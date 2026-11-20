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Bağcılar'da 1 milyon 250 bin liralık çanta hırsızlığı: Şüpheli yakalandı
Bağcılar'da 1 milyon 250 bin liralık çanta hırsızlığı: Şüpheli yakalandı
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, evine hırsız girmesi endişesiyle altın ve parasını yanında taşıyan kişinin kaldırımda unuttuğu çantayı çalan şüpheli yakalandı... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
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2026-11-20T00:27+0300
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Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 16 Kasım'da meydana gelen olayda, hukuk bürosunda çalışan bir kişi, eşi ve çocuğuyla aracının yanında beklediği sırada içerisinde para ve altın bulunan çantasını kaldırımda unuttu. Ailesiyle aracına binerek bölgeden ayrılan kişinin çantasını, bir süre sonra olay yerine gelen iki şüpheliden biri alarak götürdü.Mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin M.M. (20) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli, çantayla birlikte evinde yakalandı.Çantada 20 bin lira, 5 bin dolar, 500 euro ile altın bileklik, kolye ve çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu tespit edildi. Toplam değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olan para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.Yabancı uyruklu olduğu belirlenen M.M., emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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i̇stanbul, bağcılar, bağcılar belediyesi, hırsız, hırsızlık, hırsızlık büro amirliği, mücevher hırsızlığı
i̇stanbul, bağcılar, bağcılar belediyesi, hırsız, hırsızlık, hırsızlık büro amirliği, mücevher hırsızlığı
Bağcılar'da 1 milyon 250 bin liralık çanta hırsızlığı: Şüpheli yakalandı
00:27 20.11.2026 (güncellendi: 00:54 20.11.2026)
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, evine hırsız girmesi endişesiyle altın ve parasını yanında taşıyan kişinin kaldırımda unuttuğu çantayı çalan şüpheli yakalandı. Çantadaki yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyaları sahibine eksiksiz teslim edildi.
Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 16 Kasım'da meydana gelen olayda, hukuk bürosunda çalışan bir kişi, eşi ve çocuğuyla aracının yanında beklediği sırada içerisinde para ve altın bulunan çantasını kaldırımda unuttu.
Ailesiyle aracına binerek bölgeden ayrılan kişinin çantasını, bir süre sonra olay yerine gelen iki şüpheliden biri alarak götürdü.
Mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin M.M. (20) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli, çantayla birlikte evinde yakalandı.
Çantada 20 bin lira, 5 bin dolar, 500 euro ile altın bileklik, kolye ve çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu tespit edildi. Toplam değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olan para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.
Yabancı uyruklu olduğu belirlenen M.M., emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.