https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/unlu-oyuncu-tarik-papuccuoglu-3-ayda-2-buyuk-ameliyat-gecirdi-son-durumunu-doktoru-acikladi-1107924185.html

Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu 3 ayda 2 büyük ameliyat geçirdi: Son durumunu doktoru açıkladı

Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu 3 ayda 2 büyük ameliyat geçirdi: Son durumunu doktoru açıkladı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun sağlık durumu hakkında son bilgiyi doktoru paylaştı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T16:23+0300

2026-08-11T16:23+0300

2026-08-11T16:23+0300

yaşam

tarık papuççuoğlu

kenan i̇mirzalıoğlu

afra saraçoğlu

kalp hastalıkları

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Son üç ay içerisinde iki büyük operasyon geçiren ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun sağlık durumu hakkında son bilgiyi doktoru açıkladı. En son aort damarı genişlemesi nedeniyle ameliyat masasına yatan 77 yaşındaki ünlü ismin durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu olduğu belirtildi. Dört damarı değiştirilmiştiSon olarak başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı A.B.İ dizisinde Tahir Hancıoğlu karakterine hayat veren usta isim bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Nisan ayında kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen ve haziran ayında bypass operasyonu geçirerek dört damarı değiştirilen Papuççuoglu geçtiğimiz günlerde aort damarı genişlemesi nedeniyle yeniden operasyona alındı. Ameliyatı başarılı geçtiPapuççuoğlu'nun ameliyatını gerçekleştiren doktoru, Papuççuoğlu'nun son durumu hakkında, "Yıllardır ekranlardan severek takip ettiğimiz değerli sanatçımız Tarık Papuççuoğlu'nun aort cerrahisini başarıyla gerçekleştirdik. Böylesine kıymetli bir ismin sağlığına katkı sunabilmiş olmaktan mutluluk duyuyor, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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tarık papuççuoğlu , kenan i̇mirzalıoğlu, afra saraçoğlu, kalp hastalıkları