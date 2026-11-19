https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/yagmur-stratejisni-anlatan-bahceli-mecliste-mhp-birinci-parti-olmali-1110446881.html

'Yağmur stratejisini' anlatan Bahçeli: Meclis'te MHP birinci parti olmalı

'Yağmur stratejisini' anlatan Bahçeli: Meclis'te MHP birinci parti olmalı

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunları için hazırladıkları “Yağmur Stratejisi”ni açıkladı. Yoksulluk, yolsuzluk... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T09:51+0300

2026-11-19T09:51+0300

2026-11-19T09:52+0300

poli̇ti̇ka

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

meclis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105498220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8156955470eefe19416b51dc1122036c.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal sorunlarına yönelik hazırladıkları “Yağmur Stratejisi” adlı yol haritasının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürütmenin başında kalmasını desteklediğini belirtirken, yasama organında MHP'nin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.18 Kasım Çarşamba günü tv100'den Başak Şengül'e açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunları yedi ana başlıkta topladıklarını belirtti. Ekonomik sıkıntılar, yolsuzluk ve adalet gibi konulara dikkat çeken MHP lideri, bu sorunların seçimlere kadar çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.Bahçeli'nin açıklamalarında en dikkat çekici mesaj ise “Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı olmalıdır” sözleri oldu.Bahçeli'den yeni siyasi hedef: Meclis'te birinci parti olmakMHP lideri, partisinin Cumhur İttifakı içindeki rolünü yeniden tanımlarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha güçlü temsil edilmenin ekonomik ve toplumsal sorunların çözümünde belirleyici olacağını savundu.Bahçeli, mevcut politikalara yönelik eleştiriler karşısında çözümün ittifaktan ayrılmak değil, MHP'nin Meclis'teki ağırlığını artırmak olduğunu belirtti.Bu kapsamda Bahçeli, devletin işleyişindeki aksaklıkları gidermenin yolunun MHP'yi Meclis'te birinci parti yapmak olduğunu ifade etti.MHP'nin Cumhur İttifakı içinde bir denge ve denetleme mekanizması olduğunu savunan Bahçeli, partisinin makam veya unvan arayışında olmadığını söyledi.Yağmur Stratejisi nedir? İşte Bahçeli'nin açıkladığı 7 başlıkBahçeli, Türkiye'nin öncelikli sorunlarını “Yağmur Stratejisi” kapsamında yedi temel başlık altında değerlendirdi.Bu başlıklar şöyle sıralandı:Bahçeli, söz konusu sorunların birbirinden bağımsız olmadığını, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin birbiriyle bağlantılı olduğunu vurguladı.Bahçeli'den yoksulluk açıklaması: Toplumsal kaygı artıyorTürkiye'deki ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, son 20 yılda elde edildiğini söylediği kazanımlara rağmen yoksulluğun toplumun geniş kesimlerini etkilediğini kabul etti.MHP lideri, ekonomik sorunların yalnızca hane halkının gelir düzeyini değil, toplumsal huzuru ve bireylerin geleceğe yönelik beklentilerini de olumsuz etkilediğini belirtti.Bahçeli, ekonomik koşulların yarattığı eşitsizliklerin toplumsal kaygıyı ve mutsuzluğu artırdığını ifade ederek yoksullukla mücadelenin öncelikli başlıklardan biri olması gerektiğini söyledi.Yolsuzluk ve fon skandallarına dikkat çektiBahçeli'nin açıklamalarında yolsuzluk ve kamu kurumlarına duyulan güven kaybı da önemli yer tuttu.Yolsuzluğun yalnızca ekonomik değil, etik, siyasi ve hukuki sonuçları olan bir sorun olduğunu belirten MHP lideri, özellikle belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları ve fon skandallarının vatandaşların kurumlara duyduğu güveni zedelediğini savundu.Bahçeli, söz konusu olayların toplumda güven kaybına yol açtığını ve siyaset kurumuna yönelik olumsuz algıyı güçlendirdiğini ifade etti.Açıklamasında fon skandalı, Ahbap ve belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarını da gündeme getiren Bahçeli, denetimsizlik ve kurumsal işleyişteki sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti. Bu konulardaki değerlendirmeler, Bahçeli'nin siyasi eleştirileri ve iddiaları niteliğinde.Asgari ücretli, memur ve dar gelirli için Meclis vurgusuMHP'nin TBMM'deki milletvekili sayısının artırılması gerektiğini savunan Bahçeli, ekonomik sorunların çözümünde yasama organının önemine dikkat çekti.Asgari ücretliler, memurlar ve dar gelirlilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için Meclis'te daha güçlü bir MHP'ye ihtiyaç olduğunu belirten Bahçeli, vergi adaleti, bütçe politikaları ve esnafın üzerindeki ekonomik yüklerin azaltılması konularını öne çıkardı.MHP lideri, partisinin yasama organında güçlenmesi hâlinde ekonomik düzenlemelerin daha hızlı hayata geçirilebileceğini savundu.Bu açıklamalarla Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın yürütmedeki mevcut yapısını korurken, Meclis'te MHP'nin daha belirleyici konuma gelmesini hedefleyen bir siyasi yaklaşım ortaya koydu.Bahçeli'den Erdoğan'a destek mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini yineleyen Bahçeli, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşanan güvenlik sorunları ve uluslararası gelişmeler nedeniyle yürütmede istikrarın korunması gerektiğini savundu.Bahçeli, Erdoğan'ın yönetim tecrübesine dikkat çekerek özellikle dış politika ve ulusal güvenlik konularında mevcut liderliğin devamını desteklediğini ifade etti.MHP liderinin açıklamaları, Cumhur İttifakı'nın sürdürülmesi ile MHP'nin parlamentodaki gücünün artırılması hedeflerini aynı siyasi strateji içinde birleştirdi.Bu çerçevede Bahçeli, partisinin ittifak içindeki konumunu yürütmeyi destekleyen ancak yasama süreçlerinde daha fazla ağırlık üstlenmek isteyen bir siyasi aktör olarak tanımladı.“Terörsüz Türkiye” için tarihi sorumluluk vurgusuBahçeli, açıklamasında “Terörsüz Türkiye” sürecine de değindi.Sürecin yalnızca güvenlik politikalarıyla sınırlı olmadığını belirten MHP lideri, toplumsal bütünleşmenin sağlanması ve gelecek nesillerin huzur içinde yaşaması açısından önemli bir sorumluluk üstlenildiğini ifade etti.Bahçeli, sürecin dış müdahalelerden bağımsız ve toplumsal uzlaşmayı esas alan bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini savundu.“Terörsüz Türkiye” hedefini Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren stratejik bir devlet meselesi olarak tanımlayan Bahçeli, terörün toplumsal, ekonomik ve siyasi etkilerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını belirtti.“Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP” mesajı ne anlama geliyor?Bahçeli'nin açıkladığı Yağmur Stratejisi, MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan ayrılmadan yasama organında daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçladığını gösteriyor.Bahçeli'nin vurguladığı denge ve denetleme rolü, partisinin hem mevcut yürütme politikalarına destek vermeyi hem de ekonomik ve toplumsal sorunlarda daha etkili bir yasama gücü olmayı hedeflediğini ortaya koyuyor.Bununla birlikte, açıklanan strateji kapsamında henüz somut bir yasa teklifi takvimi veya ekonomik düzenleme paketi duyurulmuş değil.MHP liderinin Meclis'te birinci parti olma hedefini açıkça dile getirmesi, Cumhur İttifakı içindeki siyasi güç dağılımına ilişkin tartışmalar açısından da önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/fon-sorusturmasinda-kritik-gelisme-mustafa-yazici-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1110444167.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), meclis