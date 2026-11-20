https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/gunduz-430-gece-eksi-180-derece-uzay-araci-merkur-yorungesine-girmeye-hazirlaniyor-1110484012.html

Gündüz 430, gece eksi 180 derece: Uzay aracı Merkür yörüngesine girmeye hazırlanıyor

Gündüz 430, gece eksi 180 derece: Uzay aracı Merkür yörüngesine girmeye hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Yaklaşık 10 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Merkür'e ulaşmak için 8 yıl önce yola çıkan uzay aracı, yolculuğunu neredeyse tamamladı. Avrupa ve Japonya... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T10:56+0300

2026-11-20T10:56+0300

2026-11-20T10:56+0300

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Avrupa ve Japonya'nın ortak yürüttüğü BepiColombo uzay misyonu, yaklaşık 8 yıl süren yolculuğunun ardından Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ün yörüngesine girmeye hazırlanıyor. Misyon kapsamında gezegenin yüzey özellikleri, kutup bölgelerindeki buz ve oluşum süreci incelenecek.2018'de Fransız Guyanası'ndan fırlatılan BepiColombo uzay aracı, yaklaşık 10 milyar kilometrelik yolculuğunun ardından Merkür'e ulaşmak üzere. Uzay aracının itki sisteminde yaşanan sorun nedeniyle yolculuk planlanandan yaklaşık bir yıl uzadı.Merkür'ün yörüngesine girebilmek için uzay aracı, Dünya'nın çevresinde bir, Venüs'ün çevresinde iki ve Merkür'ün çevresinde altı kez dolanarak hızını düşürdü.Uzay aracının Merkür yörüngesine girmesi için yaklaşık 11 dakika sürecek kritik bir manevra gerçekleştirmesi gerekiyor. Manevranın başarısız olması halinde uzay aracı gezegenin yanından geçerek yoluna devam edebilir.Merkür'ün gizemleri araştırılacakGüneş'e en yakın gezegen olan Merkür'de sıcaklık gündüz 430 dereceye kadar yükselirken gece eksi 180 dereceye kadar düşebiliyor. Gezegen ayrıca yoğun güneş radyasyonuna maruz kalıyor.Bu uzay misyonuyla, Merkür'ün kutup bölgelerindeki kraterlerde Güneş'e yakın olmasına rağmen neden buz bulunduğu ve yüzeyinde görülen sıra dışı çukurların nasıl oluştuğu araştırılacak.Merkür yüzeyinde binlerce sığ, dik kenarlı çukur bulunuyor. Bilim insanları, yaklaşık 100 bin yıllık olduğu değerlendirilen bu oluşumların çarpışmalar sonucu meydana gelen kraterlerden farklı olduğunu belirtiyor. Ancak çukurların oluşum mekanizması henüz tam olarak bilinmiyor.Misyon kapsamında gezegenin küçük boyutuna rağmen büyük bir metal çekirdeğe sahip olmasının nedenleri de incelenecek. Merkür'e daha önce iki uzay aracı gönderildiMerkür bugüne kadar NASA'nın Mariner 10 ve Messenger uzay araçları tarafından araştırıldı. Mariner 10, 1970'lerde gezegenin yanından üç kez geçerken Messenger, 2011'de Merkür yörüngesine girdi ve dört yıl boyunca incelemelerde bulundu.Merkür, Dünya'dan daha küçük ve Ay'dan biraz büyük bir gezegen. Güneş etrafındaki bir turunu 88 Dünya gününde tamamlıyor. Kendi ekseni etrafındaki dönüşü ise yaklaşık 59 Dünya günü sürüyor.İki uzay aracı birbirinden ayrılacakBepiColombo misyonu, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından ortak yürütülüyor. Uzay aracının Merkür'e ulaşmasının ardından iki ayrı yörünge aracı birbirinden ayrılacak.ESA'ya ait araç gezegenin yüzeyini daha yakından inceleyecek, JAXA'ya ait araç ise daha uzak bir yörüngeden gözlem yapacak.İki uzay aracının da bilimsel ölçüm cihazlarıyla donatıldığı misyon kapsamında Merkür'ün yapısı, yüzeyi, manyetik alanı ve Güneş ile etkileşimi hakkında daha kapsamlı veriler elde edilmesi hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bursa-semalarinda-ufoyu-andiran-bulut-sirri-ortaya-cikti-1110481969.html

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