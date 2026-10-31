https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/olimpik-yuzme-havuzu-insaatinda-2-milyonluk-kablo-hirsizligi-7-kisi-yakalandi--1110014091.html
Olimpik yüzme havuzu inşaatında 2 milyonluk kablo hırsızlığı: 7 kişi yakalandı
Olimpik yüzme havuzu inşaatında 2 milyonluk kablo hırsızlığı: 7 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Bakırköy'de bir şantiyeden 2 milyon değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı. 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T13:01+0300
2026-10-31T13:01+0300
2026-10-31T13:01+0300
türki̇ye
bakırköy
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
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İstanbul Bakırköy'de yapımı süren olimpik yüzme havuzu inşaatından yaklaşık 2 milyon liralık kablo çalan hırsızlar yakalandı. Kabloların çalınma anları ile kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerden kimlikleri tespit edildiİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül'de Bakırköy'deki olimpik yüzme havuzu inşaatından yaklaşık 2 milyon lira değerindeki kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.Esenler, Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde 27 Ekim'de 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kablo hırsızlığını gerçekleştiren 7 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda, farklı hırsızlık olaylarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı da gözaltına alındı.Farklı hırsızlık suçlarından arandıkları ortaya çıktıH.T. isimli şüphelinin Tuzla, Ümraniye, Pendik, Kadıköy, Maltepe ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen 6 ayrı iş yerindeki hırsızlık olayının, E.Y. isimli şüphelinin de Tuzla'daki bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayının firarisi olduğu tespit edildi. İşlemleri için emniyete götürülen 13 şüpheli, adli makamlara sevk edilecek.Kendilerini engelleyen işçilere de saldırdılarÖte yandan, şüphelilerin şantiyelerden kablo çaldıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, panelvan araçlarla şantiyelere giren şüphelilerin, buradaki kablo makaralarını hızlıca araçlarına yükleyerek kaçması yer aldı.Ayrıca, şüphelilerin, bazı şantiyelerde hırsızlık olayını engellemeye çalışan işçilere saldırması da görüntülerde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/milyonluk-klasi-otomobilleri-hurda-arac-diye-kaydedip-satan-change-cetesi-cokertildi-1109994546.html
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bakırköy, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
bakırköy, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
Olimpik yüzme havuzu inşaatında 2 milyonluk kablo hırsızlığı: 7 kişi yakalandı
İstanbul Bakırköy'de bir şantiyeden 2 milyon değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı.
İstanbul Bakırköy'de yapımı süren olimpik yüzme havuzu inşaatından yaklaşık 2 milyon liralık kablo çalan hırsızlar yakalandı. Kabloların çalınma anları ile kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerden kimlikleri tespit edildi
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül'de Bakırköy'deki olimpik yüzme havuzu inşaatından yaklaşık 2 milyon lira değerindeki kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.
Esenler, Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde 27 Ekim'de 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kablo hırsızlığını gerçekleştiren 7 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda, farklı hırsızlık olaylarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı da gözaltına alındı.
Farklı hırsızlık suçlarından arandıkları ortaya çıktı
H.T. isimli şüphelinin Tuzla, Ümraniye, Pendik, Kadıköy, Maltepe ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen 6 ayrı iş yerindeki hırsızlık olayının, E.Y. isimli şüphelinin de Tuzla'daki bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayının firarisi olduğu tespit edildi. İşlemleri için emniyete götürülen 13 şüpheli, adli makamlara sevk edilecek.
Kendilerini engelleyen işçilere de saldırdılar
Öte yandan, şüphelilerin şantiyelerden kablo çaldıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, panelvan araçlarla şantiyelere giren şüphelilerin, buradaki kablo makaralarını hızlıca araçlarına yükleyerek kaçması yer aldı.
Ayrıca, şüphelilerin, bazı şantiyelerde hırsızlık olayını engellemeye çalışan işçilere saldırması da görüntülerde bulunuyor.