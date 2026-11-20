https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/duzcede-evlilik-destekleme-merkezi-acildi-gelinlik-de-dugun-de-cep-yakmayacak-1110498855.html

Düzce'de 'Evlilik Destekleme Merkezi' açıldı: Gelinlik de düğün de cep yakmayacak

Düzce'de 'Evlilik Destekleme Merkezi' açıldı: Gelinlik de düğün de cep yakmayacak

Sputnik Türkiye

Düzce'nin Yığılca ilçesinde evlenecek çiftlerin masraflarını azaltmak amacıyla kurulan Evlilik Destekleme Merkezi hizmete açılırken, gençlere ücretsiz... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T20:13+0300

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan gençlerin masraflarını azaltmak ve aile kurumunu desteklemek amacıyla kurulan 'Evlilik Destekleme Merkezi' hizmete açıldı.Yığılca Belediyesi, Yığılca Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Düzce Şubesi işbirliğiyle hayata geçirilen merkezin açılışına AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Yığılca Kaymakamı Mustafa Talha Aydın ve Belediye Başkanı Selami Savaş katıldı.Merkez kapsamında ilçede evlenecek çiftlere maddi yardımın yanı sıra danışmanlık hizmeti de sunulacak. Kızılay işbirliğiyle temin edilen 190 gelinlik, 240 bindallı, abiye kıyafet ve ayakkabılar, düğün sonrasında iade edilmek şartıyla çiftlere ücretsiz verilecek.Belediyeye ait 500 kişilik Harmantepe Sosyal Tesisleri'nde kına ve düğün organizasyonlarını kapsayan paket, 500 kişilik kek ve meyve suyu ikramı dahil 70 bin liraya sunulacak. Nikah ve evlilik işlemlerindeki belediye harçları da asgari seviyede tutulacak.Öte yandan, merkezden yararlanarak evlenen çiftlerin çocuk sahibi olması halinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belediye işbirliğinde bir yıl boyunca mama ve bebek bezi ihtiyaçları karşılanacak.

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