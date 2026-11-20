https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bati-basini-putin-si-ve-trumpin-bulusmasi-rusyanin-kuresel-statusunu-teyit-etti-1110477742.html

Batı basını: Putin, Şi ve Trump’ın buluşması Rusya’nın küresel statüsünü teyit etti

Batı basını: Putin, Şi ve Trump’ın buluşması Rusya’nın küresel statüsünü teyit etti

Sputnik Türkiye

Bloomberg yazarı Mark Champion, Shenzhen’deki APEC Zirvesi kapsamında Vladimir Putin, Şi Cinping ve Donald Trump arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmenin... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T00:43+0300

2026-11-20T00:43+0300

2026-11-20T00:43+0300

dünya

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

rusya

abd

çin

batı

vladimir putin

şi cinping

shenzhen

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Champion, üç liderin buluşmasının Rusya Devlet Başkanı Putin açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Bu görüşme tek başına Putin için büyük bir zaferdi. Ülkesinin statüsünü teyit ediyor ve Batı’nın Rusya’yı tecrit etme girişimlerinin başarısızlığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.Çin’in Shenzhen kentinde 18-19 Kasım’da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’ni değerlendiren Champion, toplantının eski liberal dünya düzeninin sona erişini simgelediğini belirtti.Champion, “Dünyanın en büyük üç askeri gücünün liderlerinin perşembe günü aynı masa etrafında toplandığı Shenzhen’den gelen görüntülerde bir tür kaçınılmazlık hissediliyor. Bu zirve, eski liberal dünya düzeninin sona erişini ve Avrupa’nın nihai aşağılanmasını simgeleyen büyük bir gelişmeye işaret ediyor” diye yazdı.Rusya’nın da aralarında bulunduğu 21 Asya-Pasifik ekonomisinin üye olduğu APEC, dünya gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 60’ından fazlasını, küresel nüfusun yüzde 36’sını ve dünya ticaretinin yüzde 50’sini temsil ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/arjantinli-uzman-cindeki-uclu-zirvenin-temel-kazanimi-diyaloga-donus-1110471582.html

rusya

abd

çin

batı

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), rusya, abd, çin, batı, vladimir putin, şi cinping, shenzhen