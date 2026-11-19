https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/yargitay-babasinin-yaninda-calisana-emekli-olamazsin-dedi-maas-bordrosunu-istedi-1110452864.html

Yargıtay, babasının yanında çalışana 'emekli olamazsın' dedi: Çalıştığını ispat etmesini istedi

Yargıtay, babasının yanında çalışana 'emekli olamazsın' dedi: Çalıştığını ispat etmesini istedi

Sputnik Türkiye

Yargıtay, babasının yanında 25 yıl çalışan ve emekli maaşı almak için başvuran kişinin davasını reddetti. Çalışmanın ispatını isteyen yüksek mahkeme maaş... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T12:22+0300

2026-11-19T12:22+0300

2026-11-19T12:45+0300

türki̇ye

emekli

emekli maaşı

sgk

yargıtay

yüksek mahkeme

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Yargıtay, babasının ya da yakınlarının yanında sigortalı çalışanlara yönelik emsal bir karara imza attı. Babasının yanında 25 yıl çalışan ve emeklilik maaşı alabilmek için dava açan bir kişi hakkında yerel mahkemenin verdiği 'emekli olabilir' kararını bozdu. Yüksek mahkeme, 'hizmet sözleşmesi ve ve gerçekten çalışmış olmanın varlığının ortaya konulması gerektiği' belirterek maaş bordrolarını istedi. Emekli olmak istedi SGK olamazsın dedi NTV'nin haberine göre, babasının yanında toplam 25 yıl çalışan ve emekli olmak için SGK'ya başvuran bir kişiye SGK 'emekli olamazsın' yanıtını verdi. SGK, işe girişi bulunsa da babasına ait işyerindeki çalışan küçük yaştakiler için hakim tarafından tasdik edilmiş bir hizmet akdi olmadığı için sigortalı sayılamayacağını belirtti. Başvuran kişinin bordrolarının da bulunmadığını belirterek başvuruyu reddetti. Bunun üzerine açılan davada yerel mahkeme, davacının emeklilik maaşı almaya hak kazandığını belirterek emekli maaşı almasına karar verdi. Bordrol ve tarafsız tanık istediSGK ise buna itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yüksek Mahkeme yaptığı inceleme sonrasında yerel mahkemenin kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, sigortalılığın kabulü ve hüküm altına alınabilmesi için mutlak koşul niteliğindeki hizmet sözleşmesi ve ve gerçekten çalışmış olmanın varlığının ortaya konulması gerektiği vurguladı. Kararında da dönem bordrolarının sunulmadığını ve yerel mahkemenin eksik inceleme yaptığını belirterek dosyayı geri gönderdi. Yargıtay, davacının bordrolarını sunmasını ve buna bağlı olarak çalışma süresinin hesaplanmasını talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/akrabasina-ayni-gun-45-mesaj-gonderdi-yargitay-hapis-cezasini-onadi-1109530732.html

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emekli, emekli maaşı, sgk, yargıtay, yüksek mahkeme