https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/unlu-oyuncu-tarik-papuccuoglu-3-ayda-2-buyuk-ameliyat-gecirdi-son-durumunu-doktoru-acikladi-1107924185.html
Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu 3 ayda 2 büyük ameliyat geçirdi: Son durumunu doktoru açıkladı
Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu 3 ayda 2 büyük ameliyat geçirdi: Son durumunu doktoru açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun sağlık durumu hakkında son bilgiyi doktoru paylaştı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T16:23+0300
2026-08-11T16:23+0300
2026-08-11T16:23+0300
yaşam
tarık papuççuoğlu
kenan i̇mirzalıoğlu
afra saraçoğlu
kalp hastalıkları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0b/1106424220_0:0:1207:679_1920x0_80_0_0_411f781d29a36e1a14498a7f2acea12e.jpg
Son üç ay içerisinde iki büyük operasyon geçiren ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun sağlık durumu hakkında son bilgiyi doktoru açıkladı. En son aort damarı genişlemesi nedeniyle ameliyat masasına yatan 77 yaşındaki ünlü ismin durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu olduğu belirtildi. Dört damarı değiştirilmiştiSon olarak başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı A.B.İ dizisinde Tahir Hancıoğlu karakterine hayat veren usta isim bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Nisan ayında kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen ve haziran ayında bypass operasyonu geçirerek dört damarı değiştirilen Papuççuoglu geçtiğimiz günlerde aort damarı genişlemesi nedeniyle yeniden operasyona alındı. Ameliyatı başarılı geçtiPapuççuoğlu'nun ameliyatını gerçekleştiren doktoru, Papuççuoğlu'nun son durumu hakkında, "Yıllardır ekranlardan severek takip ettiğimiz değerli sanatçımız Tarık Papuççuoğlu'nun aort cerrahisini başarıyla gerçekleştirdik. Böylesine kıymetli bir ismin sağlığına katkı sunabilmiş olmaktan mutluluk duyuyor, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/arabesk-muzigin-sevilen-isimlerinden-cansever-hayatini-kaybetti-1107872257.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0b/1106424220_0:0:1207:905_1920x0_80_0_0_cba94d786ce2fd18f13d1831c0896800.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tarık papuççuoğlu , kenan i̇mirzalıoğlu, afra saraçoğlu, kalp hastalıkları
tarık papuççuoğlu , kenan i̇mirzalıoğlu, afra saraçoğlu, kalp hastalıkları
Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu 3 ayda 2 büyük ameliyat geçirdi: Son durumunu doktoru açıkladı
Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun sağlık durumu hakkında son bilgiyi doktoru paylaştı.
Son üç ay içerisinde iki büyük operasyon geçiren ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun sağlık durumu hakkında son bilgiyi doktoru açıkladı. En son aort damarı genişlemesi nedeniyle ameliyat masasına yatan 77 yaşındaki ünlü ismin durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu olduğu belirtildi.
Dört damarı değiştirilmişti
Son olarak başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı A.B.İ dizisinde Tahir Hancıoğlu karakterine hayat veren usta isim bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Nisan ayında kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen ve haziran ayında bypass operasyonu geçirerek dört damarı değiştirilen Papuççuoglu geçtiğimiz günlerde aort damarı genişlemesi nedeniyle yeniden operasyona alındı.
Papuççuoğlu'nun ameliyatını gerçekleştiren doktoru, Papuççuoğlu'nun son durumu hakkında, "Yıllardır ekranlardan severek takip ettiğimiz değerli sanatçımız Tarık Papuççuoğlu'nun aort cerrahisini başarıyla gerçekleştirdik. Böylesine kıymetli bir ismin sağlığına katkı sunabilmiş olmaktan mutluluk duyuyor, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.