Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sambur: Putin küresel ölçekte bir barış mesajı veriyor
17:49 19.11.2026 (güncellendi: 17:54 19.11.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump
© Sputnik / Sergey Bobylev/
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Çin'deki tarihi üçlü zirvede bir araya gelen Putin, Şi ve Trump, küresel güvenliğe ilişkin önemli mesajlar verdi. Zirveyi Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur özellikle Rusya Lider Putin’in açıklamalarının dünya barışı açısından önemli olduğuna değindi.
Rusya, Çin ve ABD liderleri, küresel güvenlik ve uluslararası ilişkiler açısından önem taşıyan tarihi diplomatik buluşma için Çin'de bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında tarihteki ilk ortak üçlü görüşmelerini gerçekleştirdi.
Görüşmede nükleer silahların azaltılması, uluslararası güvenlik, büyük güçler arasındaki stratejik istikrar ve küresel enerji güvenliği gibi konular gündeme geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşme sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi diplomasi tarihinde yeni bir sayfa olarak nitelendirdi.
Putin düzenlediği basın toplantısında, "Daha önce bu tür görüşmeler yapılmamıştı. Şimdi ise böyle bir görüşme gerçekleşti. Bu, kuşkusuz diplomasi tarihinde bir sayfadır" dedi. Ayrıca Putin Ukrayna krizinin çözümü konusunda da mesajlar verdi.
Üç liderin görüşmesini ve Putin’in açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları söyledi:
Her şeyden önce APEC Zirvesi'nde ABD, Rusya ve Çin devlet başkanlarının bir araya gelmesi ve küresel sistem içerisindeki sorunları konuşması çok olumlu bir gelişme. Şu anda mevcut dünya düzeninin güvenliği bu üç ülke arasındaki ilişkilere ve diyaloğa bağlı; bu gerçeği görmek lazım. Burada sevindirici olan husus, her üç ülke liderinin de görüşmeden olumlu bir izlenimle ayrıldıklarının ve toplantı boyunca birbirlerini anlamaya yönelik bir diyalog içinde olduklarının anlaşılmasıdır. Zaten barış merkezli bu konuşmalar çok önemli; çünkü bugün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey, metinlerde de ifade edildiği üzere "Ortak Barış Deklarasyonu"dur. Bence APEC Zirvesi'nin en önemli sonucu bu görüşme oldu. Uluslararası siyaset tarihinde bu buluşmanın "Shenzhen Konferansı" ya da "Shenzhen Buluşması" şeklinde çok özenle kaydedileceğini düşünüyorum.
‘Krizin çözülmesi için samimi mesaj’
Görüşmeler sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin’in yapmış olduğu açıklamaları Ukrayna krizinin çözümüne yönelik samimi mesajlar olarak değerlendiren Sambur sözlerini şöyle sürdürdü:
Putin, belki de her iki liderden daha fazla ve çok detaylı bir mesaj yayımladı. Putin mesajında her şeyden önce Ukrayna Savaşı üzerinde duruyor ve ABD'nin, Rusya ile birlikte savaşın bir an önce bitmesi konusundaki samimiyetine vurgu yapıyor. Burada temel olan husus şu: Aslında Ukrayna Savaşı'nın kaynağı genel olarak Avrupa, özel olarak ise İngiltere'dir. Bu savaşı başlatan güçler; yani Avrupa, İngiltere ve arkalarında onlara destek verenler, savaşın hâlâ devam etmesini istiyorlar. Tabii bu savaş farklı bir statüko yarattı. Mevcut Ukrayna yönetimi, savaş üzerinden büyük bir ekonomik sistem kurmuş durumda. Savaşın durmasıyla birlikte Avrupa ile geliştirilen bu ekonomik çıkar ilişkisinin bitmesinden korkuyorlar. Bir noktada Kiev, aslında kendi ekonomik ve siyasal hâkimiyeti için savaşı devam ettirmekte. ABD ise çok açık bir şekilde bu savaşın ne Avrupa'ya ne Rusya'ya ne Ukrayna'ya ne de kendisine hiçbir yararı olmadığının farkında.
‘Küresel ölçekli barış mesajı’
Putin’in açıklamalarının küresel anlamda önemine de değinen Sambur şunları ifade etti:
Putin bu analizi yaparak aslında ABD'den, Avrupa'yı ikna etmesini istiyor. Hatta bu noktada Çin ve ABD'nin, Avrupa ve Kiev'in beraber oluşturdukları bu "savaş ağalığı" sistemini sona erdirmelerini talep ediyor; bu konuda daha aktif olmaları gerektiğini söylüyor. Bu çok güçlü bir mesaj. Yani Putin aslında küresel ölçekte bir barış mesajı veriyor ve Ukrayna krizinin bitmesi gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın krizini tırmandırmak adına gerçekleştirdiği yoğun saldırılara Rusya'nın sessiz kalmayacağı mesajını da iletiyor. Kırım Köprüsü'ne ve Karadeniz'deki Rus gemilerine yönelik saldırılara Rusya'nın kararlı ve güçlü bir iradeyle cevap verdiğini belirtiyor. Tabii krizi bitirmek sadece temennilerle olmaz. Yani temennilerden öte, mevcut uluslararası gerçeklik bağlamında Ukrayna Savaşı'nın mutlaka bitirilmesi gerektiğini ve Rusya'nın bu konuda yapıcı bir pozisyon takınacağını gösteren çok güçlü bir mesaj veriyor.
‘İki kritik mesaj’
Putin’in mesajlarının iki önemli başlıkta özetlenebileceğini belirten Sambur sözlerini şöyle tamamladı:
Özetle Putin, görüşmenin ardından iki temel mesaj vermiştir: Birincisi, barışa yönelik güçlü bir irade ortaya koyması; ikincisi ise ABD'yi, Avrupa'yı ve Çin'i dünya sisteminde oluşan mevcut durumu gerçekçi bir şekilde değerlendirmeye davet etmesidir. Bu iki esas çerçevesinde Rusya'nın bütün önerilere açık olduğunu ve artık diplomasinin konuşması gerektiğini net bir şekilde ifade ettiğini görüyoruz.