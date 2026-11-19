https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/vietnamli-uzman-uclu-gorusme-yeni-jeopolitik-dengenin-onunu-acabilir-1110472443.html
Vietnamlı uzman: Üçlü görüşme yeni jeopolitik dengenin önünü açabilir
Vietnamlı uzman: Üçlü görüşme yeni jeopolitik dengenin önünü açabilir
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Vietnamlı uluslararası ilişkiler uzmanı Hoang Giang, Rusya, Çin ve ABD liderlerinin 19 Kasım’da APEC Zirvesi kapsamında Shenzhen’de gerçekleştirdiği üçlü... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T18:42+0300
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2026-11-19T18:42+0300
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Sputnik Vietnam’a konuşan Hoang, görüşme girişiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldiğine dikkati çekti. Bunun Moskova’ya dünya siyasetindeki bağımsız merkez konumunu teyit etme ve stratejik güvenlik konularını görüşme imkanı sunduğunu söyledi.Hoang’a göre ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un Rusya ve Çin’e yalnızca baskı uygulamakla kalmayıp bu ülkelerle anlaşabileceğini de göstermek istiyor. Uzman, öncelikli konular arasında nükleer güvenlik, İran ve ABD-Çin ticari ilişkilerini sıraladı.Pekin’in ise Washington ile istikrarlı ilişkileri korumayı, Moskova ile ortaklığını güçlendirmeyi ve büyük güçler arasında doğrudan askeri çatışmayı önlemeyi hedeflediğini ifade etti.Görüşmeden somut anlaşmalar çıkmasının beklenmediğini belirten Hoang, “İlk görüşmede bu mümkün değil. Temel sonuç, üç gücün küresel sorunların çözümündeki gereklilik ve sorumluluklarını kabul etmesidir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/arjantinli-uzman-cindeki-uclu-zirvenin-temel-kazanimi-diyaloga-donus-1110471582.html
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rusya, çin, abd, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), donald trump, vladimir putin, i̇ran, moskova, vietnam, sputnik
rusya, çin, abd, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), donald trump, vladimir putin, i̇ran, moskova, vietnam, sputnik
Vietnamlı uzman: Üçlü görüşme yeni jeopolitik dengenin önünü açabilir
Vietnamlı uluslararası ilişkiler uzmanı Hoang Giang, Rusya, Çin ve ABD liderlerinin 19 Kasım’da APEC Zirvesi kapsamında Shenzhen’de gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin yeni bir jeopolitik dengenin kurulmasında önemli bir adım olabileceğini belirtti.
Sputnik Vietnam’a konuşan Hoang, görüşme girişiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldiğine dikkati çekti. Bunun Moskova’ya dünya siyasetindeki bağımsız merkez konumunu teyit etme ve stratejik güvenlik konularını görüşme imkanı sunduğunu söyledi.
Hoang’a göre ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un Rusya ve Çin’e yalnızca baskı uygulamakla kalmayıp bu ülkelerle anlaşabileceğini de göstermek istiyor. Uzman, öncelikli konular arasında nükleer güvenlik, İran ve ABD-Çin ticari ilişkilerini sıraladı.
Pekin’in ise Washington ile istikrarlı ilişkileri korumayı, Moskova ile ortaklığını güçlendirmeyi ve büyük güçler arasında doğrudan askeri çatışmayı önlemeyi hedeflediğini ifade etti.
Görüşmeden somut anlaşmalar çıkmasının beklenmediğini belirten Hoang, “İlk görüşmede bu mümkün değil. Temel sonuç, üç gücün küresel sorunların çözümündeki gereklilik ve sorumluluklarını kabul etmesidir” dedi.