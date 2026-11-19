https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/putin-trump-ve-si-cinping-uclu-formatta-gorustu-nukleer-silahlar-ve-bolgesel-catismalar-ele-alindi-1110453042.html
Putin, Trump ve Şi Cinping üçlü formatta görüştü: Nükleer silahlar ve bölgesel çatışmalar ele alındı
Putin, Trump ve Şi Cinping üçlü formatta görüştü: Nükleer silahlar ve bölgesel çatışmalar ele alındı
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, tarihlerinde ilk kez üçlü formatta buluştu. Liderler, nükleer silahsızlanma ve bölgesel... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T12:37+0300
2026-11-19T12:37+0300
2026-11-19T12:42+0300
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şi cinping
abd
donald trump
üçlü görüşmeler
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tarihlerinde ilk kez üçlü formatta buluşarak, görüşme gerçekleştirdi. Liderler, nükleer silahsızlanma ve bölgesel çatışmaların çözümü konularını ele aldı.Görüşmeden öne çıkan başlıklar:Vladimir Putin'in açıklamaları▪️ Rusya, Çin ve ABD, Ukrayna'daki çatışma da dahil olmak üzere bölgesel ihtilafların çözümü konusunda birçok ortak çıkara sahip.▪️ Birleşmiş Milletler'in kuruluşunda Rusya, Çin ve ABD'nin büyük payı var, bu ülkeler uluslararası hukuku güçlendirme sorumluluğunu taşıyor.▪️ Rusya, Çin ve ABD, yapıcı bir işbirliği yaparsa küresel istikrara katkıda bulunabilir.▪️ Üç ülkeyi barış ve güvenliğin korunması konusunda ortak bir sorumluluk birleştiriyor.▪️ Putin, küresel ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra enerji güvenliğinin de ele alınmasını önerdi.▪️ Rusya, Çin ve ABD'nin uluslararası terörizmle mücadelede ortak çıkarları bulunuyor.Şi Cinping neler söyledi▪️ Bu, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk zirvesidir.▪️ Günümüz dünyasını huzurlu olarak nitelendirmek zor, ABD, Çin ve Rusya küresel barışı korumak için birlikte çalışmalı.▪️ Büyük güçler arasındaki olumlu etkileşim birkaç seçeneklerden biri değil, bir zorunluluktur.▪️ Çin, Rusya ve ABD, küresel sorunları çözmede işbirliği yapmalı, dünya genelinde barış ve istikrarı hep birlikte sağlamalıdır.▪️ Büyük güçler uzlaştığında dünya huzura kavuşur, çatıştıklarında ise dünya kaosa sürüklenir.▪️ Nükleer silahlar, insanlığın üzerinde asılı duran bir Demokles kılıcıdır; yok edilmeleri gerekir.Donald Trump'ın yaptığı çağrılar▪️ Rusya, Çin ve ABD, nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda güçlerini birleştirmelidir.▪️ Her üç ülke de küresel olaylar konusunda özel bir sorumluluk taşımaktadır.▪️ ‘Rusya, Çin ve ABD diyalog kurmalı’ diyen Trump, daha iyi bir gelecek adına böyle bir diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.▪️ Nükleer cephaneliklerin azaltılması konusunun ele alınması gerektiğini belirtti.▪️ Ukrayna'daki çözüm süreci doğru yönde ilerliyor; her iki taraf da çatışmanın sona ermesini istiyor.▪️ Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kontrolden çıkmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/abd-rusya-ve-cin-tarihlerinde-ilk-defa-masaya-oturuyor-trump-ile-putin-cinde-gerceklesen-apecte-1110442163.html
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rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, abd, donald trump, üçlü görüşmeler, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), yılsonu2026
rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, abd, donald trump, üçlü görüşmeler, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), yılsonu2026
Putin, Trump ve Şi Cinping üçlü formatta görüştü: Nükleer silahlar ve bölgesel çatışmalar ele alındı
12:37 19.11.2026 (güncellendi: 12:42 19.11.2026)
Rus lider Putin, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, tarihlerinde ilk kez üçlü formatta buluştu. Liderler, nükleer silahsızlanma ve bölgesel çatışmaların çözümü konularını ele aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tarihlerinde ilk kez üçlü formatta buluşarak, görüşme gerçekleştirdi. Liderler, nükleer silahsızlanma ve bölgesel çatışmaların çözümü konularını ele aldı.
Görüşmeden öne çıkan başlıklar:
Vladimir Putin'in açıklamaları
▪️ Rusya, Çin ve ABD, Ukrayna'daki çatışma da dahil olmak üzere bölgesel ihtilafların çözümü konusunda birçok ortak çıkara sahip.
▪️ Birleşmiş Milletler'in kuruluşunda Rusya, Çin ve ABD'nin büyük payı var, bu ülkeler uluslararası hukuku güçlendirme sorumluluğunu taşıyor.
▪️ Rusya, Çin ve ABD, yapıcı bir işbirliği yaparsa küresel istikrara katkıda bulunabilir.
▪️ Üç ülkeyi barış ve güvenliğin korunması konusunda ortak bir sorumluluk birleştiriyor.
▪️ Putin, küresel ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra enerji güvenliğinin de ele alınmasını önerdi.
▪️ Rusya, Çin ve ABD'nin uluslararası terörizmle mücadelede ortak çıkarları bulunuyor.
▪️ Bu, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk zirvesidir.
▪️ Günümüz dünyasını huzurlu olarak nitelendirmek zor, ABD, Çin ve Rusya küresel barışı korumak için birlikte çalışmalı.
▪️ Büyük güçler arasındaki olumlu etkileşim birkaç seçeneklerden biri değil, bir zorunluluktur.
▪️ Çin, Rusya ve ABD, küresel sorunları çözmede işbirliği yapmalı, dünya genelinde barış ve istikrarı hep birlikte sağlamalıdır.
▪️ Büyük güçler uzlaştığında dünya huzura kavuşur, çatıştıklarında ise dünya kaosa sürüklenir.
▪️ Nükleer silahlar, insanlığın üzerinde asılı duran bir Demokles kılıcıdır; yok edilmeleri gerekir.
Donald Trump'ın yaptığı çağrılar
▪️ Rusya, Çin ve ABD, nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda güçlerini birleştirmelidir.
▪️ Her üç ülke de küresel olaylar konusunda özel bir sorumluluk taşımaktadır.
▪️ ‘Rusya, Çin ve ABD diyalog kurmalı’ diyen Trump, daha iyi bir gelecek adına böyle bir diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.
▪️ Nükleer cephaneliklerin azaltılması konusunun ele alınması gerektiğini belirtti.
▪️ Ukrayna'daki çözüm süreci doğru yönde ilerliyor; her iki taraf da çatışmanın sona ermesini istiyor.
▪️ Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kontrolden çıkmış durumda.