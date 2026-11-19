https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/15-ulkeden-israilin-yerlesim-politikalarina-tepki-1110476424.html
15 ülkeden İsrail'in yerleşim politikalarına tepki
15 ülkeden İsrail'in yerleşim politikalarına tepki
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenin dışişleri bakanı, İngiltere ve Avustralya'nın işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı İsrail yerleşim... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T22:52+0300
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türki̇ye
türkiye
i̇srail
filistin
gazze
gazze şeridi
gazze limanı
boykot
i̇srail'i boykot
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Türkiye, BAE, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Maldivler, Mısır, Nijer, Pakistan, Somali, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, İngiltere ve Avustralya'nın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama kararına ilişkin açıklama yayımladı.Bakanların ortak açıklamasında, yerleşim faaliyetlerinde rol alan şirketlere yönelik yaptırımların desteklendiği belirtildi. İngiltere'nin Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen bir kuruluşa yönelik yaptırım kararı da memnuniyetle karşılandı.Açıklamada, E1 yerleşim planı başta olmak üzere yerleşim faaliyetlerinden sorumlu kişi ve kuruluşlara, yerleşimlerin genişletilmesini ve ilhak politikalarını destekleyenlere yönelik uluslararası yaptırımlar uygulanması çağrısı yapıldı. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü yerleşim politikaları ile Doğu Kudüs'ün doğusundaki faaliyetleri en güçlü şekilde kınanırken, İngiltere ve Avustralya'nın kararlarının diğer ülkelere de örnek olması temennisinde bulunuldu.Bakanlar, söz konusu tedbirlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2334 sayılı kararı ve Uluslararası Adalet Divanının 19 Temmuz 2024 tarihli istişari görüşüyle uyumlu olduğunu vurguladı. İsrail'e yerleşim faaliyetlerini ve işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını değiştirmeye yönelik uygulamalarını durdurma çağrısı yinelendi.Açıklamada ayrıca Gazze'de tırmanan askeri gerilim kınanarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Planı'nın eksiksiz ve derhal uygulanması istendi. Gazze'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kalıcı barışın ancak 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören iki devletli çözümle sağlanabileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/son-dakika-haberleri-erdogan-bm-genel-kurulunda-konusuyor--1108946138.html
türki̇ye
i̇srail
filistin
gazze
gazze şeridi
gazze limanı
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türkiye, i̇srail, filistin, gazze, gazze şeridi, gazze limanı, boykot, i̇srail'i boykot
türkiye, i̇srail, filistin, gazze, gazze şeridi, gazze limanı, boykot, i̇srail'i boykot
15 ülkeden İsrail'in yerleşim politikalarına tepki
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenin dışişleri bakanı, İngiltere ve Avustralya'nın işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı İsrail yerleşim faaliyetlerine yönelik yaptırım kararlarını memnuniyetle karşıladı.
Türkiye, BAE, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Maldivler, Mısır, Nijer, Pakistan, Somali, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, İngiltere ve Avustralya'nın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama kararına ilişkin açıklama yayımladı.
Bakanların ortak açıklamasında, yerleşim faaliyetlerinde rol alan şirketlere yönelik yaptırımların desteklendiği belirtildi. İngiltere'nin Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen bir kuruluşa yönelik yaptırım kararı da memnuniyetle karşılandı.
Açıklamada, E1 yerleşim planı başta olmak üzere yerleşim faaliyetlerinden sorumlu kişi ve kuruluşlara, yerleşimlerin genişletilmesini ve ilhak politikalarını destekleyenlere yönelik uluslararası yaptırımlar uygulanması çağrısı yapıldı. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü yerleşim politikaları ile Doğu Kudüs'ün doğusundaki faaliyetleri en güçlü şekilde kınanırken, İngiltere ve Avustralya'nın kararlarının diğer ülkelere de örnek olması temennisinde bulunuldu.
Bakanlar, söz konusu tedbirlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2334 sayılı kararı ve Uluslararası Adalet Divanının 19 Temmuz 2024 tarihli istişari görüşüyle uyumlu olduğunu vurguladı. İsrail'e yerleşim faaliyetlerini ve işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını değiştirmeye yönelik uygulamalarını durdurma çağrısı yinelendi.
Açıklamada ayrıca Gazze'de tırmanan askeri gerilim kınanarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Planı'nın eksiksiz ve derhal uygulanması istendi.
Gazze'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kalıcı barışın ancak 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören iki devletli çözümle sağlanabileceği kaydedildi.