https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/husilerden-riyada-fuze-saldirisi-havalimani-ve-finans-merkezi-hedef-alindi-1110438447.html
Husilerden Riyad'a füze saldırısı: Havalimanı ve finans merkezi hedef alındı
Husilerden Riyad'a füze saldırısı: Havalimanı ve finans merkezi hedef alındı
Sputnik Türkiye
Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile finans merkezine çok sayıda seyir füzesiyle saldırı... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T01:25+0300
2026-11-19T01:25+0300
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suudi arabistan
arap koalisyonu
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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve finans merkezinin çok sayıda seyir füzesiyle hedef alındığını bildirdi. Saldırılara ilişkin bilgi veren Seri, füzelerin belirlenen hedefleri vurduğunu söyledi.Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin Riyad ve ülkenin güney kesimlerine gönderdiği 2 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Açıklama, Husilerin füze saldırısı iddiasından birkaç saat önce yapılmıştı.Neler olmuştu?Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek sağlıyor. Husiler, geçmişte de Suudi Arabistan'ın özellikle güney kesimlerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sık sık hedef aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/abd-ic-guvenlik-bakani-mullin-irandan-kirli-bomba-tehditi-yok-1110437603.html
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ortadoğu, husiler, yahya seri, suudi arabistan, arap koalisyonu, yemen
ortadoğu, husiler, yahya seri, suudi arabistan, arap koalisyonu, yemen
Husilerden Riyad'a füze saldırısı: Havalimanı ve finans merkezi hedef alındı
Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile finans merkezine çok sayıda seyir füzesiyle saldırı düzenlediklerini duyurdu. Husiler, her iki hedefi de vurduklarını iddia etti.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve finans merkezinin çok sayıda seyir füzesiyle hedef alındığını bildirdi. Saldırılara ilişkin bilgi veren Seri, füzelerin belirlenen hedefleri vurduğunu söyledi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin Riyad ve ülkenin güney kesimlerine gönderdiği 2 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Açıklama, Husilerin füze saldırısı iddiasından birkaç saat önce yapılmıştı.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek sağlıyor. Husiler, geçmişte de Suudi Arabistan'ın özellikle güney kesimlerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sık sık hedef aldı.