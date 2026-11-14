https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/turkiyede-bir-ilk--trafik-kazasinda-mahkeme-otomobili-silah-saydi-1110342776.html

Türkiye'de bir ilk : Trafik kazasında mahkeme otomobili 'silah' saydı

Türkiye'de bir ilk : Trafik kazasında mahkeme otomobili 'silah' saydı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 17 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazayla ilgili davada mahkeme otomobili 'silah' saydı. 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T15:05+0300

2026-11-14T15:05+0300

2026-11-14T15:05+0300

türki̇ye

diyarbakır

trafik kazası

trafik cezası

emsal karar

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Diyarbakır Ergani'de nisan ayında meydana gelen ve 17 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili mahkeme emsal bir karara imza attı. Mahkeme otomobili 'silah' saydı ve sürücüye 28 yıl 4 ay ceza verdi. Kararla birlikte Türkiye'de bir ilke imza atıldı. İlk kez silah sayıldıHabertürk'ün haberine göre, nisan ayında ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki öğrencilere çarptı. Kazada lise öğrencisi 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan hayatını kaybetti. Drift attığı ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.Ehliyetinin olmadığı ortaya çıktıTutuklu yargılanan Muhammed Mustafa Can ise aracı izinsiz aldığını, ehliyetinin olmadığını ve gece de alkol aldığını söylerken ifadesinde, "Bir gece öncesinde iki bardak bira içmiştim. Hızım olay sırasında 50-60 km civarındaydı. Ben yola çocuk atlayınca el frenini çektim, direksiyonu çevirdim. Bu nedenle araba dönmeye başladı. Zikzakları kasten yapmadım. Araba kontrolümden çıktı. Olası kastla çarpmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.Olursa olsun diyerek eylemi gerçekleştirdi vurgusuBaşsavcılık, mütalaasında şüphelinin çocuğu kasten öldürmek suçunu işlediğine vurgu yaaparken, "Sonucu göze alıp kabullendiği belirlenmiştir. Başka bir deyişle ‘olursa olsun’ diyerek eylemini gerçekleştirmiştir. Sanığın olası kast ile hareket ederek olası çocuğun ölümü ve yaralanması suçunu işlediği belirlenmiştir” denildi.Mahkeme heyeti oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesinde trafik kanununa vurgu yaptı. Sanık Can’ın ‘Kişilere zarar verecek şekilde keyifli ve kasıtlı davranışlarla yaya ve araç trafik seyrini engellemek; tehlikeli düşürmek’ ve ‘saygısızca araç kullanmak’ maddelerinin altı çizildi. Sanığın kazayı öngörmesine rağmen süratli olduğu ve drift attığını ifade eden mahkeme, gündüz vakti okul çevresi ve yayaların olduğu bir yerde araç ile seyrettiği belirtildi. Mahkeme, ilçenin işlek sayılan yerinde insanların ve okula giriş çıkış yapan öğrencilerin orada bulunduklarını görmesine ve yine sanığın ölüm ile neticelenecek kazaya neden olabileceğini öngörmesine rağmen meydana gelen zararlı neticenin gerçekleşmemesi adına herhangi davranışta bulunmadığına dikkat çekti. Mahkeme, sanığın sonucu göze alıp kabullenmek suretiyle başka bir deyişle "olursa olsun" diyerek eylemini gerçekleştirdiğinin altını çizdi.Mahkemeden bir ilkEhliyetsiz sürücü Muhammed Mustafa Can’ı mahkeme, "olası kastla çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ceza, önce müebbete daha sonra 25 yıla indirildi. Ahmet Çınar Üstü’nün yaralanmasıyla ilgili ise mahkeme aracı silahtan sayarak 3 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına hükmetti. Sanık Muhammed Mustafa Can toplam 28 yıl 4 ay 25 gün cezaya itiraz etti. Dosya itiraz üzerine Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

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