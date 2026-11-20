https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/ab-komisyonu-hava-trafik-kontrol-sistemleri-nedeniyle-yunanistani-avrupa-adalet-divanina-sevk-1110498508.html
AB Komisyonu, hava trafik kontrol sistemleri nedeniyle Yunanistan'ı Avrupa Adalet Divanına sevk ediyor
AB Komisyonu, hava trafik kontrol sistemleri nedeniyle Yunanistan'ı Avrupa Adalet Divanına sevk ediyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği Komisyonu, hava trafik kontrolünde zorunlu olan hava aracı tanımlama altyapısını kurmadığı gerekçesiyle Yunanistan hakkında Avrupa Adalet Divanı... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T19:43+0300
2026-11-20T19:43+0300
2026-11-20T19:43+0300
dünya
avrupa
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101639/83/1016398331_0:120:1152:768_1920x0_80_0_0_c5d6629f3093f754ed902219c0c944fd.jpg
Komisyon tarafından yayımlanan resmi metinde, Yunanistan'ın AB'nin hava trafik yönetimi ve navigasyon hizmetlerini düzenleyen 2017/373 sayılı tüzüğündeki tanımlama teknolojisi yükümlülüğünü yerine getirmediği kaydedildi.Uçuşlar saatlerce durmuştuÖte yandan Yunanistan'da 2026 yılının Ocak ayında hava trafik frekanslarında meydana gelen aksaklık nedeniyle uçuşların saatlerce durduğu hatırlatıldı. Sivil Havacılık Otoritesi olayı hava sahası frekanslarındaki yaygın parazite bağlarken, Hava Trafik Kontrolörleri Birliği uzun süredir alt yapının yenilenmesi ve kadro takviyesi çağrısı yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/son-dakika-haberelri-bitcoin-60-bin-dolar-seviyesinin-altina-dustu-1110498370.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101639/83/1016398331_128:0:1152:768_1920x0_80_0_0_9000114212a8925399f4062d17b9f9c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, haberler
AB Komisyonu, hava trafik kontrol sistemleri nedeniyle Yunanistan'ı Avrupa Adalet Divanına sevk ediyor
Avrupa Birliği Komisyonu, hava trafik kontrolünde zorunlu olan hava aracı tanımlama altyapısını kurmadığı gerekçesiyle Yunanistan hakkında Avrupa Adalet Divanı nezdinde dava açma kararı aldı.
Komisyon tarafından yayımlanan resmi metinde, Yunanistan'ın AB'nin hava trafik yönetimi ve navigasyon hizmetlerini düzenleyen 2017/373 sayılı tüzüğündeki tanımlama teknolojisi yükümlülüğünü yerine getirmediği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu teknolojinin kontrolörlere hava araçlarını ayırt etme ve anlık izleme imkanı
tanıdığı, ayrıca güncel radar sistemlerinin ise konum bilgisinin yanı sıra hız, irtifa ve uçuş planı verileriyle operasyonel güvenliği artırdığı vurgulandı.
Uçuşlar saatlerce durmuştu
Öte yandan Yunanistan'da 2026 yılının Ocak ayında hava trafik frekanslarında meydana gelen aksaklık nedeniyle uçuşların saatlerce durduğu hatırlatıldı. Sivil Havacılık Otoritesi olayı hava sahası frekanslarındaki yaygın parazite bağlarken, Hava Trafik Kontrolörleri Birliği uzun süredir alt yapının yenilenmesi ve kadro takviyesi çağrısı yapıyor.
Yunanistan, 1 Ocak 1981'de bugünkü Avrupa Birliği olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na tam üye olmuş, 1 Ocak 2000'de Schengen Bölgesi'ne ve 1 Ocak 2001'de Euro Bölgesi'ne katılmıştı.