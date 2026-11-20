https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/karsiya-gececekler-dikkat-istanbulda-vapur-seferleri-iptal-edildi-budodan-da-10-iptal-geldi-1110479276.html

Karşıya geçecekler dikkat: İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi, BUDO'dan da 10 iptal geldi

Karşıya geçecekler dikkat: İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi, BUDO'dan da 10 iptal geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul ve Bursa'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Şehir Hatları birçok vapur seferini durdururken, BUDO 20 Kasım Cuma günü yapılması planlanan... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T07:15+0300

2026-11-20T07:15+0300

2026-11-20T07:15+0300

türki̇ye

şehir hatları

bursa deniz otobüsleri (budo)

beşiktaş

aşiyan

kabataş

bursa

i̇stanbul

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İstanbul ve Bursa'da etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul Şehir Hatları, çok sayıda vapur seferinin yapılamayacağını açıklarken, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) de 20 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan 10 seferi iptal etti.Marmara Denizi'ndeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle alınan kararlar, özellikle Adalar, Beşiktaş, Kabataş, Bostancı, Sarıyer, Beykoz ve Mudanya güzergahlarında ulaşımı etkiledi. Bazı hatlarda seferler tamamen durdurulurken, bazı güzergahlarda geçici düzenlemelere gidildi.Şehir Hatları'nın 19 Kasım'da duyurduğu iptal ve güzergah değişikliklerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu belirtilirken, BUDO'nun 20 Kasım tarihli iptal kararları da kamuoyuna açıklandı.Şehir Hatları'nda hangi vapur seferleri iptal edildi?İstanbul Şehir Hatları, hava koşullarının deniz ulaşımına elverişli olmaması nedeniyle çok sayıda hatta sefer yapılamayacağını bildirdi.Şirketin paylaşılan duyurusuna göre, iptal edilen hat ve seferler şöyle:Özellikle Adalar ile Avrupa Yakası arasında yolculuk yapacak vatandaşların, sefer iptallerinden etkilenebileceği belirtiliyor.Aşiyan seferlerinde güzergah değişikliğiŞehir Hatları, bazı seferleri tamamen iptal etmek yerine alternatif güzergahlara yönlendirdiğini de duyurdu.Buna göre, ikinci bir açıklamaya kadar Aşiyan-Üsküdar seferleri Bebek-Üsküdar olarak gerçekleştirilecek.Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı ise Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergahında hizmet verecek.Bu hatları kullanan yolcuların, hareket noktalarındaki değişikliklere dikkat etmeleri gerekiyor.BUDO'nun 10 seferi iptal edildiOlumsuz hava koşullarının etkilediği bir diğer ulaşım ağı ise Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) oldu.BUDO, 20 Kasım Cuma günü Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) arasında yapılması planlanan toplam 10 seferin iptal edildiğini duyurdu.Böylece Mudanya-Kabataş hattında karşılıklı 6, Armutlu bağlantılı güzergahlarda ise 4 sefer iptal edilmiş oldu.Marmara'da fırtına uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaşılan tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde güney yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman 40-70 kilometre/saat hıza ulaşması bekleniyor.Marmara Denizi'nde rüzgarın yer yer 8 kuvvetine ulaşabileceği, dalga yüksekliğinin ise bazı bölgelerde 3,5 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.Olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde deniz ulaşımında yeni düzenlemeler yapılabileceğinden, yolcuların iskelelere gitmeden önce güncel duyuruları kontrol etmeleri önem taşıyor.Sefer durumları, Şehir Hatları ve BURULAŞ üzerinden takip edilebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/meteorolojiden-istanbul-dahil-17-ile-sari-kodlu-uyari-asil-tehlike-simdi-basliyor-1110478836.html

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şehir hatları, bursa deniz otobüsleri (budo), beşiktaş, aşiyan, kabataş, bursa, i̇stanbul