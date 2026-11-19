https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/voleybol-takimi-zehirlendi-fenerbahce-maci-icin-erteleme-basvurusu-1110470316.html

Voleybol takımı zehirlendi: Fenerbahçe maçı için erteleme başvurusu

Voleybol takımı zehirlendi: Fenerbahçe maçı için erteleme başvurusu

Sputnik Türkiye

Aras Kargo, oyuncuları ve teknik ekibinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınması nedeniyle 21 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe Medicana maçının... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T17:27+0300

2026-11-19T17:27+0300

2026-11-19T17:27+0300

spor

aras kargo

fenerbahçe

voleybol

uluslararası voleybol federasyonu (fivb)

türkiye a milli voleybol takımı

türkiye voleybol federasyonu

zehirlenme

toplu zehirlenme

gıda zehirlenmesi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, dün Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Eczacıbaşı Peron İstanbul ile oynanan karşılaşma öncesinde sporcular ve teknik ekipte gıda zehirlenmesi şüphesi belirtilerinin görüldüğünü açıkladı.Maç sırasında şikayetlerin artmasına rağmen müsabakanın tamamlandığı belirtilen açıklamada, karşılaşmanın ardından oyuncular ve teknik ekibin tedaviye alındığı, bazı sporcuların hastanede tedavi gördüğü ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği kaydedildi.Aras Kargo, yaşanan sağlık sorunları nedeniyle Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te oynanması planlanan Fenerbahçe Medicana karşılaşmasının ertelenmesi için resmi başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/filenin-sultanlarinin-2027-dunya-kupasindaki-rakipleri-belli-oldu-1109863738.html

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