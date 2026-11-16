Türkiye

18-19 Kasım 2026

APEC Zirvesi
Şenzen

- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/galatasaray-samsunspor-macinin-stadi-degisti-resmi-aciklama-geldi-1110376200.html
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti: Resmi açıklama geldi
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti: Resmi açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Samsunspor'u konuk edeceği karşılaşmanın stadyumunun değiştiği açıklandı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T17:12+0300
2026-11-16T17:12+0300
spor
galatasaray
samsunspor
trendyol süper lig
rams başakşehir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/10/1110376045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_81d053917fb2103cce0bb93377a3797d.jpg
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'la oynayacağı müsabakaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, stat zemininde çalışma yapılacağı belirtilerek, "21 Kasım Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır." denildi.Açıklamada, "Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ olmak üzere kulübün değerli yönetim kurulu üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/tff-duyurdu-serdal-adali-ertugrul-dogan-ve-okan-buruk-pfdkye-sevk-edildi-1109051799.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/10/1110376045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_368222684d9f4b91f4c2406b80c8601b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, samsunspor, trendyol süper lig, rams başakşehir
galatasaray, samsunspor, trendyol süper lig, rams başakşehir

Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti: Resmi açıklama geldi

17:12 16.11.2026
Rams Park
Rams Park - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
Abone ol
Galatasaray'ın Samsunspor'u konuk edeceği karşılaşmanın stadyumunun değiştiği açıklandı.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'la oynayacağı müsabakaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, stat zemininde çalışma yapılacağı belirtilerek, "21 Kasım Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır." denildi.
Açıklamada, "Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ olmak üzere kulübün değerli yönetim kurulu üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
SPOR
TFF duyurdu: Serdal Adalı, Ertuğrul Doğan ve Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi
25 Eylül, 20:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала