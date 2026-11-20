https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/duzcede-evlilik-destekleme-merkezi-acildi-gelinlik-de-dugun-de-cep-yakmayacak-1110498855.html
Düzce'de 'Evlilik Destekleme Merkezi' açıldı: Gelinlik de düğün de cep yakmayacak
Düzce'de 'Evlilik Destekleme Merkezi' açıldı: Gelinlik de düğün de cep yakmayacak
Sputnik Türkiye
Düzce'nin Yığılca ilçesinde evlenecek çiftlerin masraflarını azaltmak amacıyla kurulan Evlilik Destekleme Merkezi hizmete açılırken, gençlere ücretsiz... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T20:13+0300
2026-11-20T20:13+0300
2026-11-20T20:13+0300
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evlilik
evlilik masrafları
evlilik teklifi
düğün
düğün salonu
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan gençlerin masraflarını azaltmak ve aile kurumunu desteklemek amacıyla kurulan 'Evlilik Destekleme Merkezi' hizmete açıldı.Yığılca Belediyesi, Yığılca Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Düzce Şubesi işbirliğiyle hayata geçirilen merkezin açılışına AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Yığılca Kaymakamı Mustafa Talha Aydın ve Belediye Başkanı Selami Savaş katıldı.Merkez kapsamında ilçede evlenecek çiftlere maddi yardımın yanı sıra danışmanlık hizmeti de sunulacak. Kızılay işbirliğiyle temin edilen 190 gelinlik, 240 bindallı, abiye kıyafet ve ayakkabılar, düğün sonrasında iade edilmek şartıyla çiftlere ücretsiz verilecek.Belediyeye ait 500 kişilik Harmantepe Sosyal Tesisleri'nde kına ve düğün organizasyonlarını kapsayan paket, 500 kişilik kek ve meyve suyu ikramı dahil 70 bin liraya sunulacak. Nikah ve evlilik işlemlerindeki belediye harçları da asgari seviyede tutulacak.Öte yandan, merkezden yararlanarak evlenen çiftlerin çocuk sahibi olması halinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belediye işbirliğinde bir yıl boyunca mama ve bebek bezi ihtiyaçları karşılanacak.
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türkiye, kızılay, evlilik, evlilik masrafları, evlilik teklifi, düğün, düğün salonu, toplu düğün, düğün töreni, gelinlik
türkiye, kızılay, evlilik, evlilik masrafları, evlilik teklifi, düğün, düğün salonu, toplu düğün, düğün töreni, gelinlik
Düzce'de 'Evlilik Destekleme Merkezi' açıldı: Gelinlik de düğün de cep yakmayacak
Düzce'nin Yığılca ilçesinde evlenecek çiftlerin masraflarını azaltmak amacıyla kurulan Evlilik Destekleme Merkezi hizmete açılırken, gençlere ücretsiz gelinlik, bindallı ve uygun fiyatlı düğün paketi desteği sağlanacak.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan gençlerin masraflarını azaltmak ve aile kurumunu desteklemek amacıyla kurulan 'Evlilik Destekleme Merkezi' hizmete açıldı.
Yığılca Belediyesi, Yığılca Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Düzce Şubesi işbirliğiyle hayata geçirilen merkezin açılışına AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Yığılca Kaymakamı Mustafa Talha Aydın ve Belediye Başkanı Selami Savaş katıldı.
Merkez kapsamında ilçede evlenecek çiftlere maddi yardımın yanı sıra danışmanlık hizmeti de sunulacak. Kızılay işbirliğiyle temin edilen 190 gelinlik, 240 bindallı, abiye kıyafet ve ayakkabılar, düğün sonrasında iade edilmek şartıyla çiftlere ücretsiz verilecek.
Belediyeye ait 500 kişilik Harmantepe Sosyal Tesisleri'nde kına ve düğün organizasyonlarını kapsayan paket, 500 kişilik kek ve meyve suyu ikramı dahil 70 bin liraya sunulacak. Nikah ve evlilik işlemlerindeki belediye harçları da asgari seviyede tutulacak.
Öte yandan, merkezden yararlanarak evlenen çiftlerin çocuk sahibi olması halinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belediye işbirliğinde bir yıl boyunca mama ve bebek bezi ihtiyaçları karşılanacak.