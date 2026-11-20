https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/ingilterede-gisele-pelicot-davasini-hatirlatan-cinsel-saldiri-davasi-4-kisi-suclu-bulundu-1110487006.html

İngiltere'de Gisele Pelicot davasını hatırlatan cinsel saldırı davası: 4 kişi suçlu bulundu

İngiltere'de Gisele Pelicot davasını hatırlatan cinsel saldırı davası: 4 kişi suçlu bulundu

Sputnik Türkiye

İngiltere'de eşi tarafından 13 yıl boyunca uyuşturucu madde verilerek cinsel istismara uğrayan Joanne Young'a yönelik cinsel saldırılara katılan 4 kişi suçlu... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T12:48+0300

2026-11-20T12:48+0300

2026-11-20T12:48+0300

dünya

i̇ngiltere

fransa

gisele pelicot

joanne young

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/14/1110485554_0:82:2224:1333_1920x0_80_0_0_470505f9042c286d6fc0fce97cfdede7.png

İngiltere'nin Winchester kentindeki Kraliyet Mahkemesinde görülen davada jüri, Joanne Young'a yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanan 4 kişiyi çeşitli suçlardan mahkum etti. Kadının eşi Philip Young ise daha önce eşine yönelik uyuşturucu madde verme, tecavüz ve cinsel saldırı dahil 56 ayrı suçlamayı kabul etmişti.Eşi, internet üzerinden erkekleri eve davet etmişPhilip Young'ın, 13 yıl boyunca eşine bilgisi ve rızası dışında uyuşturucu madde verdiği, ardından kendisine tecavüz ettiği ve internet siteleri ile uygulamalar üzerinden başka erkekleri çiftin evine davet ettiği ortaya çıkmıştı.Soruşturma kapsamında Young'ın, eşine ait mahrem görüntü ve videoları yaklaşık 200 farklı olayda kaydettiği ve bunları internet ortamında en az 500 kez paylaştığı belirlendi. Görüntülerin büyük bölümünün ailenin Swindon'daki evinde kaydedildiği aktarıldı.Olay, İngiltere'de benzer suçlardan hüküm giyen erkeklerin yargılandığı ilk dava olarak kayıtlara geçti.'Artık kendimi hiçbir zaman tamamen güvende hissetmeyeceğim'Geçen yıl eşinden boşanan Joanne Young, mahkeme önünde yaptığı açıklamada, en çok güvendiği kişi tarafından korkunç bir şekilde ihanete uğradığını söyledi.Yaşadıklarının kendisinin ve çocuklarının hayatında yıkıcı etkiler bıraktığını belirten Young, "Artık kendimi hiçbir zaman tamamen güvende hissetmeyeceğim. Evden çıkmak benim için zor hale geldi. Bu korkunç istismar, o dönemde güvende olduğuma inanmama rağmen evimin bile beni korumadığını gösterdi" ifadelerini kullandı.Young, kararların erkekler tarafından istismara uğrayan kadınlar ve kız çocukları açısından da önemli olduğunu belirterek, mağdurların yaşadıklarının anlaşılabileceği ve kendilerine inanılabileceği mesajının verilmesi gerektiğini söyledi.İngiltere ve Galler'de rıza yasasının güncellenmesi çağrısında bulunan Young, kadınların gelecekte daha iyi korunması için yasal düzenlemelerin öncelikli olarak ele alınmasını istedi.Davaya bakan hakim, yargılama sürecinde gösterdiği cesaret nedeniyle Young'a teşekkür etti. Suçlu bulunan sanıklar hakkında 21 ve 22 Aralık'ta hüküm verilmesi bekleniyor.İngiltere polisi, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen başka bir erkeği de arıyor. Wiltshire Polisi, uyuşturucu madde verilerek gerçekleştirilen cinsel saldırıların mağdurlar tarafından fark edilmeyebildiğini ve bu nedenle söz konusu suçların yeterince bildirilmemiş olabileceğini belirtti.Fransa'da benzer bir olay gündeme gelmiştiFransa'da 72 yaşındaki Gisèle Pelicot'nun eski eşi Dominique Pelicot'nun, yaklaşık 10 yıl boyunca eşine haberi ve rızası olmadan uyuşturucu madde verdiği, bilincini kaybettiği sırada kendisine tecavüz ettiği ve başka erkekleri de cinsel saldırıda bulunmaları için eve davet ettiği ortaya çıkmıştı. Dominique Pelicot, internet üzerinden iletişim kurduğu erkekleri eşine yönelik saldırılara dahil etmiş, yaşananları fotoğraf ve videolarla kaydetmişti.2020'de başlatılan soruşturmanın ardından dava, Eylül 2024'te Fransa'nın Avignon kentinde görülmeye başlanmıştı. Gisèle Pelicot, kimliğinin gizli tutulması hakkından feragat ederek yargılamanın kamuya açık yapılmasını istemiş, böylece cinsel saldırı mağdurlarının yaşadıklarını anlatabilmesi ve benzer suçların görünür hale gelmesi gerektiğine dikkati çekmişti.Aralık 2024'te sonuçlanan davada Dominique Pelicot, eşini uyuşturup tecavüz etmek ve başka erkeklerin de saldırılarına zemin hazırlamaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı davada yargılanan 50 erkeğin tamamı da tecavüz, tecavüze teşebbüs veya cinsel saldırı suçlarından en az birinden mahkum edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fransadaki-toplu-cinsel-saldiri-davasinda-sanik-kocaya-20-yil-hapis-cezasi-verildi-1091744956.html

i̇ngiltere

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ngiltere, fransa, gisele pelicot, joanne young