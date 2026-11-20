İsrail işgal makamları beni doğrudan evimde gözaltına aldı. Tutukluluk sürem önce dört ay, ardından dört ay daha ve sonrasında yeniden uzatıldı. Toplamda 16 ay idari gözetimde tutuldum. Hakkımda hiçbir suçlama, dava, itiraf ya da tanık yoktu; ortada hiçbir gerekçe bulunmuyordu. Tek neden Filistinli bir gazeteci olmamdı.

Aç bırakma, tıbbi yardımın ihmal edilmesi, baskı, işkence, mahrum bırakma ve cinsel saldırı politikalarının uygulandığı bir yerde tutulduk. Aile ziyaretlerinden ve yakınlarımızla görüşmekten mahrum bırakıldık; dış dünyadan tamamen soyutlandık. Ne haber ne bilgi alabiliyor ne de dışarıda neler yaşandığını öğrenebiliyorduk.

Buralar, ailelerin alıkonulduğu, cezalandırıldığı, işkence gördüğü ve aç bırakıldığı gerçek hapishanelerdi. İnsanlar, bu cezaevinde yaşadıkları uzun ve ağır acıların ardından serbest bırakılıyordu.

Gazeteciler sürekli kısıtlamalara maruz kalıyor. Özgürce hareket edemiyor, İsrail topraklarına serbestçe giremiyor ve herhangi bir yolla olayları haberleştirmeleri engelleniyor. Gazeteciler kasıtlı olarak ateş ve gazla hedef alınıyor, gözaltına alınıyor ve işkenceye maruz bırakılıyor.