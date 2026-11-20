https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/konut-kredilerinde-yeni-duzenleme-iki-evi-olanlarin-kredi-limitleri-degisti-1110492898.html
Konut kredilerinde yeni düzenleme: En az iki evi olana yüzde 75 sınırı getirildi
Konut kredilerinde yeni düzenleme: En az iki evi olana yüzde 75 sınırı getirildi
Sputnik Türkiye
BDDK, konut kredilerinde yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre iki konut bulunan kişilerin kullanabileceği azamı kredi tutarları değişti. 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T15:57+0300
2026-11-20T15:57+0300
2026-11-20T16:07+0300
ekonomi̇
bddk
konut
konut kredisi
düzenleme
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerine ilişkin yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Buna göre, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konut bulunan kişilerin kullanabileceği konut kredilerinde azami kredi tutarı, konut değerine oranla yüzde 75 azaltılacak. Düzenlemeyle hisseli tapuların ve riskli yapı nedeniyle yıkılan konutların değerlendirilmesine ilişkin kurallar da yeniden belirlendi.Konut kredisinde yeni düzenleme nasıl olacak?BDDK, 19 Kasım 2026 tarihli toplantısında konut kredilerinde uygulanacak sınırlamalara ilişkin değişiklikleri karara bağladı.Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında alınan karara göre, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde en az iki konut bulunması halinde kredi kullanımına sınırlama getirilecek.Bu kişilere konut edinimi amacıyla kullandırılan kredilerde azami kredi tutarının konut değerine oranı yüzde 75 azaltılarak uygulanacak. Aynı sınırlama, taşıt kredileri hariç olmak üzere konut teminatı karşılığında kullandırılan krediler için de geçerli olacak.Birden fazla evi olanın kredi tutarı sınırlandırıldıYeni düzenleme kapsamında uygulanacak yüzde 75'lik azaltım, BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli ve 11364 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen azami kredi tutarı oranları üzerinden hesaplanacak. Böylece birden fazla konutu bulunan tüketicilerin yeni bir konut almak için kullanabilecekleri kredi tutarı önemli ölçüde sınırlandırılmış olacak.Hisseli tapular için yeni kriter belirlendiBDDK'nın kararında hisseli tapulara ilişkin uygulamada da değişikliğe gidildi.24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararı kapsamında yürütülen konut sahipliği değerlendirmesi yeniden düzenlendi. Yeni uygulamaya göre, ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç tutulmak üzere, herhangi bir konutun tapusunda yüzde 50 veya daha az payı bulunan kişilerin söz konusu konutu, konut sahipliği hesabında dikkate alınmayacak.Bu değişiklikle, düşük oranlı hisseli tapuların kredi değerlendirmesinde nasıl ele alınacağına ilişkin kriterler netleştirilmiş oldu.Kentsel dönüşümdeki konut sahipleri için istisna yapılacakDüzenlemede kentsel dönüşüm sürecindeki konut sahiplerini ilgilendiren bir istisnaya da yer verildi. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edildiği için yıkılmış veya hakkında yıkım kararı alınmış konutlar, konut sahipliği değerlendirmesinde özel olarak ele alınacak. Buna göre tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının sahip olduğu bu kapsamdaki konutlardan yalnızca biri, konut sahipliği hesabına dahil edilecek.
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bddk, konut, konut kredisi, düzenleme
bddk, konut, konut kredisi, düzenleme
Konut kredilerinde yeni düzenleme: En az iki evi olana yüzde 75 sınırı getirildi
15:57 20.11.2026 (güncellendi: 16:07 20.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
BDDK, konut kredilerinde yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre iki konut bulunan kişilerin kullanabileceği azamı kredi tutarları değişti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerine ilişkin yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Buna göre, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konut bulunan kişilerin kullanabileceği konut kredilerinde azami kredi tutarı, konut değerine oranla yüzde 75 azaltılacak. Düzenlemeyle hisseli tapuların ve riskli yapı nedeniyle yıkılan konutların değerlendirilmesine ilişkin kurallar da yeniden belirlendi.
Konut kredisinde yeni düzenleme nasıl olacak?
BDDK, 19 Kasım 2026 tarihli toplantısında konut kredilerinde uygulanacak sınırlamalara ilişkin değişiklikleri karara bağladı.
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında alınan karara göre, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde en az iki konut bulunması halinde kredi kullanımına sınırlama getirilecek.
Bu kişilere konut edinimi amacıyla kullandırılan kredilerde azami kredi tutarının konut değerine oranı yüzde 75 azaltılarak uygulanacak. Aynı sınırlama, taşıt kredileri hariç olmak üzere konut teminatı karşılığında kullandırılan krediler için de geçerli olacak.
Birden fazla evi olanın kredi tutarı sınırlandırıldı
Yeni düzenleme kapsamında uygulanacak yüzde 75'lik azaltım, BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli ve 11364 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen azami kredi tutarı oranları üzerinden hesaplanacak. Böylece birden fazla konutu bulunan tüketicilerin yeni bir konut almak için kullanabilecekleri kredi tutarı önemli ölçüde sınırlandırılmış olacak.
Hisseli tapular için yeni kriter belirlendi
BDDK'nın kararında hisseli tapulara ilişkin uygulamada da değişikliğe gidildi.
24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararı kapsamında yürütülen konut sahipliği değerlendirmesi yeniden düzenlendi. Yeni uygulamaya göre, ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç tutulmak üzere, herhangi bir konutun tapusunda yüzde 50 veya daha az payı bulunan kişilerin söz konusu konutu, konut sahipliği hesabında dikkate alınmayacak.
Bu değişiklikle, düşük oranlı hisseli tapuların kredi değerlendirmesinde nasıl ele alınacağına ilişkin kriterler netleştirilmiş oldu.
Kentsel dönüşümdeki konut sahipleri için istisna yapılacak
Düzenlemede kentsel dönüşüm sürecindeki konut sahiplerini ilgilendiren bir istisnaya da yer verildi. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edildiği için yıkılmış veya hakkında yıkım kararı alınmış konutlar, konut sahipliği değerlendirmesinde özel olarak ele alınacak. Buna göre tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının sahip olduğu bu kapsamdaki konutlardan yalnızca biri, konut sahipliği hesabına dahil edilecek.