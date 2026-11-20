https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/batinin-denizlerdeki-500-yillik-ustunlugu-sona-eriyor-1110487504.html

'Batı'nın denizlerdeki 500 yıllık üstünlüğü sona eriyor'

'Batı'nın denizlerdeki 500 yıllık üstünlüğü sona eriyor'

Sputnik Türkiye

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, küresel deniz gücündeki değişimi ve Çin'in denizcilikteki yükselişini Sputnik Türkiye’ye değerlendirdi. Gürdeniz, Batı'nın... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T13:27+0300

2026-11-20T13:27+0300

2026-11-20T13:27+0300

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Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, küresel deniz hâkimiyetinde yaşanan değişimi, Çin'in yükselişini, ABD donanmasının karşı karşıya olduğu stratejik sorunları ve Türkiye'nin denizcilik politikalarında atması gereken adımları Sputnik Türkiye’ye değerlendirdi. Son 500 yıllık dünya tarihinde denizlere hâkim olan güçlerin dünya siyasetini ve ekonomisini şekillendirdiğini belirten Gürdeniz, bugün sona ermekte olanın deniz hakimiyeti değil, Batı'nın denizler üzerindeki tartışmasız üstünlüğü olduğunu söyledi. Çin'in yükselişinin yalnızca askeri rekabet üzerinden okunamayacağını vurgulayan Gürdeniz, küresel ekonomik ağırlık merkezinin Atlantik'ten Asya-Pasifik'e kaydığına dikkat çekti.'Batı'nın denizler üzerindeki 500 yıllık üstünlüğü sona eriyor'Son 500 yıllık dünya tarihinde Portekiz, İspanya, Hollanda, İngiltere ve ABD gibi güçlerin deniz hâkimiyeti üzerinden küresel siyaseti ve ekonomiyi şekillendirdiğini belirten Gürdeniz, bugün bu düzenin değiştiğini söyledi:Çin'in yükselişinin bu açıdan tarihsel bir kırılma yarattığını ifade eden Gürdeniz, ülkenin deniz gücünü öncelikle üretim ekonomisi ve ticaret üzerinden inşa ettiğine dikkat çekti:'Çin'in yükselişi bir donanma yarışı değil, küresel güç merkezlerinin yeniden dağılımıdır'Çin'in yükselişini yalnızca ABD ile askerî rekabet çerçevesinde değerlendirmenin stratejik bir hata olacağını belirten Gürdeniz, asıl değişimin küresel ekonomik düzende yaşandığını söyledi:'ABD Donanması küresel görev yükünü karşılamakta giderek zorlanıyor'Çin donanmasının gemi sayısı bakımından ABD'yi geride bırakmasının iki ülke arasındaki askerî dengeyi tek başına açıklamaya yetmeyeceğini belirten Gürdeniz, deniz gücünün platformların niteliği, ateş gücü, denizaltı harbi yetenekleri, lojistik destek ve istihbarat gibi unsurlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi:'Uçak gemisinin varlığı, deniz kontrolünün otomatik olarak sağlandığı anlamına gelmiyor'Hassas güdümlü silahlar, gemiye karşı füzeler, balistik füzeler, insansız hava ve deniz araçları ile uydu destekli keşif ve hedefleme sistemlerinin yaygınlaşmasının büyük donanmalar açısından yeni riskler yarattığını ifade eden Gürdeniz, orta ve küçük ölçekli devletlerin de asimetrik caydırıcılık geliştirebildiğini söyledi:'Türkiye, başkalarının gemilerine yük sağlayan ülke olmaktan çıkmalı'Türkiye'nin Çin'in denizcilik alanındaki yükselişinden çıkaracağı en önemli dersin yalnızca güçlü bir donanma kurmak değil, topyekûn denizcileşmek olduğunu belirten Gürdeniz, Mavi Vatan doktrininin yalnızca deniz yetki alanlarının savunulması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin 8 bin 333 kilometrelik kıyı uzunluğuna ve yaklaşık 180 liman ve iskeleye sahip olmasına rağmen deniz taşımacılığını yeterince kullanamadığını belirten Gürdeniz, ulaştırma verilerindeki dengesizliğe dikkat çekti. 2022 verilerine göre yurt içi yük taşımacılığının yüzde 89,4'ünün, yolcu taşımacılığının ise yüzde 92,7'sinin karayoluyla gerçekleştirildiğini aktaran Gürdeniz, denizyolunun payının yük taşımacılığında yüzde 6,3, yolcu taşımacılığında ise yüzde 0,4 seviyesinde kaldığını söyledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2003-2022 dönemi yatırım verilerine de değinen Gürdeniz, ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının yüzde 60'ının karayoluna, yüzde 21'inin demiryoluna, yüzde 9'unun havayoluna ayrıldığını, denizyolunun payının ise yalnızca yüzde 1 olduğunu belirtti. Dış ticarette de benzer bir tablo bulunduğunu belirten Gürdeniz, ithalat ve ihracat yüklerinin tonaj bakımından yaklaşık yüzde 90'ının denizyoluyla taşınmasına rağmen 2021 verilerine göre bu yüklerin yalnızca yüzde 17'sinin Türk bayraklı gemilerle taşındığını kaydetti. Aynı yıl yabancı denizcilik şirketlerine yaklaşık 10 milyar dolar navlun ödendiğini ifade eden Gürdeniz, "Türkiye, başkalarının gemilerine yük sağlayan ve başkalarının yüklerini elleçleyen bir ülke olmaktan çıkmalıdır" dedi.'Türkiye'nin ihtiyacı Denizcilik Bakanlığı kurulması'Türkiye'nin denizcilik politikalarında kurumsal bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu savunan Gürdeniz, denizcilik yönetimindeki çok başlılığın sona erdirilerek Denizcilik Bakanlığı kurulmasını önerdi. Gürdeniz gemi inşa, limanlar, deniz ticareti, balıkçılık, deniz bilimleri, denizcilik eğitimi, sigorta ve finansman alanlarının tek bir milli strateji çerçevesinde geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Nitelikli insan gücü, yan sanayi, lojistik destek ve sürekli harbe hazırlık kapasitesinin önemine işaret eden Gürdeniz, özellikle Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz gibi dar ve yarı kapalı denizlerde denizaltıların, insansız deniz sistemlerinin, uzun menzilli gemiye karşı füzelerin ve sualtı teknolojilerinin stratejik öncelik taşıması gerektiğini kaydetti. Çin'in denizcilikteki başarısının arkasında devlet, sanayi, sermaye, bilim, ticaret filosu ve donanma arasında kurulan bütünleşik bir sistem bulunduğunu belirten Gürdeniz, Türkiye'nin de denizcilik kültürünü eğitim sistemine yerleştirmesi gerektiğini söyledi.

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