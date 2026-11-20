https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bakan-uraloglu-hgsde-avukatlik-ve-icra-takipleri-uygulanmayacak-1110493985.html
Bakan Uraloğlu: HGS'de avukatlık ve icra takipleri uygulanmayacak
Bakan Uraloğlu: HGS'de avukatlık ve icra takipleri uygulanmayacak
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS ile ilgili gerekli incelemeler yapıldığını belirtirken, hukuki mevzuatın hazırlanması çalışmaları... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T17:01+0300
2026-11-20T17:01+0300
2026-11-20T17:25+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
hızlı geçiş sistemi (hgs)
hgs
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Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) yönelik açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması; bu uygulamanın yeniden düzenlenmesi" kararlarının alındığını duyurdu. Vatandaşların şikayetleri gündem oldu Son dönemde HGS ile ilgili şikayetler üzerine harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili yeni kararlar aldı. Kararları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.İcra takiplerinin uygulanmaması kararı alındıSosyal medya üzerinden açıklamalar yapan Bakan Uraloğlu şunları dile getirdi:"Son günlerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlar üzerine gerekli incelemeler yapılmıştır. Söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca % 0,43'ünü oluşturduğu tespit edilmiş olup, vatandaşlarımıza yansıyan sorunlarla ilgili taraflarla yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır: Özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması; bu uygulamanın yeniden düzenlenmesi, HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerinin teşvik edilmesi ve bu yönde kolaylaştırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi, Hatalı geçişler ile ilgili olarak vatandaşların mevcut kanalların yanı sıra farklı haberleşme yöntemleriyle de bilgilendirilmesinin sağlanması, Kişisel verilerin korunması kurallarına uygun şekilde ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari altyapının hazırlanması, Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin hukuki mevzuatın hazırlanması çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmaması. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak önceliğimiz; vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları hızlıca çözmek ve benzer olayların bir daha yaşanmasının önüne geçmektir. Vatandaşımızın huzuru ve hakkı bizim en temel sorumluluğumuzdur. Kamuoyuna duyurulur"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bakan-simsekten-cari-acik-aciklamasi-yakin-tarihin-en-buyuk-enerji-arz-sokuna-ragmen-diyerek-1110491149.html
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abdulkadir uraloğlu, hızlı geçiş sistemi (hgs), hgs
abdulkadir uraloğlu, hızlı geçiş sistemi (hgs), hgs
Bakan Uraloğlu: HGS'de avukatlık ve icra takipleri uygulanmayacak
17:01 20.11.2026 (güncellendi: 17:25 20.11.2026)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS ile ilgili gerekli incelemeler yapıldığını belirtirken, hukuki mevzuatın hazırlanması çalışmaları tamamlanıncaya kadar icra takiplerinin uygulanmayacağını duyurdu.
Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) yönelik açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması; bu uygulamanın yeniden düzenlenmesi" kararlarının alındığını duyurdu.
Vatandaşların şikayetleri gündem oldu
Son dönemde HGS ile ilgili şikayetler üzerine harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili yeni kararlar aldı. Kararları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.
İcra takiplerinin uygulanmaması kararı alındı
Sosyal medya üzerinden açıklamalar yapan Bakan Uraloğlu şunları dile getirdi:
"Son günlerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlar üzerine gerekli incelemeler yapılmıştır. Söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca % 0,43'ünü oluşturduğu tespit edilmiş olup, vatandaşlarımıza yansıyan sorunlarla ilgili taraflarla yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması; bu uygulamanın yeniden düzenlenmesi,
HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerinin teşvik edilmesi ve bu yönde kolaylaştırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi,
Hatalı geçişler ile ilgili olarak vatandaşların mevcut kanalların yanı sıra farklı haberleşme yöntemleriyle de bilgilendirilmesinin sağlanması,
Kişisel verilerin korunması kurallarına uygun şekilde ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari altyapının hazırlanması,
Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin hukuki mevzuatın hazırlanması çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmaması.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak önceliğimiz; vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları hızlıca çözmek ve benzer olayların bir daha yaşanmasının önüne geçmektir. Vatandaşımızın huzuru ve hakkı bizim en temel sorumluluğumuzdur. Kamuoyuna duyurulur"