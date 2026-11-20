https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bursa-semalarinda-ufoyu-andiran-bulut-sirri-ortaya-cikti-1110481969.html

Bursa semalarında UFO'yu andıran bulut: Sırrı ortaya çıktı

Bursa semalarında UFO'yu andıran bulut: Sırrı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Bursa semalarında ortaya çıkan ve uçan daireyi andıran mercek bulutu görenleri şaşırttı. Beş ilçeden görülebilen, uzun süre şeklini koruyan doğa olayı... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T09:04+0300

2026-11-20T09:04+0300

2026-11-20T09:04+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

ufo

bursa

osmangazi

nilüfer

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Bursa semalarında görülen sıra dışı bulut oluşumu, gökyüzünde dikkat çekici görüntüler oluşturdu. UFO'yu andıran şekliyle ilgi çeken mercek bulutu, kentin Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçelerinden görüldü.Gökyüzünde adeta asılı duruyormuş izlenimi veren bulut, belirgin hatlarını bir süre koruyarak vatandaşların ilgisini çekti. Çok sayıda kişi, alışılmış bulut türlerinden farklı görünen doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.Bilimsel adı lentiküler bulut (lenticular cloud) olan oluşumun, dağlık arazilerde rüzgarın meydana getirdiği atmosferik dalgalar sonucunda ortaya çıktığı biliniyor.Bursa'da mercek bulutu beş ilçeden görüldüBursa'da gözlemlenen mercek bulutu, Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçelerinden fark edilebilecek büyüklükte ve belirginlikteydi.Dairesel ve katmanlı yapısıyla uçan daireye benzetilen bulutun uzun süre şeklini koruması, görüntünün en dikkat çekici özelliklerinden biri oldu.Mercek bulutları, diğer pek çok buluttan farklı olarak rüzgarın oluşturduğu sabit dalga bölgelerinde gelişebiliyor. Bu nedenle hava akımı devam etmesine rağmen bulut, aynı yerde duruyormuş gibi görünebiliyor.Mercek bulutu nedir, neden oluşur?Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) açıklamasına göre mercek bulutları, engebeli arazilerin üzerinde veya çevresinde oluşan rüzgar dalgalarının sonucunda meydana geliyor.Rüzgar, dağ ve tepeler gibi yükseltilerle karşılaştığında yukarı doğru hareket etmeye zorlanıyor. Yükselen hava soğuyarak içindeki su buharının yoğunlaşmasına neden oluyor. Uygun koşullarda bu süreç, kenarları belirgin, mercek ya da badem biçimli bulutların oluşmasını sağlıyor.Meteoroloji Genel MüdürlüğüMeteorolojide orografik oluşum olarak adlandırılan bu süreç, özellikle dağlık bölgelerde gözlemleniyor. Mercek bulutları, dağın rüzgar almayan tarafında aşağı yönlü hava hareketleri ve türbülans bulunabileceğine de işaret edebiliyor.UFO'ya neden benziyor?Mercek bulutlarının en belirgin özelliği, düzgün kenarlı, oval ve katmanlı yapıları. Bazı durumlarda üst üste dizilmiş diskler şeklinde oluşmaları, onları bilim kurgu filmlerindeki uçan dairelere benzetiyor.Özellikle gün doğumu ve gün batımı sırasında Güneş ışınlarının bulutun farklı katmanlarını aydınlatması, kırmızı, turuncu ve pembe tonlarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor.Bu görüntü nedeniyle mercek bulutları dünyanın farklı bölgelerinde zaman zaman UFO sanılsa da tamamen doğal bir meteorolojik olay olarak değerlendiriliyor.Mercek bulutları tehlikeli mi?Mercek bulutunun görülmesi tek başına bir tehlike anlamına gelmiyor. Ancak bu bulutların oluşumuna neden olan atmosferik koşullar, özellikle havacılık açısından önem taşıyabiliyor.Dağların çevresinde gelişen güçlü hava dalgaları, bazı bölgelerde ciddi türbülansa neden olabiliyor. Bu nedenle pilotlar, özellikle dağlık alanlarda mercek bulutlarının görüldüğü hava koşullarını dikkatle değerlendiriyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu bulutların, engebelerin kuytu tarafında aşağı doğru hareket eden türbülanslı hava akımlarına işaret edebileceğini belirtiyor.Mercek bulutu neden Bursa'da görülüyor?Bursa'nın coğrafi konumu, bu tür bulutların oluşmasına elverişli koşullar yaratabiliyor.Özellikle Uludağ'ın yüksek ve engebeli yapısı, üzerinden geçen hava akımlarının yön değiştirmesine ve atmosferde dalgalar oluşmasına neden olabiliyor.Yeterli nem, uygun rüzgar hızı ve atmosferik sıcaklık koşulları bir araya geldiğinde, Uludağ çevresinde mercek bulutları meydana gelebiliyor.Benzer oluşumlar yalnızca Bursa'da değil, dünyanın farklı dağlık bölgelerinde de gözlemlenebiliyor.Gökyüzünde sıra dışı görüntüler oluşturan bu bulutlar, ilk bakışta gizemli görünseler de atmosferin doğal hareketleriyle açıklanabilen meteorolojik olaylar arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/karsiya-gececekler-dikkat-istanbulda-vapur-seferleri-iptal-edildi-budodan-da-10-iptal-geldi-1110479276.html

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meteoroloji genel müdürlüğü, ufo, bursa, osmangazi, nilüfer