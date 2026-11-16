https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/galatasaray-samsunspor-macinin-stadi-degisti-resmi-aciklama-geldi-1110376200.html
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti: Resmi açıklama geldi
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti: Resmi açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Samsunspor'u konuk edeceği karşılaşmanın stadyumunun değiştiği açıklandı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T17:12+0300
2026-11-16T17:12+0300
2026-11-16T17:12+0300
spor
galatasaray
samsunspor
trendyol süper lig
rams başakşehir
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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'la oynayacağı müsabakaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, stat zemininde çalışma yapılacağı belirtilerek, "21 Kasım Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır." denildi.Açıklamada, "Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ olmak üzere kulübün değerli yönetim kurulu üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
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galatasaray, samsunspor, trendyol süper lig, rams başakşehir
galatasaray, samsunspor, trendyol süper lig, rams başakşehir
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti: Resmi açıklama geldi
Galatasaray'ın Samsunspor'u konuk edeceği karşılaşmanın stadyumunun değiştiği açıklandı.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'la oynayacağı müsabakaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, stat zemininde çalışma yapılacağı belirtilerek, "21 Kasım Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır." denildi.
Açıklamada, "Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ olmak üzere kulübün değerli yönetim kurulu üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.