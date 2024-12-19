https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fransadaki-toplu-cinsel-saldiri-davasinda-sanik-kocaya-20-yil-hapis-cezasi-verildi-1091744956.html

Fransa'daki toplu cinsel saldırı davasında sanık kocaya 20 yıl hapis cezası verildi

Fransa'daki toplu cinsel saldırı davasında sanık kocaya 20 yıl hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Fransa'da eşi Gisele Pelicot'u uyuşturarak on yıl boyunca toplu cinsel saldırılara maruz bırakan Dominique Pelicot'a 20 yıl hapis cezası verildi. Pelicot'un... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T13:01+0300

2024-12-19T13:01+0300

2024-12-19T13:01+0300

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dominique pelicot

gisele pelicot

fransa

cinsel saldırı

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Fransa'da on yıl boyunca eski kocası ve kocasının evlerine çağırdığı kişiler tarafından toplu tecavüz edilen Gisele Pelicot davasında başta sanık koca Dominique Pelicot dahil sanıklara ceza yağdı. Eylül ayında çıktığı mahkemede 'bu odadaki diğerleri gibi, ben de bir tecavüzcüyüm' diyerek ağlayan ve suçlamaları kabul eden 71 yaşındaki Dominique Pelicot, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan diğer 50 sanık, suçlu bulundu ve 3-13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/fransada-toplu-tecavuz-davasi-magdurundan-sitem-bu-bir-korkaklik-davasi-1090609868.html

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dominique pelicot, gisele pelicot, fransa, cinsel saldırı