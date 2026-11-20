https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bmden-kuresel-aclik-uyarisi-milyonlarca-kisiye-gida-yardimi-kesilecek-1110493217.html
BM'den küresel açlık uyarısı: Milyonlarca kişiye gıda yardımı kesilecek
BM'den küresel açlık uyarısı: Milyonlarca kişiye gıda yardımı kesilecek
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, artan açlık tehdidine rağmen finansman yetersizliği nedeniyle 2027'de yardım ulaştıracağı kişi sayısını azaltacağını... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T16:15+0300
2026-11-20T16:15+0300
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dünya
bm dünya gıda programı (wfp)
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Dünya genelinde gıda fiyatlarının yükselmesi ve olumsuz iklim koşullarının tarımsal üretimi tehdit etmesi, milyonlarca insanın gıdaya erişimini zorlaştırıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), bu koşullar altında gelecek yıl için hazırladığı yardım planında küçülmeye gitmek zorunda kaldı. Kuruluş, 2026'da 110 milyon olan yardım hedefini 2027'de 91 milyon kişiye düşürürken, artan ihtiyaçları karşılayabilmek için uluslararası topluma finansman çağrısında bulundu.WFP, gelecek yılki insani yardım faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynak talep etti. Ancak hedeflenen yardım miktarı, dünya genelinde akut ve ağır açlıkla mücadele eden insanların yalnızca üçte birine ulaşılabileceğini gösteriyor.Kuruluşun 2026 yılı için talep ettiği 13 milyar dolarlık bütçenin ise yalnızca yarısı karşılandı. Finansman açığı, yardım faaliyetlerinin kapsamını daraltırken kaynakların öncelikle en savunmasız topluluklara yönlendirilmesini zorunlu hale getiriyor.Altı yılda üçüncü küresel gıda krizi yaşanabilirGıda güvenliğine yönelik tehditler arasında İran'daki çatışmaların gıda ve taşımacılık maliyetlerini artırması ile güçlü El Nino hava olayının tarımsal üretim üzerindeki olası etkileri bulunuyor.Özellikle iç savaşın devam ettiği Sudan'da, El Nino kaynaklı kuraklığın kıtlık riskini artırabileceği belirtiliyor. Artan maliyetler ve üretimde yaşanabilecek kayıplar, zaten gıda sıkıntısı çeken ülkelerdeki koşulları daha da ağırlaştırabilir.WFP yetkilisi Matthew Hollingworth, dünya genelinde yeni bir gıda krizinin yaşanabileceği uyarısında bulunarak "Yakında altı yıl içinde üçüncü küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalabiliriz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/olumcul-ebola-salgininda-korkunc-bilanco-tek-aileden-46-kisi-oldu-1110492553.html
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bm dünya gıda programı (wfp), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇ran, sudan, açlık, kıtlık, kuraklık, el nino
bm dünya gıda programı (wfp), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇ran, sudan, açlık, kıtlık, kuraklık, el nino
BM'den küresel açlık uyarısı: Milyonlarca kişiye gıda yardımı kesilecek
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, artan açlık tehdidine rağmen finansman yetersizliği nedeniyle 2027'de yardım ulaştıracağı kişi sayısını azaltacağını duyurdu. Dünya genelinde 266 milyon insan ciddi gıda sıkıntısıyla karşı karşıyayken kuruluş, yeni bir küresel gıda krizi yaşanabileceği konusunda uyardı.
Dünya genelinde gıda fiyatlarının yükselmesi ve olumsuz iklim koşullarının tarımsal üretimi tehdit etmesi, milyonlarca insanın gıdaya erişimini zorlaştırıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), bu koşullar altında gelecek yıl için hazırladığı yardım planında küçülmeye gitmek zorunda kaldı. Kuruluş, 2026'da 110 milyon olan yardım hedefini 2027'de 91 milyon kişiye düşürürken, artan ihtiyaçları karşılayabilmek için uluslararası topluma finansman çağrısında bulundu.
WFP, gelecek yılki insani yardım faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynak talep etti. Ancak hedeflenen yardım miktarı, dünya genelinde akut ve ağır açlıkla mücadele eden insanların yalnızca üçte birine ulaşılabileceğini gösteriyor.
Kuruluşun 2026 yılı için talep ettiği 13 milyar dolarlık bütçenin ise yalnızca yarısı karşılandı. Finansman açığı, yardım faaliyetlerinin kapsamını daraltırken kaynakların öncelikle en savunmasız topluluklara yönlendirilmesini zorunlu hale getiriyor.
Altı yılda üçüncü küresel gıda krizi yaşanabilir
Gıda güvenliğine yönelik tehditler arasında İran'daki çatışmaların gıda ve taşımacılık maliyetlerini artırması ile güçlü El Nino hava olayının tarımsal üretim üzerindeki olası etkileri bulunuyor.
Özellikle iç savaşın devam ettiği Sudan'da, El Nino kaynaklı kuraklığın kıtlık riskini artırabileceği belirtiliyor. Artan maliyetler ve üretimde yaşanabilecek kayıplar, zaten gıda sıkıntısı çeken ülkelerdeki koşulları daha da ağırlaştırabilir.
WFP yetkilisi Matthew Hollingworth, dünya genelinde yeni bir gıda krizinin yaşanabileceği uyarısında bulunarak "Yakında altı yıl içinde üçüncü küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalabiliriz" dedi.