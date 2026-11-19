https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/voleybol-takimi-zehirlendi-fenerbahce-maci-icin-erteleme-basvurusu-1110470316.html
Voleybol takımı zehirlendi: Fenerbahçe maçı için erteleme başvurusu
Voleybol takımı zehirlendi: Fenerbahçe maçı için erteleme başvurusu
Sputnik Türkiye
Aras Kargo, oyuncuları ve teknik ekibinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınması nedeniyle 21 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe Medicana maçının... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T17:27+0300
2026-11-19T17:27+0300
2026-11-19T17:27+0300
spor
aras kargo
fenerbahçe
voleybol
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
türkiye a milli voleybol takımı
türkiye voleybol federasyonu
zehirlenme
toplu zehirlenme
gıda zehirlenmesi
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, dün Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Eczacıbaşı Peron İstanbul ile oynanan karşılaşma öncesinde sporcular ve teknik ekipte gıda zehirlenmesi şüphesi belirtilerinin görüldüğünü açıkladı.Maç sırasında şikayetlerin artmasına rağmen müsabakanın tamamlandığı belirtilen açıklamada, karşılaşmanın ardından oyuncular ve teknik ekibin tedaviye alındığı, bazı sporcuların hastanede tedavi gördüğü ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği kaydedildi.Aras Kargo, yaşanan sağlık sorunları nedeniyle Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te oynanması planlanan Fenerbahçe Medicana karşılaşmasının ertelenmesi için resmi başvuruda bulunulduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/filenin-sultanlarinin-2027-dunya-kupasindaki-rakipleri-belli-oldu-1109863738.html
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aras kargo, fenerbahçe, voleybol, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türkiye a milli voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi
aras kargo, fenerbahçe, voleybol, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türkiye a milli voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi
Voleybol takımı zehirlendi: Fenerbahçe maçı için erteleme başvurusu
Aras Kargo, oyuncuları ve teknik ekibinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınması nedeniyle 21 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe Medicana maçının ertelenmesi için başvuruda bulundu.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, dün Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Eczacıbaşı Peron İstanbul ile oynanan karşılaşma öncesinde sporcular ve teknik ekipte gıda zehirlenmesi şüphesi belirtilerinin görüldüğünü açıkladı.
Maç sırasında şikayetlerin artmasına rağmen müsabakanın tamamlandığı belirtilen açıklamada, karşılaşmanın ardından oyuncular ve teknik ekibin tedaviye alındığı, bazı sporcuların hastanede tedavi gördüğü ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği kaydedildi.
Aras Kargo, yaşanan sağlık sorunları nedeniyle Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te oynanması planlanan Fenerbahçe Medicana karşılaşmasının ertelenmesi için resmi başvuruda bulunulduğunu duyurdu.