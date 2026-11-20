Filistinli gazeteci ve insan hakları savunucusundan İsrail’e basın özgürlüğü ihlali suçlaması
İsrail işgal makamları beni doğrudan evimde gözaltına aldı. Tutukluluk sürem önce dört ay, ardından dört ay daha ve sonrasında yeniden uzatıldı. Toplamda 16 ay idari gözetimde tutuldum. Hakkımda hiçbir suçlama, dava, itiraf ya da tanık yoktu; ortada hiçbir gerekçe bulunmuyordu. Tek neden Filistinli bir gazeteci olmamdı.
Aç bırakma, tıbbi yardımın ihmal edilmesi, baskı, işkence, mahrum bırakma ve cinsel saldırı politikalarının uygulandığı bir yerde tutulduk. Aile ziyaretlerinden ve yakınlarımızla görüşmekten mahrum bırakıldık; dış dünyadan tamamen soyutlandık. Ne haber ne bilgi alabiliyor ne de dışarıda neler yaşandığını öğrenebiliyorduk.
Buralar, ailelerin alıkonulduğu, cezalandırıldığı, işkence gördüğü ve aç bırakıldığı gerçek hapishanelerdi. İnsanlar, bu cezaevinde yaşadıkları uzun ve ağır acıların ardından serbest bırakılıyordu.
Gazeteciler sürekli kısıtlamalara maruz kalıyor. Özgürce hareket edemiyor, İsrail topraklarına serbestçe giremiyor ve herhangi bir yolla olayları haberleştirmeleri engelleniyor. Gazeteciler kasıtlı olarak ateş ve gazla hedef alınıyor, gözaltına alınıyor ve işkenceye maruz bırakılıyor.
Bu durum, gazetecilerin işgal altındaki Filistin topraklarında meydana gelen olayları takip etme ve mesleki görevlerini yerine getirme hakkının ağır bir şekilde ihlal edilmesi anlamına geliyor.
İşgal yönetimi, gazetecilere yönelik saldırgan ve cezalandırıcı uygulamalarını giderek artırıyor. Şu anda 38’den fazla kadın ve erkek gazeteci, işgal güçlerinin hapishane ve kamplarında tutuluyor. Bu da işgal yönetiminin ifade ve basın özgürlüğünü hedef aldığını; tüm uluslararası yasa ve normları, ayrıca gazetecilerin olayları tarafsız ve profesyonel biçimde aktarma hakkını ihlal ettiğini gösteriyor.
İsrail yüzlerce gazeteci ve medya çalışanını öldürdü. Ayrıca işgalin başlangıcından bu yana Filistin’de yüzlerce gazeteciyi, yazarı, köşe yazarını ve medya çalışanını gözaltına aldı.
Uluslararası toplum ve dünyadaki tüm özgür sesler bu uygulamaları kınamalı; İsrail’i gazeteci ve medya çalışanlarına karşı gerçekleştirdiği saldırgan ve haydutça eylemlerden dolayı hesap vermeye zorlamalıdır. Kuşkusuz Filistin’de düşünce ve ifade özgürlüğü uğruna çok sayıda insan hayatını kaybetti; onlar kalemin şehitleridir.