https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/dunyanin-en-iyi-yumurtali-yemekleri-belli-oldu-turkiyeden-hangi-lezzetler-listeye-girdi-1110490752.html
Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri belli oldu: Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?
Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri belli oldu: Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?
Sputnik Türkiye
Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesi açıklandı. Türkiye'den listeye ıspanaklı yumurta, çılbır, menemen ve kaygana listeye giren lezzetler oldu. 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T14:18+0300
2026-11-20T14:18+0300
2026-11-20T14:18+0300
yaşam
tasteatlas
dünyanın en iyi yumurtalı yemekler listesi
dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri
menemen
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Gastronomi platformu Taste Atlas, 'dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri'ni sıraladı. 50 yemeklik listenin ilk sırasında Japonya yer alırken, Türkiye'den ıspanaklı yumurta listenin 8'inci sırasına yerleşti. Çılbır, kaygana ve menemen de listede kendine yer bulan lezzetler oldu. Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?Türkiye'den ıspanaklı yumurta, dünyanın en iyi yumurtalı yemekler listesinin 8'inci sırasına yerleşirken menemen de listenin 14'üncü sırasına oturdu. Türk mutfağının dünya listesine giren bir diğer temsilcisi çılbır oldu. Poşe yumurtanın yoğurt ve tereyağlı sosla buluştuğu çılbır, dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri arasında 18'inci sıraya yerleşti. Özellikle yoğurtlu sunumu ve üzerine gezdirilen tereyağlı sosuyla diğer yumurtalı tariflerden ayrılan çılbır, Türkiye'nin ilk 20'ye giren üçüncü yemeği oldu.Kaygana da listeye giren lezzet olduTürkiye'den ilk 50'ye girmeyi başaran dördüncü lezzet ise kaygana oldu. Özellikle Karadeniz mutfağında yaygın olarak hazırlanan kaygana, yumurtalı hamur karışımının tavada pişirilmesiyle yapılıyor. Tarif, yöresine göre farklı malzemelerle zenginleştirilebiliyor. Taste Atlas'ın değerlendirmesinde 3,9 puan alan kaygana, dünya sıralamasında 30'uncu sırada yer aldı.İşte dünyanın en iyi 10 yumurtalı yemeğiTaste Atlas'ın Kasım 2026 sıralamasına göre ilk 10'da şu yemekler bulunuyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/dunyanin-en-iyi-100-tatlisi-belli-oldu-1-sirada-turkiyeden-bir-lezzet-yer-aldi-1101797448.html
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tasteatlas, dünyanın en iyi yumurtalı yemekler listesi, dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri, menemen
tasteatlas, dünyanın en iyi yumurtalı yemekler listesi, dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri, menemen
Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri belli oldu: Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?
Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesi açıklandı. Türkiye'den listeye ıspanaklı yumurta, çılbır, menemen ve kaygana listeye giren lezzetler oldu.
Gastronomi platformu Taste Atlas, 'dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri'ni sıraladı. 50 yemeklik listenin ilk sırasında Japonya yer alırken, Türkiye'den ıspanaklı yumurta listenin 8'inci sırasına yerleşti. Çılbır, kaygana ve menemen de listede kendine yer bulan lezzetler oldu.
Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?
Türkiye'den ıspanaklı yumurta, dünyanın en iyi yumurtalı yemekler listesinin 8'inci sırasına yerleşirken menemen de listenin 14'üncü sırasına oturdu.
Türk mutfağının dünya listesine giren bir diğer temsilcisi çılbır oldu. Poşe yumurtanın yoğurt ve tereyağlı sosla buluştuğu çılbır, dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri arasında 18'inci sıraya yerleşti. Özellikle yoğurtlu sunumu ve üzerine gezdirilen tereyağlı sosuyla diğer yumurtalı tariflerden ayrılan çılbır, Türkiye'nin ilk 20'ye giren üçüncü yemeği oldu.
Kaygana da listeye giren lezzet oldu
Türkiye'den ilk 50'ye girmeyi başaran dördüncü lezzet ise kaygana oldu. Özellikle Karadeniz mutfağında yaygın olarak hazırlanan kaygana, yumurtalı hamur karışımının tavada pişirilmesiyle yapılıyor. Tarif, yöresine göre farklı malzemelerle zenginleştirilebiliyor. Taste Atlas'ın değerlendirmesinde 3,9 puan alan kaygana, dünya sıralamasında 30'uncu sırada yer aldı.
İşte dünyanın en iyi 10 yumurtalı yemeği
Taste Atlas'ın Kasım 2026 sıralamasına göre ilk 10'da şu yemekler bulunuyor:
Ajitsuke tamago – Japonya
Tortilla de Betanzos – İspanya
Tortang talong – Filipinler
Staka me ayga – Yunanistan
Ispanaklı yumurta – Türkiye