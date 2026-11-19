https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/arjantinli-uzman-cindeki-uclu-zirvenin-temel-kazanimi-diyaloga-donus-1110471582.html
Arjantinli uzman: Çin’deki üçlü zirvenin temel kazanımı diyaloğa dönüş
Arjantinli uzman: Çin’deki üçlü zirvenin temel kazanımı diyaloğa dönüş
Sputnik Türkiye
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Rusya, Çin ve ABD liderlerinin Çin’de gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin, büyük güçler arasında... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T18:20+0300
2026-11-19T18:20+0300
2026-11-19T18:20+0300
apec zi̇rvesi̇ 2026
rusya
çin
abd
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
donald trump
quad
basra körfezi
enerji güvenliği
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Casteglione, zirvenin temel amacının Rusya, Çin ve ABD’nin diyaloğu yeniden tesis etme ihtiyacını kabul etmesi olduğunu söyledi. Varılan mutabakatlara uyulması halinde diyalog ve barış içinde bir arada yaşama anlayışının uluslararası ilişkilerin temelini oluşturabileceğini ifade etti.Zirvenin mevcut çatışmalara henüz çözüm getirmediğini vurgulayan Casteglione, tarafların şimdilik yalnızca sorunları ortaya koyduğunu, somut sonuçlardan ve gerçek değişimlerden söz etmek için erken olduğunu kaydetti.Ortak bildiride nükleer ve geniş çaplı çatışmaların reddedilmesi, uluslararası ilişkiler için açık kurallar belirlenmesi ve enerji güvenliğinin sağlanması gibi konuların öne çıktığını belirten Casteglione, benzer hükümlerin APEC kapsamında da kabul edildiğini aktardı.ABD’nin Basra Körfezi’ndeki savaşta ve Çin’i çevreleme girişimlerinde başarısız olmasının ardından, başta enerji kaynakları olmak üzere tedarik zincirlerinde ciddi sorunlarla karşılaştığını belirten Casteglione, enerji güvenliğinin ortak bildiride bu nedenle önemli yer tuttuğunu ifade etti.Casteglione ayrıca Donald Trump’ın üçlü zirve öncesinde Filipinler’de düzenlenen QUAD Zirvesi’ne katıldığını ve Çin’e karşı sert ve çatışmacı söylemini sürdürdüğüne dikkat çekti. Uzman, ABD’nin Rusya’ya yönelik politikasının da çatışmacı niteliğini koruduğunu vurguladı.Buna rağmen ortak bildirinin imzalanmasını zirvenin en önemli sonucu olarak değerlendiren Casteglione, gelişmenin ABD’nin güç, şantaj ve diğer baskı araçları yerine yeniden diyaloğa yönelmek zorunda kaldığını ve çok kutuplu dünya düzeninin yükselişini gösterdiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/uluslararasi-iliskiler-uzmani-sambur-putin-kuresel-olcekte-bir-baris-mesaji-veriyor-1110471164.html
rusya
çin
abd
basra körfezi
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rusya, çin, abd, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), donald trump, quad, basra körfezi, enerji güvenliği
rusya, çin, abd, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), donald trump, quad, basra körfezi, enerji güvenliği
Arjantinli uzman: Çin’deki üçlü zirvenin temel kazanımı diyaloğa dönüş
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Rusya, Çin ve ABD liderlerinin Çin’de gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin, büyük güçler arasında diyaloğun yeniden kurulması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.
Casteglione, zirvenin temel amacının Rusya, Çin ve ABD’nin diyaloğu yeniden tesis etme ihtiyacını kabul etmesi olduğunu söyledi. Varılan mutabakatlara uyulması halinde diyalog ve barış içinde bir arada yaşama anlayışının uluslararası ilişkilerin temelini oluşturabileceğini ifade etti.
Zirvenin mevcut çatışmalara henüz çözüm getirmediğini vurgulayan Casteglione, tarafların şimdilik yalnızca sorunları ortaya koyduğunu, somut sonuçlardan ve gerçek değişimlerden söz etmek için erken olduğunu kaydetti.
Ortak bildiride nükleer ve geniş çaplı çatışmaların reddedilmesi, uluslararası ilişkiler için açık kurallar belirlenmesi ve enerji güvenliğinin sağlanması gibi konuların öne çıktığını belirten Casteglione, benzer hükümlerin APEC kapsamında da kabul edildiğini aktardı.
ABD’nin Basra Körfezi’ndeki savaşta ve Çin’i çevreleme girişimlerinde başarısız olmasının ardından, başta enerji kaynakları olmak üzere tedarik zincirlerinde ciddi sorunlarla karşılaştığını belirten Casteglione, enerji güvenliğinin ortak bildiride bu nedenle önemli yer tuttuğunu ifade etti.
Casteglione ayrıca Donald Trump’ın üçlü zirve öncesinde Filipinler’de düzenlenen QUAD Zirvesi’ne katıldığını ve Çin’e karşı sert ve çatışmacı söylemini sürdürdüğüne dikkat çekti. Uzman, ABD’nin Rusya’ya yönelik politikasının da çatışmacı niteliğini koruduğunu vurguladı.
Buna rağmen ortak bildirinin imzalanmasını zirvenin en önemli sonucu olarak değerlendiren Casteglione, gelişmenin ABD’nin güç, şantaj ve diğer baskı araçları yerine yeniden diyaloğa yönelmek zorunda kaldığını ve çok kutuplu dünya düzeninin yükselişini gösterdiğini kaydetti.