bugün öğlen saatlerinden sonra etkisini kaybedecek"İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyorİstanbul'da saat 12.00'den sonra sağanak yağış bekleniyor. İlerleyen saatlerde yağışın şiddetini artırarak gece boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor.Kent genelinde metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.Yarın da İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, yağışların 24 Kasım Salı gününe kadar etkili olacağı bildirildi.AKOM'dan 85 kilometre hızla fırtına uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentte etkili olan lodos nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.AKOM'un açıklamasına göre güneyli yönlerden esen rüzgarın bugün akşam saatlerine kadar saatte 50-85 kilometre hızla fırtına, kısa süreli hamlelerle ise kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor.Fırtınayla birlikte kent genelinde aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.İstanbul'da sıcaklıklar 19-22 derece olacakİstanbul'da hava sıcaklıklarının ise 19 ila 22 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/istanbulu-once-firtina-sonra-kuvvetli-saganak-yagis-vuracak-1110483546.html

türki̇ye

i̇stanbul

boğaz

anadolu yakası

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hava durumu, orhan şen, i̇stanbul, boğaz, anadolu yakası, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), akom, meteoroloji