Fransa'daki toplu cinsel saldırı davasında sanık kocaya 20 yıl hapis cezası verildi

Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Oreşnik füzesi modern bir silah
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen ürünlere tek ve maktu vergi dönemi başladı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Gençlerin beşte biri ne eğitimde ne istihdamda’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Abdullah Koç: 'Kalıcı yaz saati uygulamasında sorun yok, pratiği hatalı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukların erken ergenliğe girmesinin nedenleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Filistinliler en kötü zamanını yaşamaya başlayacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
18:16
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'Trump koltuğa oturmadan PKK/PYD’ye müdahale etmek ve durumu kabul ettirmek lazım’
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 5 yılda yoksulluk sınırı yüzde 975 arttı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
108 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
19:16
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fransadaki-toplu-cinsel-saldiri-davasinda-sanik-kocaya-20-yil-hapis-cezasi-verildi-1091744956.html
Fransa'daki toplu cinsel saldırı davasında sanık kocaya 20 yıl hapis cezası verildi
Fransa'daki toplu cinsel saldırı davasında sanık kocaya 20 yıl hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Fransa'da eşi Gisele Pelicot'u uyuşturarak on yıl boyunca toplu cinsel saldırılara maruz bırakan Dominique Pelicot'a 20 yıl hapis cezası verildi. Pelicot'un... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T13:01+0300
2024-12-19T13:01+0300
dünya
dominique pelicot
gisele pelicot
fransa
cinsel saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091745270_0:104:3070:1830_1920x0_80_0_0_e37356c74d923c8fbaaf3e8c3d56c69e.jpg
Fransa'da on yıl boyunca eski kocası ve kocasının evlerine çağırdığı kişiler tarafından toplu tecavüz edilen Gisele Pelicot davasında başta sanık koca Dominique Pelicot dahil sanıklara ceza yağdı. Eylül ayında çıktığı mahkemede 'bu odadaki diğerleri gibi, ben de bir tecavüzcüyüm' diyerek ağlayan ve suçlamaları kabul eden 71 yaşındaki Dominique Pelicot, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan diğer 50 sanık, suçlu bulundu ve 3-13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/fransada-toplu-tecavuz-davasi-magdurundan-sitem-bu-bir-korkaklik-davasi-1090609868.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091745270_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70cc0d26d1da2f89c435be84525594cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dominique pelicot, gisele pelicot, fransa, cinsel saldırı
dominique pelicot, gisele pelicot, fransa, cinsel saldırı

Fransa'daki toplu cinsel saldırı davasında sanık kocaya 20 yıl hapis cezası verildi

13:01 19.12.2024
© AP Photo / Lewis JolyFransa'daki toplu cinsel saldırı davasında sanık kocaya 20 yıl hapis cezası verildi
Fransa'daki toplu cinsel saldırı davasında sanık kocaya 20 yıl hapis cezası verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Abone ol
Fransa'da eşi Gisele Pelicot'u uyuşturarak on yıl boyunca toplu cinsel saldırılara maruz bırakan Dominique Pelicot'a 20 yıl hapis cezası verildi. Pelicot'un eşine tecavüz etmesi için çağırdığı diğer sanıklar ise 13 ile 3 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Fransa'da on yıl boyunca eski kocası ve kocasının evlerine çağırdığı kişiler tarafından toplu tecavüz edilen Gisele Pelicot davasında başta sanık koca Dominique Pelicot dahil sanıklara ceza yağdı.
Eylül ayında çıktığı mahkemede 'bu odadaki diğerleri gibi, ben de bir tecavüzcüyüm' diyerek ağlayan ve suçlamaları kabul eden 71 yaşındaki Dominique Pelicot, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan diğer 50 sanık, suçlu bulundu ve 3-13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Gisele Pelicot - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
DÜNYA
Fransa'da toplu tecavüz davası mağdurundan sitem: 'Bu bir korkaklık davası'
20 Kasım, 15:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала