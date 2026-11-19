https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/istanbulda-vapur-seferleri-iptal-edildi-1110439242.html
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları, çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T06:33+0300
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türkiye
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vapur
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Şirket tarafından yapılan açıklamada, belirlenen hatlarda seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. İptal kararından özellikle Adalar, Bostancı, Kadıköy, Karaköy ve Kabataş güzergâhlarını kullanan yolcular etkilenecek.İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi?Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruya göre, iptal edilen vapur hatları ve seferleri şöyle:Ayrıca Rumeli Kavağı-Eminönü Ring Hattı kapsamında Emirgan İskelesi'ne uğrama da ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.Aşiyan vapur seferlerinin güzergâhı değiştirildiOlumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda ise tamamen iptal yerine güzergâh değişikliğine gidildi.Şehir Hatları, Aşiyan-Üsküdar hattındaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar güzergâhında yapılacağını açıkladı.Benzer şekilde Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı da geçici olarak Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergâhında hizmet verecek.İptal edilen vapur seferleri ne zaman başlayacak?Şehir Hatları, iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı tarihe veya saate ilişkin kesin bir bilgi paylaşmadı.Açıklamada, uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği belirtildi. Deniz ulaşımını kullanacak yolcuların, yola çıkmadan önce Şehir Hatları'nın resmi internet sitesi ve güncel sefer duyurularını kontrol etmeleri önem taşıyor.
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bostancı, kabataş, adalar, şehir hatları, aşiyan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, haberler, vapur, vapur seferleri, arabalı vapur
bostancı, kabataş, adalar, şehir hatları, aşiyan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, haberler, vapur, vapur seferleri, arabalı vapur
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları, çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı. Adalar, Bostancı, Kadıköy, Kabataş ve Karaköy bağlantılı hatları etkileyen kararın yanı sıra bazı seferlerin güzergâhları da değiştirildi.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, belirlenen hatlarda seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği
bildirildi. İptal kararından özellikle Adalar, Bostancı, Kadıköy, Karaköy ve Kabataş
güzergâhlarını kullanan yolcular etkilenecek.
İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi?
Şehir Hatları
tarafından yapılan duyuruya göre, iptal edilen vapur hatları ve seferleri
şöyle:
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
hattı
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
hattı
21.40 Kabataş-Adalar-Bostancı
seferi
21.45 Büyükada-Kadıköy-Kabataş
seferi
23.30 Kabataş-Kadıköy-Adalar
seferi
00.30 ve 01.00 Karaköy-Kadıköy
seferleri
00.30 ve 01.00 Kadıköy-Karaköy
seferleri
02.00-04.45 Bostancı-Adalar-Bostancı Ring
seferleri
Ayrıca Rumeli Kavağı-Eminönü Ring Hattı kapsamında Emirgan İskelesi'ne uğrama da ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.
Aşiyan vapur seferlerinin güzergâhı değiştirildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda ise tamamen iptal yerine güzergâh değişikliğine gidildi.
Şehir Hatları, Aşiyan-Üsküdar
hattındaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar
güzergâhında yapılacağını açıkladı.
Benzer şekilde Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı da geçici olarak Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergâhında hizmet verecek.
İptal edilen vapur seferleri ne zaman başlayacak?
Şehir Hatları, iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı tarihe veya saate ilişkin kesin bir bilgi paylaşmadı.
Açıklamada, uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği belirtildi. Deniz ulaşımını kullanacak yolcuların, yola çıkmadan önce Şehir Hatları'nın resmi internet sitesi ve güncel sefer duyurularını kontrol etmeleri önem taşıyor.