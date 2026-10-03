https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/anlasmali-bosanmada-20-yil-sonra-gelen-mal-paylasimi-davasi-yargitay-genel-kurulu-son-noktayi-koydu-1109254163.html

Anlaşmalı boşanmada 20 yıl sonra gelen 'mal paylaşımı davası: Yargıtay Genel Kurulu son noktayı koydu

Anlaşmalı boşanmada 20 yıl sonra gelen 'mal paylaşımı davası: Yargıtay Genel Kurulu son noktayı koydu

Sputnik Türkiye

20 yıl önce anlaşmalı boşanan çift, o dönem iflasın eşiğinde olan şirketin kara geçmesiyle birlikte 'mal paylaşımı' davasında karşı karşıya geldi. 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T10:52+0300

2026-10-03T10:52+0300

2026-10-03T10:52+0300

türki̇ye

aile mahkemesi

yargıtay

yargıtay hukuk genel kurulu

boşanma

mal paylaşımı

anlaşmalı boşanma

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İstanbul'da 20 yıl önce 'paylaşacak malımız yok' diyerek anlaşmalı boşanan çift, o dönem iflasın eşiğinde olan ortak şirketleri sonradan kara geçince mahkemelik oldu. Aile mahkemesi çiftin anlaşmalı boşandığını ve mal paylaşımı davası açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Yargıtay Genel Kurulu ise dosyayı inceledi ve anlaşmalı boşanma sırasında “paylaşacak malımız yok” diyen eşlerin, boşanmanın ardından mal paylaşımı davası açabileceğine karar vererek son noktayı koydu. 20 yıl sonra alacak davası açtıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, 1989 yılında evlenen çift 2005 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma duruşmasında her iki taraf da paylaşılacak malları ve eşya talepleri olmadığını söyledi. Ama 2025 yılında kadın “Evlendiğimiz dönemde kurduğumuz şirket boşandığımızda iflasın eşiğindeydi ama aradan geçen zamanda şirket kar etmeye başladı” diyerek alacak davası açtı.Yerel mahkemeden anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı tamamlandı kararıBu dava üzerine eski kocası da evlilik süresince edinilen taşınmazlar ve şirket hisseleri nedeniyle alacak davası açtı. Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesi, tarafların anlaşmalı boşanma duruşmasında paylaşılacak malları olmadığını beyan etmelerini dikkate aldı. Mahkeme, bu beyanların mal paylaşımının tamamlandığını gösterdiğine karar vererek hem iki davayı da reddetti.Yargıtay Genel Kurulu son noktayı koyduKarara iki tarafta itiraz edince dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf Mahkemesi ilk mahkemenin kararını hukuka uygun bularak başvuruyu reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Boşanma protokolünde mal paylaşımına ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığına dikkat çeken Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, duruşmada söylenen “Paylaşılacak malımız yok” ifadesinin, mal paylaşımından vazgeçildiği anlamına gelmeyeceğini belirterek kararı bozdu. İstinaf Mahkemesi kararında direnince son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyledi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin görüşünü benimseyen Genel Kurul, anlaşmalı boşanmanın tek başına mal paylaşımını sona erdirmeyeceğini, bunun için tarafların mal rejiminin tasfiyesi konusunda açık ve net bir anlaşma yapması gerektiğine dikkat çekti.

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aile mahkemesi, yargıtay, yargıtay hukuk genel kurulu, boşanma, mal paylaşımı, anlaşmalı boşanma