https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/istanbulda-vapur-seferleri-iptal-edildi-1110439242.html

İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları, çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T06:33+0300

2026-11-19T06:33+0300

2026-11-19T06:33+0300

türki̇ye

bostancı

kabataş

adalar

şehir hatları

aşiyan

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

türkiye

haberler

vapur

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0c/1110291469_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_54cbebb6ed52452b23469f1c39eab32b.jpg

İstanbul'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Şirket tarafından yapılan açıklamada, belirlenen hatlarda seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. İptal kararından özellikle Adalar, Bostancı, Kadıköy, Karaköy ve Kabataş güzergâhlarını kullanan yolcular etkilenecek.İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi?Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruya göre, iptal edilen vapur hatları ve seferleri şöyle:Ayrıca Rumeli Kavağı-Eminönü Ring Hattı kapsamında Emirgan İskelesi'ne uğrama da ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.Aşiyan vapur seferlerinin güzergâhı değiştirildiOlumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda ise tamamen iptal yerine güzergâh değişikliğine gidildi.Şehir Hatları, Aşiyan-Üsküdar hattındaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar güzergâhında yapılacağını açıkladı.Benzer şekilde Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı da geçici olarak Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergâhında hizmet verecek.İptal edilen vapur seferleri ne zaman başlayacak?Şehir Hatları, iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı tarihe veya saate ilişkin kesin bir bilgi paylaşmadı.Açıklamada, uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği belirtildi. Deniz ulaşımını kullanacak yolcuların, yola çıkmadan önce Şehir Hatları'nın resmi internet sitesi ve güncel sefer duyurularını kontrol etmeleri önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/arda-gulerin-sozlesmesi-uzatildi-kylian-mbappeden-esprili-yorum-geldi-1110436235.html

türki̇ye

bostancı

kabataş

adalar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bostancı, kabataş, adalar, şehir hatları, aşiyan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, haberler, vapur, vapur seferleri, arabalı vapur