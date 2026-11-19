https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/yeni-zelandada-toplu-balina-olumu-24-dev-balina-kiyiya-vurdu-1110474448.html

Yeni Zelanda'da toplu balina ölümü: 24 dev balina kıyıya vurdu

Yeni Zelanda'da toplu balina ölümü: 24 dev balina kıyıya vurdu

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Ninety Mile Plajı'nda 24 ispermeçet balinasının karaya vurması sonucu 19'u öldü. Hayatta kalan 5 balinanın sağlık durumunun kötü... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T19:59+0300

2026-11-19T19:59+0300

2026-11-19T19:59+0300

yaşam

balina

i̇spermeçet balinası

kıyıya vurdu

yeni zelanda

kurtarma

balık

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Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Ninety Mile Beach kıyısında perşembe günü toplu balina karaya vurma olayı yaşandı. Kıyının kuzey kesiminde mahsur kalan 24 ispermeçet balinasından 19'unun yaşamını yitirdiği belirlenirken, kurtarma ekipleri hayatta kalan 5 balinanın denize döndürülüp döndürülemeyeceğini değerlendiriyor. Bölgedeki zorlu deniz koşulları nedeniyle çalışmalar, yerel Maori toplulukları ve deniz memelileri uzmanlarının katılımıyla yürütülüyor.Tonlarca ağırlıktaki balinalar için kurtarma çalışmaları sürüyorYeni Zelanda Koruma Bakanlığı (DOC), balinaların güçlü dalgaların etkili olduğu açık bir kıyıda mahsur kaldığını açıkladı.Dünyanın en büyük dişli balina türü olan ispermeçet balinalarının ağırlığı onlarca tona ulaşabiliyor. Karaya vuran hayvanların ise farklı yaş ve büyüklüklerde olduğu, her birinin yaklaşık 7 ila 10 ton ağırlığında bulunduğu bildirildi.Uzmanlara göre bu büyüklükteki balinaların yeniden yüzdürülmesi, daha küçük türlere kıyasla çok daha güç. Üstelik karaya vurduklarında suyun kaldırma kuvvetinden yoksun kalmaları, vücutları üzerinde ciddi baskı oluşturarak sağlık durumlarını daha da kötüleştirebiliyor.Kıyıya çarpan güçlü dalgalar da balinaları sürükleyerek yaralanmalarına neden olabiliyor. Bu nedenle hayvanların denize geri gönderilmesi her zaman en güvenli seçenek olarak değerlendirilmiyor.Plajın bir bölümü girişlere kapatıldıBölgedeki Maori topluluklarından Te Aupouri, balinaların bulunduğu The Bluff ile Scotts Point arasındaki kıyı şeridine halkın girişini geçici olarak yasakladı.Yetkililer, kurtarma ekiplerinin güvenli çalışabilmesi ve hayvanların daha fazla strese girmemesi için vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.Deniz memelileri uzmanları, hayatta kalan balinaların her birini ayrı ayrı inceleyerek denize dönme şanslarını değerlendiriyor. Kurtarma yöntemine ilişkin kararın, hayvanların sağlık durumuna ve uzmanların önerilerine göre verilmesi bekleniyor.Öte yandan aynı kıyı şeridinde birkaç hafta önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Ninety Mile Plajı'nın daha güneyindeki Hukatere yakınlarında yaklaşık 15 nadir cüce katil balina karaya vurmuş, kurtarma çalışmalarına rağmen çoğu yaşamını yitirmişti.

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balina, i̇spermeçet balinası, kıyıya vurdu, yeni zelanda, kurtarma, balık