https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/altin-fiyatlarinda-sert-cokus-14-ayin-dibinde-yeni-tehlike-1110445561.html

Altın fiyatları tepetaklak: 14 ayın dibi görüldü, sırada ne var?

Altın fiyatları tepetaklak: 14 ayın dibi görüldü, sırada ne var?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının yeni faiz artışlarına işaret eden açıklamalarının ardından 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın 3.719 dolara... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T09:30+0300

2026-11-19T09:30+0300

2026-11-19T09:30+0300

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Altın fiyatlarında sert düşüş küresel piyasalarda dikkatleri yeniden değerli metallere çevirdi. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesiyle hızlanan satışlar, ons altını Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesine taşıdı.18 Kasım Çarşamba günü 3.719,55 dolara kadar gerileyen spot altın, günün ilerleyen saatlerinde 3.726,19 dolardan işlem gördü. Böylece değerli metalin günlük kaybı yüzde 3'ü aşarken, satış baskısı 19 Kasım Perşembe gününe de taşındı. Yeni günün ilk işlemlerinde altının 3.740 dolar civarında dengelenmeye çalıştığı görüldü.Piyasalardaki düşüşün temel nedenlerinden biri, Fed'in 18 Kasım'da yayımladığı toplantı tutanaklarında ilave faiz artışlarına açık kapı bırakması oldu. Doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altına olan talebi baskıladı.Fed'in faiz mesajı altın fiyatlarını sarstıFed'in 27-28 Ekim toplantısına ait tutanakları, ABD'de enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığını ortaya koydu. Tutanaklara göre yetkililerin neredeyse tamamı, enflasyonun yüzde 2 hedefine döndürülmesi için önümüzdeki aylarda yeni faiz artışlarının gerekebileceğini değerlendirdi.Fed, ekim toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutmuştu. Ancak iki yetkili faizlerin hemen artırılmasından yana tavır alırken, bazı katılımcılar aralık ayında daha güçlü bir sıkılaştırma ihtimaline dikkat çekti.Tutanaklarda iki yetkilinin, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda 25 baz puandan daha büyük bir faiz artışının değerlendirilebileceğini belirtmesi piyasalarda dikkat çekti.Faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi, altın gibi düzenli faiz getirisi sağlamayan varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor. Bu nedenle yatırımcılar, Fed'in aralık toplantısından çıkacak mesajlara odaklanmış durumda.Dolar yükseldi, altının güvenli liman etkisi zayıfladıABD dolarındaki güçlenme, altın fiyatlarındaki düşüşün önemli etkenlerinden biri oldu. Doların yaklaşık 19 ayın en yüksek seviyesine ulaşması, dolar üzerinden fiyatlanan altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hâle gelmesine yol açtı.Aynı dönemde ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, yatırımcıların faiz getiren araçlara yönelmesini destekledi.Küresel ölçekte süren jeopolitik gerilimler normal koşullarda altının güvenli liman talebini artırabilse de bu kez Fed'in sıkı para politikası beklentileri ağır bastı.Piyasa uzmanları, altındaki düşüşün yalnızca günlük fiyat hareketi olmadığını, son aylarda oluşan teknik görünümün de zayıfladığını belirtiyor.Altında kritik seviyeler kırıldı: Daha büyük düşüş gelir mi?Teknik analizlerde ons altının 3.750 dolar seviyesinin altında kalması, kısa vadeli fiyat görünümündeki zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor.Son satış dalgasıyla birlikte 3.757-3.736 dolar aralığındaki destek bölgesi aşağı yönlü geçildi. Analistlere göre bu gelişme, daha önce alıcıların devreye girdiği fiyat bölgelerinin yeniden test edilebileceği anlamına geliyor.Piyasalarda özellikle 3.705 ve 3.650 dolar seviyeleri takip ediliyor. Teknik değerlendirmelerde bu noktalar, Fibonacci geri çekilme seviyeleri açısından önem taşıyor.Bununla birlikte söz konusu seviyelerin mutlaka görüleceği veya fiyatların bu noktalarda toparlanacağı kesin değil.Analistten altın için sert tahmin: 3.350 dolara düşebilirBağımsız piyasa analisti Tai Wong, altın fiyatlarındaki sert satışların kısa sürede tersine dönmemesi durumunda daha büyük kayıpların gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.Wong, Reuters'a yaptığı değerlendirmede Fed yetkililerinin büyük çoğunluğunun yeni faiz artışlarını gerekli gördüğüne dikkat çekti.Analist, satış baskısının devam etmesi hâlinde önümüzdeki haftalarda ons altının 3.350-3.450 dolar aralığını test edebileceğini öngördü.Bu senaryo, 18 Kasım'da kaydedilen 3.719,55 dolarlık dip seviyeden yaklaşık yüzde 7 ila 10 arasında ilave düşüş anlamına geliyor.Ancak Wong'un değerlendirmesi kesinleşmiş bir fiyat hedefi değil, piyasanın mevcut koşulları altında ortaya çıkabilecek aşağı yönlü risklerden biri.Altın 3.500 doların altına iner mi?Teknik değerlendirmelerde 3.500-3.475 dolar aralığı, düşüşün devam etmesi durumunda izlenebilecek önemli destek bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.Daha önceki fiyat hareketlerinde önemli bir eşik olarak değerlendirilen 3.500 dolar, yatırımcıların psikolojik açıdan da yakından takip ettiği seviyeler arasında yer alıyor.RBC Capital Markets'ın kasım ayı başındaki teknik analizinde de altının önemli desteklerini kaybetmesi durumunda 3.336-3.500 dolar bölgesine doğru gerileme riski bulunduğuna dikkat çekilmişti.Buna karşılık, olası tepki alımlarında 3.770 dolar ilk önemli eşiklerden biri olarak değerlendiriliyor. Daha güçlü bir toparlanmada ise 3.975 dolar ve 4.180-4.190 dolar aralığı izlenebilecek direnç bölgeleri arasında bulunuyor.Gram altın fiyatları düşüşten nasıl etkilenecek?Küresel piyasalarda ons altının gerilemesi, Türkiye'de gram altın fiyatlarını da etkiliyor. Ancak gram altının Türk lirası cinsinden değeri yalnızca uluslararası altın fiyatlarına bağlı değil.Gram altın fiyatı, ons altının dolar cinsinden değeri ile dolar/TL kuru üzerinden hesaplanıyor.Bu nedenle ons altında yaşanan sert düşüş, dolar kurunun yükselmesi durumunda Türkiye'deki gram altın fiyatına aynı oranda yansımayabiliyor.Ayrıca fiziki altın piyasasında kuyumcuların uyguladığı alış-satış farkları, banka fiyatları ve piyasa koşulları da yatırımcıların karşılaştığı fiyatları değiştirebiliyor.Altın yatırımcıları için kritik tarih: 8-9 AralıkAltın piyasasının önündeki en önemli gelişmelerden biri, Fed'in 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısı olacak.Yatırımcılar, toplantı öncesinde açıklanacak ABD enflasyon verilerini, istihdam göstergelerini ve Fed yetkililerinin faiz açıklamalarını yakından takip edecek.Özellikle aralık ayında gerçekleştirilebilecek faiz artışının büyüklüğüne ilişkin beklentiler, dolar ve tahvil getirileri üzerinden altının yönünü etkileyebilir.Altında 14 ayın en düşük seviyesine ulaşan satış dalgasının kalıcı bir düşüş eğilimine dönüşüp dönüşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde fiyatların kritik destek seviyelerinde nasıl hareket edeceğine bağlı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/fon-sorusturmasinda-kritik-gelisme-mustafa-yazici-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1110444167.html

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