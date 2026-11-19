Putin, belki de her iki liderden daha fazla ve çok detaylı bir mesaj yayımladı. Putin mesajında her şeyden önce Ukrayna Savaşı üzerinde duruyor ve ABD'nin, Rusya ile birlikte savaşın bir an önce bitmesi konusundaki samimiyetine vurgu yapıyor. Burada temel olan husus şu: Aslında Ukrayna Savaşı'nın kaynağı genel olarak Avrupa, özel olarak ise İngiltere'dir. Bu savaşı başlatan güçler; yani Avrupa, İngiltere ve arkalarında onlara destek verenler, savaşın hâlâ devam etmesini istiyorlar. Tabii bu savaş farklı bir statüko yarattı. Mevcut Ukrayna yönetimi, savaş üzerinden büyük bir ekonomik sistem kurmuş durumda. Savaşın durmasıyla birlikte Avrupa ile geliştirilen bu ekonomik çıkar ilişkisinin bitmesinden korkuyorlar. Bir noktada Kiev, aslında kendi ekonomik ve siyasal hâkimiyeti için savaşı devam ettirmekte. ABD ise çok açık bir şekilde bu savaşın ne Avrupa'ya ne Rusya'ya ne Ukrayna'ya ne de kendisine hiçbir yararı olmadığının farkında.