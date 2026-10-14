https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/akrabasina-ayni-gun-45-mesaj-gonderdi-yargitay-hapis-cezasini-onadi-1109530732.html

Akrabasına aynı gün 45 mesaj gönderdi: Yargıtay hapis cezasını onadı

Akrabasına aynı gün 45 mesaj gönderdi: Yargıtay hapis cezasını onadı

Sputnik Türkiye

İzmir'de akrabasına aynı gün 45 mesaj gönderen sanığa verilen 2 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T13:01+0300

2026-10-14T13:01+0300

2026-10-14T13:01+0300

türki̇ye

akraba

mesaj

yargıtay

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İzmir'de bir kişi, akrabasının aynı gün içerisinde kendisine çok sayıda mesaj gönderdiğini belirterek şikâyette bulundu.Şikâyetçi, telefon rehberinde kayıtlı olmayan bir numaradan gelen mesajlara başlangıçta gönderen kişinin kim olduğunu öğrenmek amacıyla cevap verdiğini anlattı.Mesajları gönderen kişinin akrabası olduğunu öğrendikten sonra rahatsız edilmek istemediğini bildirdiğini, ancak buna rağmen mesajların devam ettiğini ileri sürdü.Şikâyet üzerine sanık hakkında İzmir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan dava açıldı.Yerel mahkemeden 2 ay 15 gün hapis cezasıYargılama sonucunda yerel mahkeme, sanığın şikâyetçinin uyarısına rağmen mesaj göndermeyi sürdürdüğünü değerlendirdi.Mahkeme, aynı gün içerisinde 45 mesaj gönderilmesi ve rahatsız edilmek istenmediğinin bildirilmesine rağmen eylemin devam etmesi nedeniyle sanığa 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.Sanığın karara itiraz etmesi üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Ceza Dairesine taşındı.İstinaf mahkemesi beraat kararı verdiDosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, taraflar arasında karşılıklı yazışmalar bulunduğunu ve mesajların tamamının aynı gün gönderildiğini dikkate aldı.Sanığın konuşmanın sonunda 'Rahatsız olduysan asla mesaj atmam' dediğini ve bu ifadenin ardından başka mesaj göndermediğini belirtti.İstinaf mahkemesi, sanığın yalnızca karşı tarafın huzur ve sükununu bozmak amacıyla hareket ettiğinin ve suçun oluşması için gerekli 'ısrar' unsurunun gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceğine hükmetti.Bu gerekçeyle yerel mahkemenin mahkûmiyet kararı kaldırılarak sanık hakkında beraat kararı verildi.Yargıtay beraat kararını bozdu: Uyarıya rağmen mesajlar sürdüBeraat kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12'nci Ceza Dairesinin önüne geldi.Yargıtay, mesajları alan kişinin rahatsız edilmek istemediğini ve aksi halde şikâyetçi olacağını bildirmesine rağmen, sanığın bu uyarıyı dikkate almayarak toplam 45 mesaj gönderdiğine dikkat çekti.Daire, sanık hakkında mahkûmiyet hükmü kurulması gerekirken beraat kararı verilmesini hukuka aykırı buldu ve istinaf mahkemesinin kararını bozdu.İstinaf mahkemesi bu kez hapis cezası verdiYargıtay'ın bozma kararının ardından dosyayı yeniden değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Ceza Dairesi, sanığı 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.Kararın ardından sanık avukatı yeniden temyiz başvurusunda bulundu.Savunmada, sanığın akrabası olan kişinin yalnızca hatırını sormak istediği, rahatsız etme kastının bulunmadığı ve suçun unsurlarının oluşmadığı ileri sürülerek beraat talep edildi.Yargıtay 2 ay 15 gün hapis cezasını oy birliğiyle onadıDosyayı ikinci kez inceleyen Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, yargılama işlemlerinin usul ve kanuna uygun yürütüldüğünü belirtti.Daire, delillerin gerekçeli kararda değerlendirildiğini, sanığın eyleminin sabit olduğunu ve suçun hukuki nitelendirmesi ile verilen cezanın doğru belirlendiğini ifade etti.İstinaf mahkemesinin kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmeden Yargıtay, sanığın temyiz istemini esastan reddederek 2 ay 15 gün hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

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