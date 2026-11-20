https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/iran-devrim-muhafizlari-fuzelerin-yeni-cografi-bolgelerde-kullanilmaya-hazir-oldugunu-acikladi-1110491279.html
İran Devrim Muhafızları, füzelerin 'yeni coğrafi bölgelerde' kullanılmaya hazır olduğunu açıkladı
İran Devrim Muhafızları, füzelerin 'yeni coğrafi bölgelerde' kullanılmaya hazır olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu danışmanı Tuğgeneral Ali Belali, “Herhangi bir düşmanca eylem durumunda düşman, bulunduğu her yerde İran İslam... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Tümgeneral Muhammed İsmail Kevseri, ABD'ye Batı Asya'dan çekilme ve bölgeden 12 bin kilometre uzaktaki kendi coğrafi bölgesine dönme çağrısında bulundu.İran haber ajansı Mehr'e açıklamalarda bulunan Kevseri, ABD'nin artık İran'la başa çıkamayacağını belirtti. Kevseri, Washington’ın bir yandan sahada harekete geçmekten bahsettiğini, diğer yandan da Hürmüz Boğazı’nı açmaktan söz ettiğini ifade etti.Kevseri, ABD'nin İran'ın nükleer programına saldırma tehdidinde bulunduğunu, ardından da ülkeye yönelik ekonomik, kara, hava ve deniz ablukası uygulama planları ortaya attığını söyledi.Arakçi: Deniz ablukasının kırılması gerekiyorİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran petrolünün ihracatı için ABD ordusunun uyguladığı deniz ablukasının kırılması gerektiğini söyledi.Tahran’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Arakçi, İran'ın petrol tankerleriyle ABD’nin deniz ablukasını kırmaya yönelik hazırlıklar yaptığı şeklindeki haberlerin sorusuna "Petrol ihracatı ve müzakereler konusunda her türlü çabayı gösteriyoruz. (ABD'nin deniz) Ablukanın kırılması gerekiyor” şeklinde yanıt verdi.Ne olmuştu? ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından Tahran, 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Buna karşılık ABD, Hürmüz'ü kapatan İran'a 13 Nisan'da deniz ablukası başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bekayi-abdnin-irana-yonelik-biyolojik-silah-iddialari-irak-isgalini-hatirlatiyor-1110483239.html
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i̇ran, abd, haberler, ortadoğu, fars haber ajansı
i̇ran, abd, haberler, ortadoğu, fars haber ajansı
İran Devrim Muhafızları, füzelerin 'yeni coğrafi bölgelerde' kullanılmaya hazır olduğunu açıkladı
İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu danışmanı Tuğgeneral Ali Belali, “Herhangi bir düşmanca eylem durumunda düşman, bulunduğu her yerde İran İslam Cumhuriyeti’nin füze saldırılarıyla karşı karşıya kalacaktır” dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise, "ABD’nin deniz ablukasının kırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Tümgeneral Muhammed İsmail Kevseri, ABD'ye Batı Asya'dan çekilme ve bölgeden 12 bin kilometre uzaktaki kendi coğrafi bölgesine dönme çağrısında bulundu.
İran haber ajansı Mehr'e açıklamalarda bulunan Kevseri, ABD'nin artık İran'la başa çıkamayacağını belirtti. Kevseri, Washington’ın bir yandan sahada harekete geçmekten bahsettiğini, diğer yandan da Hürmüz Boğazı’nı açmaktan söz ettiğini ifade etti.
Kevseri, ABD'nin İran'ın nükleer programına saldırma tehdidinde bulunduğunu, ardından da ülkeye yönelik ekonomik, kara, hava ve deniz ablukası uygulama planları ortaya attığını söyledi.
Arakçi: Deniz ablukasının kırılması gerekiyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran petrolünün ihracatı için ABD ordusunun uyguladığı deniz ablukasının kırılması gerektiğini söyledi.
Tahran’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Arakçi, İran'ın petrol tankerleriyle ABD’nin deniz ablukasını kırmaya yönelik hazırlıklar yaptığı şeklindeki haberlerin sorusuna "Petrol ihracatı ve müzakereler konusunda her türlü çabayı gösteriyoruz. (ABD'nin deniz) Ablukanın kırılması gerekiyor” şeklinde yanıt verdi.
Öte yandan Fars Haber Ajansı, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını, İranlı şair Firdevsi'nin Şahname adlı eserinde anlatılan Feridun hikayesi üzerinden ele aldı.
Haberde, hükümdar Dahhak'a karşı mücadele eden Feridun'un ordusuyla Ervend Nehri'ni geçmeye çalışırken karşılaştığı engeli tasvir eden bir görsel paylaşıldı.
Görselde, İran bayraklı çok sayıda petrol tankerine de yer verilerek, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kırılması gerektiği belirtildi.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından Tahran, 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Buna karşılık ABD, Hürmüz'ü kapatan İran'a 13 Nisan'da deniz ablukası başlatmıştı.