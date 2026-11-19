https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/uclu-zirvede-gozler-uzakdoguda-abd-rsuya-ve-cinin-gorusmesinin-ardindan-dunyayi-neler-bekliyor--1110459303.html

Üçlü zirvede gözler Uzakdoğu'da: ABD, Rusya ve Çin'in görüşmesinin ardından dünyayı neler bekliyor?

Üçlü zirvede gözler Uzakdoğu'da: ABD, Rusya ve Çin'in görüşmesinin ardından dünyayı neler bekliyor?

Sputnik Türkiye

Hong Kong merkezli jeopolitik ve ekonomi analisti Angelo Giuliano, ABD, Çin ve Rusya arasındaki üçlü görüşmenin kalıcı bir diplomatik mekanizmaya... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T13:42+0300

2026-11-19T13:42+0300

2026-11-19T14:05+0300

görüş

angelo giuliano

rusya

ukrayna

çin

güvenlik konseyi

yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start)

abd

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Hong Kong merkezli jeopolitik ve ekonomi analisti Angelo Giuliano, Rusya, Çin ve ABD'nin Shenzhen'deki üçlü görüşmesini değerlendirdi. Üç ülkenin, tek seferlik bir zirveden Ukrayna, silahların kontrolü ve ticaret konularında düzenli müzakerelere nasıl geçebileceğine ilişkin görüşlerini paylaşan Giuliano, liderlerin açıklamalarından çok somut adımların önem taşıdığını vurguladı.Üç ülkenin dünyanın nükleer silahlarının büyük bölümüne sahip olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde üç daimi üyelikle temsil edildiğini belirten Giuliano, bu güçlerin birlikte hareket ederek küresel istikrara katkı sağlayabileceğini savundu.İlk yapılması gereken: Birbirlerini düşman olarak görmekten vazgeçmekGiuliano, üç ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için öncelikle karşılıklı tehdit algısının değiştirilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Putin haklı. Rusya, Çin ve ABD, dünyadaki nükleer silahların büyük bölümüne ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki üç daimi üyeliğe sahip. Bu üç ülke birlikte hareket ederek dünyada istikrarı sağlayabilir.Ancak zirvelerde verilen mesajlar tek başına hiçbir şey ifade etmez. Somut adımlar atılması gerekiyor."'Kırmızı çizgilere saygı gösterilmeli''Ukrayna'daki savaş sona erdirilmeli'"Aralık 2021'de, Rusya'nın 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı harekattan önce Moskova, güvenlik taleplerini yazılı olarak ortaya koymuştu: NATO'nun genişlememesi, Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması ve Rusya sınırlarına saldırı silahları konuşlandırılmaması.Washington bu talepleri görmezden geldi. Ardından savaş başladı.Rusya'nın bu talepleri bugün de değişmiş değil. ABD artık bunların her birini ciddiyetle ele almalı ve yazılı güvence vermeli.Çin, barış görüşmelerinde arabuluculuk rolünü üstlenebilir. Pekin; Moskova, Kiev ve Washington ile iletişim halinde. Çatışmada askeri varlığı bulunmuyor ve Küresel Güney'in desteğini arkasına alabiliyor.Çin'in bütün ağırlığını diplomatik sürece koyduğu gün, barış müzakereleri gerçek anlamda ciddiyet kazanacaktır."Silahların kontrolüne yönelik müzakereler yeniden başlatılmalı'Ekonomi bir silaha dönüştürülmemeli'"Yaptırımlar ve çip ihracatına yönelik yasaklar, dünyayı birbirine rakip bloklara bölmekten başka bir işe yaramıyor.Ticaret, bugüne kadar geliştirilmiş en etkili güvenlik güvencesidir."Peki, ilk adım ne olmalı?Yalnızca kriz zamanlarında konuşarak karşılıklı güven inşa edemezsiniz."Sözlere değil, atılan adımlara bakılmalı"Gümrük tarifeleri kaldırılıyor mu? Ateşkes anlaşması imzalanıyor mu? Rusya'nın güvenlik talepleri müzakere masasına getiriliyor mu?Sonuçta asıl belirleyici olan, atılan somut adımlar olacak. Bunların yakından takip edilmesi gerekiyor.El sıkışmak, verilen fotoğraftı. Bunu alışkanlığa dönüştürmek ise gerçek politika olacak."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/bati-medyasi-rusya-cin-ve-abd-arasindaki-zirve-tek-kutuplu-dunyanin-sonuna-isaret-ediyor-1110458409.html

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angelo giuliano, rusya, ukrayna, çin, güvenlik konseyi, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), abd