https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/15-ulkeden-israilin-yerlesim-politikalarina-tepki-1110476424.html

15 ülkeden İsrail'in yerleşim politikalarına tepki

15 ülkeden İsrail'in yerleşim politikalarına tepki

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenin dışişleri bakanı, İngiltere ve Avustralya'nın işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı İsrail yerleşim... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T22:52+0300

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filistin

gazze

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Türkiye, BAE, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Maldivler, Mısır, Nijer, Pakistan, Somali, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, İngiltere ve Avustralya'nın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama kararına ilişkin açıklama yayımladı.Bakanların ortak açıklamasında, yerleşim faaliyetlerinde rol alan şirketlere yönelik yaptırımların desteklendiği belirtildi. İngiltere'nin Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen bir kuruluşa yönelik yaptırım kararı da memnuniyetle karşılandı.Açıklamada, E1 yerleşim planı başta olmak üzere yerleşim faaliyetlerinden sorumlu kişi ve kuruluşlara, yerleşimlerin genişletilmesini ve ilhak politikalarını destekleyenlere yönelik uluslararası yaptırımlar uygulanması çağrısı yapıldı. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü yerleşim politikaları ile Doğu Kudüs'ün doğusundaki faaliyetleri en güçlü şekilde kınanırken, İngiltere ve Avustralya'nın kararlarının diğer ülkelere de örnek olması temennisinde bulunuldu.Bakanlar, söz konusu tedbirlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2334 sayılı kararı ve Uluslararası Adalet Divanının 19 Temmuz 2024 tarihli istişari görüşüyle uyumlu olduğunu vurguladı. İsrail'e yerleşim faaliyetlerini ve işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını değiştirmeye yönelik uygulamalarını durdurma çağrısı yinelendi.Açıklamada ayrıca Gazze'de tırmanan askeri gerilim kınanarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Planı'nın eksiksiz ve derhal uygulanması istendi. Gazze'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kalıcı barışın ancak 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören iki devletli çözümle sağlanabileceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/son-dakika-haberleri-erdogan-bm-genel-kurulunda-konusuyor--1108946138.html

türki̇ye

i̇srail

filistin

gazze

gazze şeridi

gazze limanı

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