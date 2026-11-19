https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/unlu-oyuncu-tarik-papuccuoglu-misafirhanede-kaliyorum--1110458550.html

Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu: Misafirhanede kalıyorum

Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu: Misafirhanede kalıyorum

Sputnik Türkiye

Usta oyuncu Tarık Papuççuoglu, Bodrum'da bir şirketin misafirhanesinde kaldığını söylerken bunun kendi tercihi olduğunu anlattı. 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T13:30+0300

2026-11-19T13:30+0300

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yaşam

tarık papuççuoğlu

bodrum

huzurevi

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Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu katıldığı bir programda Bodrum'da bir misafirhanede kaldığını söyledi. Oyuncu bunun kendi tercihi olduğunu belirtirken, hakkındaki spekülasyonları yalanladı ve "Şu anda kendi mülküm yok. Daha önce katım, yatım oldu. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaşadım. Şimdi hayatın biraz daha sakin bir dönemindeyim" ifadelerini kullandı. Çocuklarının kendisini huzurevine iddialarına yanıt verdi Bodrum’da bir şirketin misafirhanesinde yaşadığını anlatan Papuççuoğlu, çocuklarının kendisini huzurevine bıraktığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Usta oyuncu, "Bodrum’da sigortalı çalıştığım şirketin misafirhanesinde kalıyorum. Bodrum’daki yaşamım tamamen kendi tercihim. Çocuklarımın yanına yerleşmek istemedim. Hakkımda çocuklarımın beni huzurevine bıraktığı gibi spekülasyonlar yapıldı ama bunların gerçekle ilgisi yok" dedi.Mülkleri çocuklara dağıttım Papuççuoğlu yaptığı açıklamalarda, "Mülkleri çocuklara dağıttım. Babam da böyle yapmıştı. Çünkü o miras çok kötü bir şey. İşi oraya bırakmamak lazım. Şu anda kendi mülküm yok. Daha önce katım, yatım oldu. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaşadım. Şimdi hayatın biraz daha sakin bir dönemindeyim" diye konuştu.

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tarık papuççuoğlu , bodrum, huzurevi