https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/devrim-muhafizlari-kirli-bomba-kullanilacagi-iddiasini-yanitladi-tamamen-dusmanin-psikolojik-1110476848.html

Devrim Muhafızları, 'kirli bomba' kullanılacağı iddiasını yanıtladı: 'Tamamen düşmanın psikolojik operasyonlarıdır'

Devrim Muhafızları, 'kirli bomba' kullanılacağı iddiasını yanıtladı: 'Tamamen düşmanın psikolojik operasyonlarıdır'

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Tahran yönetiminin ABD’ye karşı kirli bomba veya kimyasal silah kullanmayı planladığı yönündeki... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T23:11+0300

2026-11-19T23:11+0300

2026-11-19T23:11+0300

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i̇ran devrim muhafızları

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İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Sözcüsü Hüseyin Muhibbi yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'ye karşı “kirli bomba” ya da kimyasal silah kullanmayı planladığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Muhibbi, bu iddiaların kamuoyunu etkilemeye yönelik propaganda faaliyetlerinin bir parçası olduğunu ifade etti.İran haber ajansı IRNA'nın aktardığı açıklamasında Muhibbi, söz konusu haberlerin düşmanın yürüttüğü psikolojik operasyonların bir parçası olduğunu dile getirdi.Yeni propaganda planları hazırladığını belirten Muhibbi, İran'ın ABD'yi kirli bomba veya kimyasal silah kullanmakla tehdit ettiği ve ABD'nin sivil altyapısını hedef alan siber operasyonlar düzenlemeyi amaçladığı yönündeki haberleri de bu kapsamda değerlendirdi.İran silahlı kuvvetlerinin olası bir kara harekatına karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Muhibbi, ülke topraklarında gerçekleştirilecek her türlü kara operasyonuna karşı koyabilecek durumda olduklarını söyledi. Yetkili ayrıca İran'ın askeri ve savunma kapasitesinin 'çok yüksek bir seviyede' bulunduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/15-ulkeden-israilin-yerlesim-politikalarina-tepki-1110476424.html

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