https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/galatasaray-samsunspor-macinin-stadi-degisti-resmi-aciklama-geldi-1110376200.html

Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti: Resmi açıklama geldi

Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti: Resmi açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Samsunspor'u konuk edeceği karşılaşmanın stadyumunun değiştiği açıklandı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T17:12+0300

2026-11-16T17:12+0300

2026-11-16T17:12+0300

spor

galatasaray

samsunspor

trendyol süper lig

rams başakşehir

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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'la oynayacağı müsabakaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, stat zemininde çalışma yapılacağı belirtilerek, "21 Kasım Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır." denildi.Açıklamada, "Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ olmak üzere kulübün değerli yönetim kurulu üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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galatasaray, samsunspor, trendyol süper lig, rams başakşehir