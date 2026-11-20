https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bekayi-abdnin-irana-yonelik-biyolojik-silah-iddialari-irak-isgalini-hatirlatiyor-1110483239.html

Bekayi: ABD'nin İran'a yönelik 'biyolojik silah' iddiaları Irak işgalini hatırlatıyor

Bekayi: ABD'nin İran'a yönelik 'biyolojik silah' iddiaları Irak işgalini hatırlatıyor

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li yetkililerin İran'ın biyolojik veya kimyasal silah geliştirdiğine ilişkin iddialarını, 2003'te Irak'ın... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T10:21+0300

2026-11-20T10:21+0300

2026-11-20T10:21+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇smail bekayi

i̇ran dışişleri bakanlığı

abd

i̇ran

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin daha önce İran'ın nükleer tehdit oluşturduğunu ileri sürdüğünü, şimdi ise ülkenin biyolojik veya kimyasal silah geliştirdiğine ilişkin iddiaları gündeme getirdiğini belirtti.İddiaların sürekli değiştiğini ancak bunların dayandığı anlatının tanıdık olduğunu ifade eden Bekayi, uluslararası kamuoyunun 2003'te yaşananları unutmasının beklendiğine dikkati çekti.Bekayi, paylaşımında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiasını desteklemek amacıyla 2003'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) elinde küçük bir şişeyle yaptığı sunumdan bir fotoğrafı da paylaştı.Powell'ın söz konusu görüntüsünün modern tarihin en önemli istihbarat başarısızlıklarından ve siyasi aldatmacalarından birinin sembolü haline geldiğini savunan Bekayi, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğuna ilişkin temelsiz istihbarat iddialarının kamuoyu desteği oluşturmak ve ülkenin işgaline zemin hazırlamak için kullanıldığını öne sürdü.Bekayi, Irak işgalinin sonuçlarının yalnızca Irak halkı için değil, daha geniş bölge ve ABD toplumu açısından da felaket olduğunu belirtti.ABD'nin İran'a yönelik yeni iddialarının da benzer bir senaryoyu izlediğini savunan Bekayi, uluslararası kamuoyunun 2003'teki Irak işgalinden ders çıkarıp çıkarmadığını sorgulayarak, dünyanın bir kez daha büyük ölçekte aldatılmasına izin verilip verilmeyeceği sorusunu yöneltti.Ne olmuştu?ABD'nin İran'a yönelik iddiaları tartışılırken, Amerikan The New York Times gazetesi, İran'daki bazı barajların yalnızca tarımsal sulama ve elektrik üretimi için değil, yer altındaki askeri tesislere destek sağlamak amacıyla da inşa edilmiş olabileceğini iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/abdnin-iranla-savasinin-faturasi-483-milyar-dolara-yukseldi-1110478010.html

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