https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/evini-satip-1-kilo-altin-almisti-zarari-milyona-yaklasti-1110489044.html

Evini satıp 1 kilo altın almıştı: Zararı milyona yaklaştı

Evini satıp 1 kilo altın almıştı: Zararı milyona yaklaştı

Sputnik Türkiye

Mart ayında evini satarak 1 kilo altın alan bir kişi, altındaki düşüşten dolayı büyük zarara uğradı. Hesaplarına göre yıl sonunda 4 ev alacağına hayal eden... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T13:38+0300

2026-11-20T13:38+0300

2026-11-20T13:38+0300

yaşam

altın

gram altın

külçe altın

yatırımcı

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Altın fiyatlarındaki düşüş, altın yatırımcılarını düşündürürken akıllara geçen mart ayında evini satarak 1 kilo altın aldığı için gündem olan o yatırımcıyı getirdi. O zaman yaptığı açıklamada altındaki yükselişle birlikte 1-2 yıla kadar 4 ev alacağını söyleyen yatırımcının zararı altındaki düşüşle birlikte 700 bin lirayı geçti. 6 milyon 510 liraya bir kilo altın almıştıO zaman çıkan haberlere göre, evini satarak kiraya çıkan ve tüm birikimiyle 6 milyon 510 bin lira vererek bir kilo altın satan alan yatırımcı gündem olmuştu. Altındaki yükseliş sayesinde 1-2 yıl içerisinde 4 ev alacak parayı kazanacağını söyleyen yatırımcının açıklamaları sosyam medyada da çok konuşulmuştu. Ama altında son yaşanan düşüşler bütün hesapları bozdu. Yatırımcının birikimi, altın fiyatlarının gerilemesiyle yaklaşık 5 milyon 800 bin liraya kadar düştü. Yatırımın kağıt üzerindeki kaybı 700 bin liraya yaklaştı.4 ev hayal mi oldu?Sosyal medyadaki hesaplara göre, yatırımcının kaybı sadece altındaki düşüşle bağlantılı değil. Evini satarak kiraya çıktığı için kira masrafı da ek olarak zarara neden olduğu belirtiliyor. Öte yandan hedeflediği 4 evi satın alacak birikime ulaşması da mümkün görülmüyor.

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altın, gram altın, külçe altın, yatırımcı