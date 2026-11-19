https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/husilerden-riyada-fuze-saldirisi-havalimani-ve-finans-merkezi-hedef-alindi-1110438447.html

Husilerden Riyad'a füze saldırısı: Havalimanı ve finans merkezi hedef alındı

Husilerden Riyad'a füze saldırısı: Havalimanı ve finans merkezi hedef alındı

Sputnik Türkiye

Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile finans merkezine çok sayıda seyir füzesiyle saldırı... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T01:25+0300

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dünya

ortadoğu

husiler

yahya seri

suudi arabistan

arap koalisyonu

yemen

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve finans merkezinin çok sayıda seyir füzesiyle hedef alındığını bildirdi. Saldırılara ilişkin bilgi veren Seri, füzelerin belirlenen hedefleri vurduğunu söyledi.Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin Riyad ve ülkenin güney kesimlerine gönderdiği 2 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Açıklama, Husilerin füze saldırısı iddiasından birkaç saat önce yapılmıştı.Neler olmuştu?Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek sağlıyor. Husiler, geçmişte de Suudi Arabistan'ın özellikle güney kesimlerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sık sık hedef aldı.

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