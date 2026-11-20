https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bakan-simsekten-cari-acik-aciklamasi-yakin-tarihin-en-buyuk-enerji-arz-sokuna-ragmen-diyerek-1110491149.html

Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması: 'Yakın tarihin en büyük enerji arz şokuna rağmen' diyerek paylaştı

Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması: 'Yakın tarihin en büyük enerji arz şokuna rağmen' diyerek paylaştı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının 2026'da yüzde 2'nin sınırlı üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T14:42+0300

2026-11-20T14:42+0300

2026-11-20T14:42+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

cari açık

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açıkla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yakın tarihin en büyük enerji arz şokuna rağmen 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının, yüzde 3,2 olan uzun dönem ortalamasının oldukça altında, yüzde 2’nin sınırlı üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Yüzde 2'nin sınırlı üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruzSosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek şunları dile getirdi:"Zorlu küresel koşulların olduğu bu dönemde, uyguladığımız programla artan dayanıklılık önemli bir kazanımımızdır. Yakın tarihin en büyük enerji arz şokuna rağmen 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının, yüzde 3,2 olan uzun dönem ortalamasının oldukça altında, yüzde 2’nin sınırlı üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Cari dengede sağladığımız iyileşme sonucunda dış yükümlülüğümüz geriliyor.Brüt dış borç stokunun milli gelire oranının ise üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 31,1 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5’in oldukça altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Uzun dönem ortalaması yüzde 20,1 olan brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının 2026 yılında yüzde 16,1’e inmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde de yerli ve yenilenebilir enerji üretimini artıran, yüksek katma değerli ihracatı destekleyen politikalarımızı sürdürerek; dış dengede elde ettiğimiz kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

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mehmet şimşek, cari açık