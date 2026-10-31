https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/olimpik-yuzme-havuzu-insaatinda-2-milyonluk-kablo-hirsizligi-7-kisi-yakalandi--1110014091.html

Olimpik yüzme havuzu inşaatında 2 milyonluk kablo hırsızlığı: 7 kişi yakalandı

Olimpik yüzme havuzu inşaatında 2 milyonluk kablo hırsızlığı: 7 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Bakırköy'de bir şantiyeden 2 milyon değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı. 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T13:01+0300

2026-10-31T13:01+0300

2026-10-31T13:01+0300

türki̇ye

bakırköy

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

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İstanbul Bakırköy'de yapımı süren olimpik yüzme havuzu inşaatından yaklaşık 2 milyon liralık kablo çalan hırsızlar yakalandı. Kabloların çalınma anları ile kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerden kimlikleri tespit edildiİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül'de Bakırköy'deki olimpik yüzme havuzu inşaatından yaklaşık 2 milyon lira değerindeki kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.Esenler, Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde 27 Ekim'de 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kablo hırsızlığını gerçekleştiren 7 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda, farklı hırsızlık olaylarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı da gözaltına alındı.Farklı hırsızlık suçlarından arandıkları ortaya çıktıH.T. isimli şüphelinin Tuzla, Ümraniye, Pendik, Kadıköy, Maltepe ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen 6 ayrı iş yerindeki hırsızlık olayının, E.Y. isimli şüphelinin de Tuzla'daki bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayının firarisi olduğu tespit edildi. İşlemleri için emniyete götürülen 13 şüpheli, adli makamlara sevk edilecek.Kendilerini engelleyen işçilere de saldırdılarÖte yandan, şüphelilerin şantiyelerden kablo çaldıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, panelvan araçlarla şantiyelere giren şüphelilerin, buradaki kablo makaralarını hızlıca araçlarına yükleyerek kaçması yer aldı.Ayrıca, şüphelilerin, bazı şantiyelerde hırsızlık olayını engellemeye çalışan işçilere saldırması da görüntülerde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/milyonluk-klasi-otomobilleri-hurda-arac-diye-kaydedip-satan-change-cetesi-cokertildi-1109994546.html

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bakırköy, hırsızlık, nitelikli hırsızlık