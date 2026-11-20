https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bati-basini-putin-si-ve-trumpin-bulusmasi-rusyanin-kuresel-statusunu-teyit-etti-1110477742.html
Batı basını: Putin, Şi ve Trump’ın buluşması Rusya’nın küresel statüsünü teyit etti
Batı basını: Putin, Şi ve Trump’ın buluşması Rusya’nın küresel statüsünü teyit etti
Sputnik Türkiye
Bloomberg yazarı Mark Champion, Shenzhen’deki APEC Zirvesi kapsamında Vladimir Putin, Şi Cinping ve Donald Trump arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmenin... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T00:43+0300
2026-11-20T00:43+0300
2026-11-20T00:43+0300
dünya
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
rusya
abd
çin
batı
vladimir putin
şi cinping
shenzhen
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Champion, üç liderin buluşmasının Rusya Devlet Başkanı Putin açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Bu görüşme tek başına Putin için büyük bir zaferdi. Ülkesinin statüsünü teyit ediyor ve Batı’nın Rusya’yı tecrit etme girişimlerinin başarısızlığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.Çin’in Shenzhen kentinde 18-19 Kasım’da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’ni değerlendiren Champion, toplantının eski liberal dünya düzeninin sona erişini simgelediğini belirtti.Champion, “Dünyanın en büyük üç askeri gücünün liderlerinin perşembe günü aynı masa etrafında toplandığı Shenzhen’den gelen görüntülerde bir tür kaçınılmazlık hissediliyor. Bu zirve, eski liberal dünya düzeninin sona erişini ve Avrupa’nın nihai aşağılanmasını simgeleyen büyük bir gelişmeye işaret ediyor” diye yazdı.Rusya’nın da aralarında bulunduğu 21 Asya-Pasifik ekonomisinin üye olduğu APEC, dünya gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 60’ından fazlasını, küresel nüfusun yüzde 36’sını ve dünya ticaretinin yüzde 50’sini temsil ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/arjantinli-uzman-cindeki-uclu-zirvenin-temel-kazanimi-diyaloga-donus-1110471582.html
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asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), rusya, abd, çin, batı, vladimir putin, şi cinping, shenzhen
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), rusya, abd, çin, batı, vladimir putin, şi cinping, shenzhen
Batı basını: Putin, Şi ve Trump’ın buluşması Rusya’nın küresel statüsünü teyit etti
Bloomberg yazarı Mark Champion, Shenzhen’deki APEC Zirvesi kapsamında Vladimir Putin, Şi Cinping ve Donald Trump arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmenin, Rusya’nın uluslararası arenadaki statüsünü teyit ettiğini ve eski dünya düzeninin sona erişine işaret ettiğini belirtti.
Champion, üç liderin buluşmasının Rusya Devlet Başkanı Putin açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Bu görüşme tek başına Putin için büyük bir zaferdi. Ülkesinin statüsünü teyit ediyor ve Batı’nın Rusya’yı tecrit etme girişimlerinin başarısızlığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Çin’in Shenzhen kentinde 18-19 Kasım’da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’ni değerlendiren Champion, toplantının eski liberal dünya düzeninin sona erişini simgelediğini belirtti.
Champion, “Dünyanın en büyük üç askeri gücünün liderlerinin perşembe günü aynı masa etrafında toplandığı Shenzhen’den gelen görüntülerde bir tür kaçınılmazlık hissediliyor. Bu zirve, eski liberal dünya düzeninin sona erişini ve Avrupa’nın nihai aşağılanmasını simgeleyen büyük bir gelişmeye işaret ediyor” diye yazdı.
Rusya’nın da aralarında bulunduğu 21 Asya-Pasifik ekonomisinin üye olduğu APEC, dünya gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 60’ından fazlasını, küresel nüfusun yüzde 36’sını ve dünya ticaretinin yüzde 50’sini temsil ediyor.