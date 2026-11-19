https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/yeni-arastirma-fazla-egzersiz-beynin-dopamin-dengesini-bozabilir-1110467584.html

Yeni araştırma: Fazla egzersiz beynin dopamin dengesini bozabilir

Yeni araştırma: Fazla egzersiz beynin dopamin dengesini bozabilir

Sputnik Türkiye

Brezilya'da fareler üzerinde yapılan bir araştırma, yeterli dinlenme olmadan sürdürülen yoğun egzersizin beyindeki dopamin dengesini değiştirebildiğini ortaya... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T17:42+0300

2026-11-19T17:42+0300

2026-11-19T17:42+0300

sağlik

spor

egzersiz

beyin

dopamin

fare

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Fareler üzerinde yapılan yeni bi araştırmada, Sao Paulo Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, yoğun fiziksel aktivitenin beynin hafıza ve duygusal düzenlemeyle ilişkili hipokampus bölgesindeki etkilerini inceledi.Çalışmanın en önemli bulgusu, uzun süre ağır antrenman yapan farelerde dopamin seviyelerinin egzersizden sonraki 48 saat boyunca yüksek kalması oldu. Dopamin üretiminde görev alan tirozin hidroksilaz (TyrH) enziminin düzeyi de aynı süre boyunca yüksek seyretti.Araştırmacılar, dopaminin motivasyon ve uyanıklık gibi işlevlerde rol oynadığını, ancak bu kimyasalın normal dinlenme dönemlerinde de yüksek seviyelerde kalmasının beynin aktivite ve dinlenme dengesini etkileyebileceğini belirtti.Sekiz haftalık yoğun antrenman programı uygulandıAraştırmada farelere iki farklı egzersiz programı uygulandı. İlk grup koşu bandında yalnızca bir kez tükenene kadar koşturulurken, ikinci grup sekiz hafta boyunca giderek ağırlaşan antrenmanlar yaptı. Son hafta ikinci gruba, aralarında dört saat dinlenme bulunan günde iki seans uygulandı.Sonuçlar, tek seferlik yoğun egzersizin beyindeki dopamin seviyesini kısa süreli artırdığını, sekiz haftalık ağır antrenmanın ise bu artışın egzersizden 48 saat sonra bile devam etmesine yol açtığını gösterdi.Buna karşılık, yorgunlukla ilişkisi uzun süredir araştırılan bir başka nörotransmitter olan serotonin seviyelerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. Bulgular, aşırı antrenmanın beyindeki etkilerinin anlaşılmasında dopamin düzenlemesinin de incelenmesi gerektiğine işaret etti.Araştırmanın ilk yazarı Alisson Luiz da Rocha, sonuçların aşırı fiziksel egzersizin yalnızca iskelet kaslarını değil, beyni de belirgin biçimde etkilediğini gösterdiğini söyledi.Aşırı antrenmanın beyindeki etkileri araştırılıyorAraştırmayı yöneten Adelino Sanchez Ramos da Silva, elde edilen bulguların aşırı antrenmanla ilişkilendirilen uyku sorunları ve sürekli yorgunluğun biyolojik nedenlerini anlamaya yardımcı olabileceğini belirtti.Ancak farelerde gözlemlenen dopamin değişiminin insanlarda da yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor. Çalışma, bu değişimin doğrudan uyku bozukluklarına neden olduğunu da ortaya koymadı.Araştırmacılar, çalışmalarını sürdürerek yoğun egzersizin hangi aşamada vücudun toparlanma kapasitesini aşmaya başladığını ve bunun hangi biyolojik sistemleri etkilediğini belirlemeyi amaçlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/cinli-bilim-insanlari-sac-dokulmesine-karsi-tarak-gelistirdi-basari-orani-yuzde-97yi-gecti-1110455749.html

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spor, egzersiz, beyin, dopamin, fare