https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/yemende-gerilim-tirmaniyor-husiler-11-kisinin-oldugunu-bildirdi-arap-koalisyonu-4-fuzeyi-dusurdu-1110447470.html
Yemen'de gerilim tırmanıyor: Husiler 11 kişinin öldüğünü bildirdi, Arap Koalisyonu 4 füzeyi düşürdü
Yemen'de gerilim tırmanıyor: Husiler 11 kişinin öldüğünü bildirdi, Arap Koalisyonu 4 füzeyi düşürdü
Sputnik Türkiye
Arap Koalisyonu, Husiler tarafından ülkenin güneyine gönderilen 4 balistik füzeyi imha ettiklerini öne sürdü. Husiler dün yaptıkları açıklamada, Suudi... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T10:17+0300
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, hava savunma sistemlerinin Husiler tarafından ülkenin güneyine gönderilen 4 balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini ileri sürdü.Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyini 4 balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.Maliki, hava savunma sistemlerinin söz konusu füzeleri imha ettiğini kaydetti.Maliki ayrıca, Yemen'in Zimmar bölgesinde Husilere ait balistik füze fırlatma platformunun imha edildiğini bildirdi. Söz konusu rampanın Husiler tarafından Riyad'a saldırı girişiminde kullanılmasının planlandığını ifade etti.Yemen'deki Husiler bir gün önce, Suudi Arabistan'ın Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalında yer alan haberde, Suudi Arabistan güçlerinin Hudeyde'deki El-Havlani sünger fabrikasını hedef aldığı belirtilmişti. Saldırıya ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz açıklama yapılmamıştı.Husiler: Suudi Arabistan'ın son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldüHusiler'in dün gece yaptıkları açıklamasında, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin farklı kentlerine son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 11 sivilin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurdu.Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husilerin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin, Suudi Arabistan'ın son 24 saat içinde Taiz, Hudeyde, Saada, Hacce ve İbb vilayetlerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği açıklamasında bulundu. Söz konusu saldırılarda 11 sivilin yaşamını yitirdiği, 36 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, bölgede son dönemde tırmanan saldırıların başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 397'ye, yaralı sayısının ise 895'e yükseldiği kaydedildi.Yemen'deki çatışmalarYemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle ülkede görece sakin bir dönem yaşanırken, temmuz ayından bu yana çatışmalar yeniden tırmanışa geçti.İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/husilerden-riyada-fuze-saldirisi-havalimani-ve-finans-merkezi-hedef-alindi-1110438447.html
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ortadoğu, suudi arabistan, yemen, riyad, husiler, arap koalisyonu
ortadoğu, suudi arabistan, yemen, riyad, husiler, arap koalisyonu
Yemen'de gerilim tırmanıyor: Husiler 11 kişinin öldüğünü bildirdi, Arap Koalisyonu 4 füzeyi düşürdü
Arap Koalisyonu, Husiler tarafından ülkenin güneyine gönderilen 4 balistik füzeyi imha ettiklerini öne sürdü. Husiler dün yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan'ın saldırılarında son 24 saatte 11 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, hava savunma sistemlerinin Husiler tarafından ülkenin güneyine gönderilen 4 balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini ileri sürdü.
Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyini 4 balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.
Maliki, hava savunma sistemlerinin söz konusu füzeleri imha ettiğini kaydetti.
Maliki ayrıca, Yemen'in Zimmar bölgesinde Husilere ait balistik füze fırlatma platformunun imha edildiğini bildirdi. Söz konusu rampanın Husiler tarafından Riyad'a saldırı girişiminde kullanılmasının planlandığını ifade etti.
Yemen'deki Husiler bir gün önce, Suudi Arabistan'ın Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalında yer alan haberde, Suudi Arabistan güçlerinin Hudeyde'deki El-Havlani sünger fabrikasını hedef aldığı belirtilmişti. Saldırıya ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz açıklama yapılmamıştı.
Husiler: Suudi Arabistan'ın son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü
Husiler'in dün gece yaptıkları açıklamasında, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin farklı kentlerine son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 11 sivilin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurdu.
Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husilerin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin, Suudi Arabistan'ın son 24 saat içinde Taiz, Hudeyde, Saada, Hacce ve İbb vilayetlerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği açıklamasında bulundu.
Söz konusu saldırılarda 11 sivilin yaşamını yitirdiği, 36 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, bölgede son dönemde tırmanan saldırıların başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 397'ye, yaralı sayısının ise 895'e yükseldiği kaydedildi.
Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle ülkede görece sakin bir dönem yaşanırken, temmuz ayından bu yana çatışmalar yeniden tırmanışa geçti.
İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.