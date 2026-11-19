https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/bodrum-belediyesi-duyurdu-dogal-sit-alanindaki-ruhsatsiz-yapilar-yikildi-1110475646.html
Bodrum Belediyesi duyurdu: Doğal sit alanındaki ruhsatsız yapılar yıkıldı
Bodrum Belediyesi duyurdu: Doğal sit alanındaki ruhsatsız yapılar yıkıldı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1. derece doğal sit alanı içerisinde inşa edilen ruhsatsız yapıların yıkıldığı, aynı bölgede mühürleme işlemleri tamamlanan diğer... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T21:18+0300
2026-11-19T21:18+0300
2026-11-19T21:18+0300
türki̇ye
bodrum belediyesi
ruhsat
kaçak ve ruhsatsız binalar
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Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kızılağaç Mahallesi Kelhasan mevkisindeki 1. derece doğal sit alanı içerisinde ruhsatsız, kaçak ve mevzuata aykırı olarak belirlenen iki betonarme yapının yasal sürecin tamamlanmasının ardından Yıkım Bürosu ekiplerince yıkıldığı belirtildi.Açıklamada, aynı bölgede mühürleme işlemleri tamamlanan diğer yapıların da yasal süreçlerinin bitmesinin ardından yıkılacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/icisleri-bakani-ciftci-kirmizi-bultenle-aranan-iki-firariyi-bulgaristandan-ulkemize-getirdik-1110474025.html
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bodrum belediyesi, ruhsat, kaçak ve ruhsatsız binalar
bodrum belediyesi, ruhsat, kaçak ve ruhsatsız binalar
Bodrum Belediyesi duyurdu: Doğal sit alanındaki ruhsatsız yapılar yıkıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1. derece doğal sit alanı içerisinde inşa edilen ruhsatsız yapıların yıkıldığı, aynı bölgede mühürleme işlemleri tamamlanan diğer yapılara da aynı işlemin uygulanacağı belirtildi.
Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kızılağaç Mahallesi Kelhasan mevkisindeki 1. derece doğal sit alanı içerisinde ruhsatsız, kaçak ve mevzuata aykırı olarak belirlenen iki betonarme yapının yasal sürecin tamamlanmasının ardından Yıkım Bürosu ekiplerince yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, aynı bölgede mühürleme işlemleri tamamlanan diğer yapıların da yasal süreçlerinin bitmesinin ardından yıkılacağı kaydedildi.