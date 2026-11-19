https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/bati-medyasi-rusya-cin-ve-abd-arasindaki-zirve-tek-kutuplu-dunyanin-sonuna-isaret-ediyor-1110458409.html
Batı medyası: Rusya, Çin ve ABD arasındaki zirve, tek kutuplu dünyanın sonuna işaret ediyor
Batı medyası: Rusya, Çin ve ABD arasındaki zirve, tek kutuplu dünyanın sonuna işaret ediyor
Sputnik Türkiye
Batı medyasında yer alan haberde, Vladimir Putin, Donald Trump ve Şi Cinping arasındaki görüşmenin tek kutuplu dünyanın sonuna işaret ettiği belirtildi. 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T13:28+0300
2026-11-19T13:28+0300
2026-11-19T13:29+0300
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The Wall Street Journal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin, tek kutuplu dünyanın sonuna işaret ettiğini yazdı.Habere göre, liderlerin arasında Çin'in Şenzen kentinde gerçekleşen ilk görüşmenin, ABD’nin hakim olduğu tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğine dair yeni bir kanıt niteliği taşıyor.Gazeteye göre söz konusu toplantı, Batı'nın Rusya'yı izole etmeye yönelik çabalarının sınırlı kaldığını gözler önüne seriyor.Rusya, Çin ve ABD liderlerinin Şenzen’de gerçekleştirdikleri, bir buçuk saat süren üçlü görüşme sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/putin-trump-ve-si-cinping-uclu-formatta-gorustu-nukleer-silahlar-ve-bolgesel-catismalar-ele-alindi-1110453042.html
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batı medyası, rusya, vladimir putin, abd, donald trump, çin, şi cinping, abd, the wall street journal, üçlü görüşmeler
batı medyası, rusya, vladimir putin, abd, donald trump, çin, şi cinping, abd, the wall street journal, üçlü görüşmeler
Batı medyası: Rusya, Çin ve ABD arasındaki zirve, tek kutuplu dünyanın sonuna işaret ediyor
13:28 19.11.2026 (güncellendi: 13:29 19.11.2026)
Batı medyasında yer alan haberde, Vladimir Putin, Donald Trump ve Şi Cinping arasındaki görüşmenin tek kutuplu dünyanın sonuna işaret ettiği belirtildi.
The Wall Street Journal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin, tek kutuplu dünyanın sonuna işaret ettiğini yazdı.
Habere göre, liderlerin arasında Çin'in Şenzen kentinde gerçekleşen ilk görüşmenin, ABD’nin hakim olduğu tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğine dair yeni bir kanıt niteliği taşıyor.
Gazeteye göre söz konusu toplantı, Batı'nın Rusya'yı izole etmeye yönelik çabalarının sınırlı kaldığını gözler önüne seriyor.
Rusya, Çin ve ABD liderlerinin Şenzen’de gerçekleştirdikleri, bir buçuk saat süren üçlü görüşme sona erdi.