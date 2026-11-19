https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/bodrum-belediyesi-duyurdu-dogal-sit-alanindaki-ruhsatsiz-yapilar-yikildi-1110475646.html

Bodrum Belediyesi duyurdu: Doğal sit alanındaki ruhsatsız yapılar yıkıldı

Bodrum Belediyesi duyurdu: Doğal sit alanındaki ruhsatsız yapılar yıkıldı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1. derece doğal sit alanı içerisinde inşa edilen ruhsatsız yapıların yıkıldığı, aynı bölgede mühürleme işlemleri tamamlanan diğer... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T21:18+0300

2026-11-19T21:18+0300

2026-11-19T21:18+0300

türki̇ye

bodrum belediyesi

ruhsat

kaçak ve ruhsatsız binalar

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Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kızılağaç Mahallesi Kelhasan mevkisindeki 1. derece doğal sit alanı içerisinde ruhsatsız, kaçak ve mevzuata aykırı olarak belirlenen iki betonarme yapının yasal sürecin tamamlanmasının ardından Yıkım Bürosu ekiplerince yıkıldığı belirtildi.Açıklamada, aynı bölgede mühürleme işlemleri tamamlanan diğer yapıların da yasal süreçlerinin bitmesinin ardından yıkılacağı kaydedildi.

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Sputnik Türkiye

bodrum belediyesi, ruhsat, kaçak ve ruhsatsız binalar