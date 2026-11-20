https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/iran-devrim-muhafizlari-fuzelerin-yeni-cografi-bolgelerde-kullanilmaya-hazir-oldugunu-acikladi-1110491279.html

İran Devrim Muhafızları, füzelerin 'yeni coğrafi bölgelerde' kullanılmaya hazır olduğunu açıkladı

İran Devrim Muhafızları, füzelerin 'yeni coğrafi bölgelerde' kullanılmaya hazır olduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu danışmanı Tuğgeneral Ali Belali, “Herhangi bir düşmanca eylem durumunda düşman, bulunduğu her yerde İran İslam... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T14:48+0300

2026-11-20T14:48+0300

2026-11-20T14:48+0300

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Tümgeneral Muhammed İsmail Kevseri, ABD'ye Batı Asya'dan çekilme ve bölgeden 12 bin kilometre uzaktaki kendi coğrafi bölgesine dönme çağrısında bulundu.İran haber ajansı Mehr'e açıklamalarda bulunan Kevseri, ABD'nin artık İran'la başa çıkamayacağını belirtti. Kevseri, Washington’ın bir yandan sahada harekete geçmekten bahsettiğini, diğer yandan da Hürmüz Boğazı’nı açmaktan söz ettiğini ifade etti.Kevseri, ABD'nin İran'ın nükleer programına saldırma tehdidinde bulunduğunu, ardından da ülkeye yönelik ekonomik, kara, hava ve deniz ablukası uygulama planları ortaya attığını söyledi.Arakçi: Deniz ablukasının kırılması gerekiyorİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran petrolünün ihracatı için ABD ordusunun uyguladığı deniz ablukasının kırılması gerektiğini söyledi.Tahran’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Arakçi, İran'ın petrol tankerleriyle ABD’nin deniz ablukasını kırmaya yönelik hazırlıklar yaptığı şeklindeki haberlerin sorusuna "Petrol ihracatı ve müzakereler konusunda her türlü çabayı gösteriyoruz. (ABD'nin deniz) Ablukanın kırılması gerekiyor” şeklinde yanıt verdi.Ne olmuştu? ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından Tahran, 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Buna karşılık ABD, Hürmüz'ü kapatan İran'a 13 Nisan'da deniz ablukası başlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bekayi-abdnin-irana-yonelik-biyolojik-silah-iddialari-irak-isgalini-hatirlatiyor-1110483239.html

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