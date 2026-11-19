https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/devrim-muhafizlari-kirli-bomba-kullanilacagi-iddiasini-yanitladi-tamamen-dusmanin-psikolojik-1110476848.html
Devrim Muhafızları, 'kirli bomba' kullanılacağı iddiasını yanıtladı: 'Tamamen düşmanın psikolojik operasyonlarıdır'
Devrim Muhafızları, 'kirli bomba' kullanılacağı iddiasını yanıtladı: 'Tamamen düşmanın psikolojik operasyonlarıdır'
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Tahran yönetiminin ABD’ye karşı kirli bomba veya kimyasal silah kullanmayı planladığı yönündeki... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T23:11+0300
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2026-11-19T23:11+0300
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İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Sözcüsü Hüseyin Muhibbi yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'ye karşı “kirli bomba” ya da kimyasal silah kullanmayı planladığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Muhibbi, bu iddiaların kamuoyunu etkilemeye yönelik propaganda faaliyetlerinin bir parçası olduğunu ifade etti.İran haber ajansı IRNA'nın aktardığı açıklamasında Muhibbi, söz konusu haberlerin düşmanın yürüttüğü psikolojik operasyonların bir parçası olduğunu dile getirdi.Yeni propaganda planları hazırladığını belirten Muhibbi, İran'ın ABD'yi kirli bomba veya kimyasal silah kullanmakla tehdit ettiği ve ABD'nin sivil altyapısını hedef alan siber operasyonlar düzenlemeyi amaçladığı yönündeki haberleri de bu kapsamda değerlendirdi.İran silahlı kuvvetlerinin olası bir kara harekatına karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Muhibbi, ülke topraklarında gerçekleştirilecek her türlü kara operasyonuna karşı koyabilecek durumda olduklarını söyledi. Yetkili ayrıca İran'ın askeri ve savunma kapasitesinin 'çok yüksek bir seviyede' bulunduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/15-ulkeden-israilin-yerlesim-politikalarina-tepki-1110476424.html
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i̇ran, abd, i̇ran devrim muhafızları
i̇ran, abd, i̇ran devrim muhafızları
Devrim Muhafızları, 'kirli bomba' kullanılacağı iddiasını yanıtladı: 'Tamamen düşmanın psikolojik operasyonlarıdır'
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Tahran yönetiminin ABD’ye karşı kirli bomba veya kimyasal silah kullanmayı planladığı yönündeki haberleri yalanladı. Söz konusu iddiaların propaganda amacı taşıdığını savunan Muhibbi, İran silahlı kuvvetlerinin olası bir kara harekâtına karşı koymaya hazır olduğunu belirtti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Sözcüsü Hüseyin Muhibbi yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'ye karşı “kirli bomba” ya da kimyasal silah kullanmayı planladığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Muhibbi, bu iddiaların kamuoyunu etkilemeye yönelik propaganda faaliyetlerinin bir parçası olduğunu ifade etti.
İran haber ajansı IRNA'nın aktardığı açıklamasında Muhibbi, söz konusu haberlerin düşmanın yürüttüğü psikolojik operasyonların bir parçası olduğunu dile getirdi.
İran'ın kirli bomba kullanma ve bir dizi siber saldırı gerçekleştirme niyetinde olduğuna ilişkin sahte haberler, tamamen düşmanın psikolojik operasyonlarıdır
Yeni propaganda planları hazırladığını belirten Muhibbi, İran'ın ABD'yi kirli bomba veya kimyasal silah kullanmakla tehdit ettiği ve ABD'nin sivil altyapısını hedef alan siber operasyonlar düzenlemeyi amaçladığı yönündeki haberleri de bu kapsamda değerlendirdi.
İran silahlı kuvvetlerinin olası bir kara harekatına karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Muhibbi, ülke topraklarında gerçekleştirilecek her türlü kara operasyonuna karşı koyabilecek durumda olduklarını söyledi. Yetkili ayrıca İran'ın askeri ve savunma kapasitesinin 'çok yüksek bir seviyede' bulunduğunu ifade etti.