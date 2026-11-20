https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/evini-satip-1-kilo-altin-almisti-zarari-milyona-yaklasti-1110489044.html
Evini satıp 1 kilo altın almıştı: Zararı milyona yaklaştı
Evini satıp 1 kilo altın almıştı: Zararı milyona yaklaştı
Sputnik Türkiye
Mart ayında evini satarak 1 kilo altın alan bir kişi, altındaki düşüşten dolayı büyük zarara uğradı. Hesaplarına göre yıl sonunda 4 ev alacağına hayal eden... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T13:38+0300
2026-11-20T13:38+0300
2026-11-20T13:38+0300
yaşam
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külçe altın
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Altın fiyatlarındaki düşüş, altın yatırımcılarını düşündürürken akıllara geçen mart ayında evini satarak 1 kilo altın aldığı için gündem olan o yatırımcıyı getirdi. O zaman yaptığı açıklamada altındaki yükselişle birlikte 1-2 yıla kadar 4 ev alacağını söyleyen yatırımcının zararı altındaki düşüşle birlikte 700 bin lirayı geçti. 6 milyon 510 liraya bir kilo altın almıştıO zaman çıkan haberlere göre, evini satarak kiraya çıkan ve tüm birikimiyle 6 milyon 510 bin lira vererek bir kilo altın satan alan yatırımcı gündem olmuştu. Altındaki yükseliş sayesinde 1-2 yıl içerisinde 4 ev alacak parayı kazanacağını söyleyen yatırımcının açıklamaları sosyam medyada da çok konuşulmuştu. Ama altında son yaşanan düşüşler bütün hesapları bozdu. Yatırımcının birikimi, altın fiyatlarının gerilemesiyle yaklaşık 5 milyon 800 bin liraya kadar düştü. Yatırımın kağıt üzerindeki kaybı 700 bin liraya yaklaştı.4 ev hayal mi oldu?Sosyal medyadaki hesaplara göre, yatırımcının kaybı sadece altındaki düşüşle bağlantılı değil. Evini satarak kiraya çıktığı için kira masrafı da ek olarak zarara neden olduğu belirtiliyor. Öte yandan hedeflediği 4 evi satın alacak birikime ulaşması da mümkün görülmüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-dev-kurumun-uyardigi-seviye-kapida-1110480149.html
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altın, gram altın, külçe altın, yatırımcı
altın, gram altın, külçe altın, yatırımcı
Evini satıp 1 kilo altın almıştı: Zararı milyona yaklaştı
Mart ayında evini satarak 1 kilo altın alan bir kişi, altındaki düşüşten dolayı büyük zarara uğradı. Hesaplarına göre yıl sonunda 4 ev alacağına hayal eden kişinin zararının 700 bin lirayı geçtiği tahmin ediliyor.
Altın fiyatlarındaki düşüş, altın yatırımcılarını düşündürürken akıllara geçen mart ayında evini satarak 1 kilo altın aldığı için gündem olan o yatırımcıyı getirdi. O zaman yaptığı açıklamada altındaki yükselişle birlikte 1-2 yıla kadar 4 ev alacağını söyleyen yatırımcının zararı altındaki düşüşle birlikte 700 bin lirayı geçti.
6 milyon 510 liraya bir kilo altın almıştı
O zaman çıkan haberlere göre, evini satarak kiraya çıkan ve tüm birikimiyle 6 milyon 510 bin lira vererek bir kilo altın satan alan yatırımcı gündem olmuştu. Altındaki yükseliş sayesinde 1-2 yıl içerisinde 4 ev alacak parayı kazanacağını söyleyen yatırımcının açıklamaları sosyam medyada da çok konuşulmuştu.
Ama altında son yaşanan düşüşler bütün hesapları bozdu. Yatırımcının birikimi, altın fiyatlarının gerilemesiyle yaklaşık 5 milyon 800 bin liraya kadar düştü. Yatırımın kağıt üzerindeki kaybı 700 bin liraya yaklaştı.
Sosyal medyadaki hesaplara göre, yatırımcının kaybı sadece altındaki düşüşle bağlantılı değil. Evini satarak kiraya çıktığı için kira masrafı da ek olarak zarara neden olduğu belirtiliyor. Öte yandan hedeflediği 4 evi satın alacak birikime ulaşması da mümkün görülmüyor.