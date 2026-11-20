https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/deva-partili-mehmet-emin-ekmen-anlatti-erdogan-bu-ikisini-yaparsa-1110497849.html

DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen anlattı: Erdoğan bu ikisini yaparsa...

DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen anlattı: Erdoğan bu ikisini yaparsa...

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen oldu. Ekmen, Erişah Arıcan ve Şahap Kavcıoğlu’nun fon... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T19:09+0300

2026-11-20T19:09+0300

2026-11-20T19:09+0300

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, fon soruşturmasında eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Erişah Arıcan’ın konumuna dikkat çekerek, “Listeleri yayınlayacaksın. Soruşturma safhasında hem SPK hem savcılık seçici davranmayacak” dedi. Ekmen, mağduriyetin geniş bir kesimi etkilediğini belirterek, “100 tane sahtekârı, tamahkârı, dolandırıcıyı, hırsızı korumak için niçin milletvekilliği yapmış yaklaşık 2 bin kişi başı yere eğik geçsin?” ifadelerini kullandı.Fon soruşturmasının toplumda ciddi bir rahatsızlık yarattığını belirten Ekmen, bu rahatsızlığın henüz açık biçimde ortaya çıkmamış olabileceğini söyledi.Ekmen, “Ciddi bir rahatsızlık var insanlarda. Önemli sayıda kişinin de durumun farkında olduğunu düşünüyorum. Barajın ardında çok su birikti. Bu barajı patlatır mı, bir kırılma yaratır mı? Onu bilemiyorum” diye konuştu.Soruşturma sürecinde mağdurların yaşadığı uygulamaları da eleştiren Ekmen, kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunması gerektiğini vurguladı.“Mağduriyet yalnızca fon yatırımcılarıyla sınırlı değil”Fon soruşturmasının etkilerinin çok daha geniş bir yatırımcı kitlesine yayıldığını savunan Ekmen, borsadaki yatırımcıların da kayıplar yaşadığını ifade etti.Ekmen, “Borsadaki 6,5 milyon yatırımcı mağdur. BİST 30'dan kâğıt alan adam yüzde 30 zararda, BİST 100'den alan adam yüzde 60 zararda. Üstelik aldıkları kâğıtların bu fondaki manipülasyon listeleriyle ilişkisi yokken bu durumdalar” dedi.Bireysel emeklilik fonlarının da borsadaki yatırımlar nedeniyle kayıplardan etkilendiğini belirten Ekmen, yaşananların geniş bir ekonomik ve toplumsal sonuç doğurduğunu dile getirdi.“Şahap Kavcıoğlu için soruşturma izni istemek nedir?”Ekmen, soruşturmanın kapsamının genişletilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle listelerin açıklanmasını isteyen Ekmen, kişilerin lekelenmeme hakkının da gözetilmesi gerektiğini belirterek belirli bir tutarın üzerindeki işlemlerin kamuoyuna duyurulmasını önerdi.Ekmen, “Bir limit koyarsın; 5 milyon, 10 milyon, 50 milyon. Üstünü ilan edersin. Doğru adamın biri birkaç milyonla kendiliğinden de bir şeyler yakalamış olabilir. Bir limit koy, üstünü ilan et” ifadelerini kullandı.Soruşturmalarda seçici davranılmaması gerektiğini savunan Ekmen, eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni istenmesine tepki gösterdi:“Allah aşkına, Şahap Kavcıoğlu için soruşturma izni istemek nedir ya? Bari kendi pratiğinle tutarlı ol. Bunu belediye başkanlarına onlarca kez yaptın. Herhalde yüzü buldu bu iki yılda. E o zaman burada da niye izin istiyorsun?”Ekmen, Erişah Arıcan ve Şahap Kavcıoğlu’nun soruşturmadaki konumlarının aydınlatılması gerektiğine işaret ederek, “Bir numara kim bilmiyorum ama ilk onda kim var biliyorum. Listeleri yayınlayacaksın. Soruşturma safhasında hem SPK hem savcılıkta seçici davranmayacaksın” dedi.“Erdoğan'ın aday olmama ihtimalini çok zayıf görüyorum”Fon soruşturmasının AK Parti içindeki güç mücadeleleriyle de bağlantılı bir boyutu olabileceğini söyleyen Ekmen, siyasi sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi seçmen kitlesiyle güçlü bir bağ kurduğunu belirten Ekmen, soruşturmanın şeffaf biçimde yürütülmesi halinde bu bağın korunabileceğini savundu.Ekmen, “Erdoğan'ın aday olmama ihtimalini çok zayıf görü

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2026

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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