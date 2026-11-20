https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/istanbulu-once-firtina-sonra-kuvvetli-saganak-yagis-vuracak-1110483546.html

İstanbul'u önce fırtına sonra kuvvetli sağanak yağış vuracak

İstanbul'u önce fırtına sonra kuvvetli sağanak yağış vuracak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bugün etkisini sürdürüyor. Öğlen saatlerinden itibaren ise sağanak yağış bekleniyor. 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T10:46+0300

2026-11-20T10:46+0300

2026-11-20T10:46+0300

türki̇ye

akom

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

sağanak yağış uyarısı

lodos

istanbul hava durumu

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İstanbul'da lodos etkisini artırıyor. AKOM, rüzgarın hızının zaman zaman 60 kilometreye kadar çıkabileceğini belirterek uyardı. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da yağışın etkisini göstermesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yağış şiddetlenecek. Sıcaklık 22 dereceyi buluyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 20 Kasım 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı.Rapora göre İstanbul, Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkisi altında kalmaya devam edecek. Kentte yağışlı havanın hafta sonu boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor. Verilere göre, bugün İstanbul’da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19 derece olacak. Sıcaklığın öğle saatlerinde 22 dereceye kadar yükselmesi, akşam 16, gece ise 15 dereceye gerilemesi bekleniyor. Sağanak yağış uyarısı da yapıldıLodosun etkisi de sürecek. Rüzgarın şiddetinin 60 kilometreyi bulması beklenirken yağış öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak. Kentte yağış miktarının ise metrekare başına 10 ila 25 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/meteorolojiden-istanbul-dahil-17-ile-sari-kodlu-uyari-asil-tehlike-simdi-basliyor-1110478836.html

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akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), sağanak yağış uyarısı, lodos, istanbul hava durumu