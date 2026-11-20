https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bakanlik-duyurdu-super-lig-kuluplerine-23-kasimda-denetim-basliyor-1110497549.html

Bakanlık duyurdu: Süper Lig kulüplerine 23 Kasım'da denetim başlıyor

Bakanlık duyurdu: Süper Lig kulüplerine 23 Kasım'da denetim başlıyor

Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Süper Lig kulüpleri ve spor anonim şirketlerini 23 Kasım'dan itibaren denetleyecek. Müfettişler, kulüplerin 2025-2026... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T18:46+0300

2026-11-20T18:46+0300

2026-11-20T18:46+0300

spor

süper lig

futbol

türkiye futbol federasyonu

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103648/47/1036484770_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_06aea6450b6ab4087e0864039a38da95.jpg

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Süper Lig'de mücadele eden futbol kulüpleri ve spor anonim şirketlerine yönelik denetim başlatacak.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, GSB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, denetim çalışmalarına 23 Kasım Pazartesi günü başlayacak.7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerde, 2025-2026 sezonunda erkekler futbol branşının en üst liginde yer alan kulüp ve spor anonim şirketlerinin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki işlem ve faaliyetleri incelenecek.Süper Lig kulüpleri daha önce de kanunun geçiş hükümleri kapsamında 2022-2024 yıllarına ait iş ve işlemleri yönünden denetlenmişti.Öte yandan, 2024-2025 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele eden 13 spor kulübü ve spor anonim şirketinin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2025'e kadar olan dönemdeki işlem ve faaliyetlerine yönelik denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/galatasaraydan-sakatlik-aciklamasi-7-oyuncunun-son-durumu-belli-oldu-1110496748.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu (tff), maç